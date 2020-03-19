 Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, премьер-министр Шмыгаль может прошмыгнуть мимо премьерского кресла ещё быстрее, чем Гончарук. Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче "Роттердам+". Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподносится обществу как "патриотическое" - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля", - рассказал Дубинский.

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"Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский. Цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: $47/т (фьючерсы) против $80/т у Рината. При том, что почти весь уголь в стране продает ДТЭК. И большую его часть – внутри собственного холдинга, своим ТЭС. В результате, в Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе. Это можно в любой момент проверить на сайте государственной энергетической биржи. Цена в Украине (45 евро/МВт*ч) дороже, чем в Польше (39 евро), Румынии, Венгрии (по 30 евро) и Словакии (27 евро). Цены на электроэнергию у нас выше, чем в Германии (29 евро), Франции (26 евро) и даже Великобритании (42 евро)" - акцентировал Дубинский.

"Зато у Ахметова (и значит у Шмыгаля) самая высокая прибыль. "ДТЭК Павлоградуголь" - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у "ДТЭК Трейдинг" - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭСам Ахметова. И эта прибыль станет еще больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации). После повышения тарифов для бизнеса, правда, придётся отменить льготную цену на электроэнергию для населения, чтобы хоть как-то выживал бизнес. Но это ничего. И не такое выдерживали. Да, Денис Ринатович?" - резюмировал нардеп.



