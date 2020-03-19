 Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Судя по всему, премьер-министр Шмыгаль может прошмыгнуть мимо премьерского кресла ещё быстрее, чем Гончарук. Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче "Роттердам+". Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподносится обществу как "патриотическое" - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля", - рассказал Дубинский.
"Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский. Цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: $47/т (фьючерсы) против $80/т у Рината. При том, что почти весь уголь в стране продает ДТЭК. И большую его часть – внутри собственного холдинга, своим ТЭС. В результате, в Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе. Это можно в любой момент проверить на сайте государственной энергетической биржи. Цена в Украине (45 евро/МВт*ч) дороже, чем в Польше (39 евро), Румынии, Венгрии (по 30 евро) и Словакии (27 евро). Цены на электроэнергию у нас выше, чем в Германии (29 евро), Франции (26 евро) и даже Великобритании (42 евро)" - акцентировал Дубинский.
"Зато у Ахметова (и значит у Шмыгаля) самая высокая прибыль. "ДТЭК Павлоградуголь" - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у "ДТЭК Трейдинг" - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭСам Ахметова. И эта прибыль станет еще больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации). После повышения тарифов для бизнеса, правда, придётся отменить льготную цену на электроэнергию для населения, чтобы хоть как-то выживал бизнес. Но это ничего. И не такое выдерживали. Да, Денис Ринатович?" - резюмировал нардеп.
«Роттердам+» - це формула, яка встановлює ціну на енергетичне вугілля, яке використовують теплові електростанції. Вони виробляють електроенергію, яку далі продають за певним тарифом. Ціна вугілля впливає на ціну електроенергії, яка виробляється теплоелектростанціями, і на тариф для промислових споживачів. У тарифі на електроенергію для побутових споживачів ціни на вугілля не враховують. Формула «Роттердам+» не впливає на тарифи на світло для населення жодним чином.
Формулу «Роттердам+» було затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у березні 2016 року. Після запуску у 2019 нового ринку електроенергії потреба у формулі зникла і спиратися неї стало не обов'язково.
Протягом усіх років незалежності України у вугільну галузь вливали все більше дотацій, а вона завдавала все більше збитків. Мільярди державних субсидій зникали в корупційних схемах, а вугілля на державних шахтах видобували все менше й менше. Основою схеми були штучно занижені ціна на вугілля і тариф на електроенергію. Вони нібито захищали простих людей від ринкових цін, а насправді ж забезпечували надприбутки власникам не модернізованих промислових підприємств, які купляли електроенергію дешево, а вироблену продукцію продавали за кордон за валюту. Сплачувати за це доводилося мільйонам звичайних українців, з чиїх податків дотувалися шахти.
За словами Олександра Трохимця, голови Асоціації енергетики України, різниця була величезною: «Ціна іноді встановлювалася близько 400 гривень за тонну. При тому, що собівартість видобутку на державних шахтах становила і становить близько 3700 гривень за тонну». До 2013 року собівартість українського вугілля майже вдвічі перевищувала ціну, за якою його купували.
Ціна іноді встановлювалася близько 400 гривень за тонну. При тому, що собівартість видобутку на державних шахтах становила і становить близько 3700 гривень за тоннуОЛЕКСАНДР ТРОХИМЕЦЬ,
ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Схожа ситуація була і на ринку електроенергії. Ціну штучно утримували на певному рівні, попри на ринкові фактори - наприклад, інфляцію. Так, з 1996 до 2017 року середньомісячна зарплата в Україні зросла у 64 рази, а вартість кіловат-години - утричі менше. У здоровій економіці така різниця виникнути не може.
Рецепт усунути ідіотів від важливих рішень простий: робиться загальнонаціональний тест на IQ. В кого результат менше 120, той втрачає право балотуватися, а в кого менше 90 чи 100 - той втрачає право голосувати!
Дубинский же не о нас заботится, а отрабатывает пайку хозяина.
Но бараны ж выбрали "слуг уродов". Вот теперь эти слуги и защищают интересы уродов.
по-друге, держава (ох, ***, навіть за зеленського), має встановити регулювати ринок енергоносіїв.
по-третє, лайно-дубинське з усіх сил намагається проштовхнути інтереси кацапстану. так, ахметов є такий самий сраний олігарх, як й коломойський й фірташ й інші. і від всіх них слід би було позбутися, але ахметов є олігарх всередині країни й за нормальної влади (про що я), його дуже легко змусити працювати в законодавчому полі України. а от росія - є країною агресором й єдиним вірним є припинення будь-яких торгових відносин з нею.
Але так званий дешеве вугілля з РФ це вугілля з Донбасу через РФ..
І взагалі смішний пост людини із влади яка цього Шмигеля і привела туда..
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Націоналізація ДТЕК!
Не покупать уголь в пдерации - зрада!!
Вы уж определитесь там - или трусы или крестик..