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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1889) Кабмин (11870) пошлина (304) Россия (75206) энергетика (1136) уголь (789) ДТЭК (107) Дубинский (82) Шмыгаль Денис (119)

 Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский

Введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России создает условия для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Судя по всему, премьер-министр Шмыгаль может прошмыгнуть мимо премьерского кресла ещё быстрее, чем Гончарук. Не пробыв и месяца во главе Кабмина, бывший ахметовский работник протаскивает через Кабмин схему, ещё покруче "Роттердам+". Как и все чёрные дела последних 6 лет, это решение также преподносится обществу как "патриотическое" - введение пошлины в 65% на поставки электроэнергии и угля из России. Хотя, на самом деле, речь идёт о банальном схематозе - создании условий для повышения цены угля, 80% которого в Украине добывает Ахметов, и тарифов на электроэнергию, 65% которой также производит Ахметов - из угля", - рассказал Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и "Центрэнерго", а выиграет ДТЭК, - "слуга народа" Герус

"Поэтому Ахметову (и потому Шмыгалю) крайне невыгоден уголь из РФ, который стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем ахметовский. Цена угля на бирже в Роттердаме сегодня почти в два раза ниже, чем цена угля в Украине: $47/т (фьючерсы) против $80/т у Рината. При том, что почти весь уголь в стране продает ДТЭК. И большую его часть – внутри собственного холдинга, своим ТЭС. В результате, в Украине для юридических лиц (предприятия, магазины, садики, школы – все, что не население) самая дорогая электроэнергия в регионе. Это можно в любой момент проверить на сайте государственной энергетической биржи. Цена в Украине (45 евро/МВт*ч) дороже, чем в Польше (39 евро), Румынии, Венгрии (по 30 евро) и Словакии (27 евро). Цены на электроэнергию у нас выше, чем в Германии (29 евро), Франции (26 евро) и даже Великобритании (42 евро)" - акцентировал Дубинский.

"Зато у Ахметова (и значит у Шмыгаля) самая высокая прибыль. "ДТЭК Павлоградуголь" - основной угледобывающий актив Ахметова за 2019 год показал чистую прибыль 6,7 млрд грн. Еще 3,5 млрд грн прибыли у "ДТЭК Трейдинг" - компании, которая покупает уголь у шахт Ахметова и продает его ТЭСам Ахметова. И эта прибыль станет еще больше из-за того, что у ДТЭК монополия (90% добычи угля в стране и 63% тепловой генерации). После повышения тарифов для бизнеса, правда, придётся отменить льготную цену на электроэнергию для населения, чтобы хоть как-то выживал бизнес. Но это ничего. И не такое выдерживали. Да, Денис Ринатович?" - резюмировал нардеп.

Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче Роттердам плюс, - слуга народа Дубинский 01
Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче Роттердам плюс, - слуга народа Дубинский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182619
 
   
 Топ комментарии
 
дупа Каломойського відчуває економічні збитки Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4130
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Дупа КАЛомойши чувствует суд штата Делавер, США.
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дупа Каломойського відчуває економічні збитки Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4130
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🐏🐑🐐🐽73%,хотели «новых лиц», - кушайте не обляпайтесь
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Ти їх також відчуєш, коли монополіст Ахметов підніме ціну на електроенергію.
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от коли, твій *****, поверне вкрадені 160 млрд, тоді я погоджуся купувати вугілля в расісі Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6659
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от ****, чужі гроші рахує, жиземудило Бывший ахметовский работник Шмыгаль протаскивает схему покруче "Роттердам плюс", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3044
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Дупа КАЛомойши чувствует суд штата Делавер, США.
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І це її тривожить, бо основний заробіток небритої дупи бородатої бабці під загрозою. Зате тепер остаточно стало видно що здавалося б монолітна СН розтягнута олігархам по власних кошиках. Ще трохи - і між ними почнеться війна.
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вже кілька місяців, як ця війна йде(поки що в прихованій фазі)
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Хотели против роисси санкции пожалуйста,круче не придумаешь.А теперь чего завыл яйца прищимили.
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Так не ему, его хозяину, вот шавка на мазерати и начала лаять .
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Да про него никто речи и не ведет. Он всего лишь транслятор.
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то шо Порох правий, довбануті?
«Роттердам+» - це формула, яка встановлює ціну на енергетичне вугілля, яке використовують теплові електростанції. Вони виробляють електроенергію, яку далі продають за певним тарифом. Ціна вугілля впливає на ціну електроенергії, яка виробляється теплоелектростанціями, і на тариф для промислових споживачів. У тарифі на електроенергію для побутових споживачів ціни на вугілля не враховують. Формула «Роттердам+» не впливає на тарифи на світло для населення жодним чином.

Формулу «Роттердам+» було затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у березні 2016 року. Після запуску у 2019 нового ринку електроенергії потреба у формулі зникла і спиратися неї стало не обов'язково.
Протягом усіх років незалежності України у вугільну галузь вливали все більше дотацій, а вона завдавала все більше збитків. Мільярди державних субсидій зникали в корупційних схемах, а вугілля на державних шахтах видобували все менше й менше. Основою схеми були штучно занижені ціна на вугілля і тариф на електроенергію. Вони нібито захищали простих людей від ринкових цін, а насправді ж забезпечували надприбутки власникам не модернізованих промислових підприємств, які купляли електроенергію дешево, а вироблену продукцію продавали за кордон за валюту. Сплачувати за це доводилося мільйонам звичайних українців, з чиїх податків дотувалися шахти.
За словами Олександра Трохимця, голови Асоціації енергетики України, різниця була величезною: «Ціна іноді встановлювалася близько 400 гривень за тонну. При тому, що собівартість видобутку на державних шахтах становила і становить близько 3700 гривень за тонну». До 2013 року собівартість українського вугілля майже вдвічі перевищувала ціну, за якою його купували.
Ціна іноді встановлювалася близько 400 гривень за тонну. При тому, що собівартість видобутку на державних шахтах становила і становить близько 3700 гривень за тоннуОЛЕКСАНДР ТРОХИМЕЦЬ,
ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Схожа ситуація була і на ринку електроенергії. Ціну штучно утримували на певному рівні, попри на ринкові фактори - наприклад, інфляцію. Так, з 1996 до 2017 року середньомісячна зарплата в Україні зросла у 64 рази, а вартість кіловат-години - утричі менше. У здоровій економіці така різниця виникнути не може.
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А навіщо тоді існує Антимонопольний комітет?
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Этот Ахметов просто непотопляемый . Интересно сколько он БУБОЧКе платит 😁😀😀
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Вибір невеликий - або Ахметов або Коломойський, бо олігархію подолано.
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Ну чтобы бороться с коломойским или противопоставлять ему надо бежать под крышу Ахметова со всеми вытекающими бонусами.
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А Бубочку не тільки ахметка годує - Клоун бере зі всіх сторін і у всі дири.
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цю країну врятує тільки повна аніхіляція усієї "еліти"..до сьомого коліна..
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систему голосуванням не зламати..замість "віть" приходять "петі" або "зелі"..але система не змінна та продовжує знищувати країну..
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8% много не решают. Пусть будет 8% идиотов.
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А навіщо аніхіляція? Хай живуть собі, але на вибори їм зась! Особисто я вважаю, що долю країни мусять вирішувати лише інтелігенція, ветерани та волонтери!

Рецепт усунути ідіотів від важливих рішень простий: робиться загальнонаціональний тест на IQ. В кого результат менше 120, той втрачає право балотуватися, а в кого менше 90 чи 100 - той втрачає право голосувати!
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як на мене, надія лише на справжню військову хунту..
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Обое рябое, что Шмигаль, что Дубинский. Все "о народе думают".
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когда же к власти в Украине придет не шмуль шмыгуль, а нормальный человек, который будет любить Украину и восстановит ее экономику...
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да уж, пришло, положило страну на колени, потеря территорий, обнищание минимум в 3 раза и 80% на субсидии посадило
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А ты, придурок, думал, что экономические реформы, это когда ты сидишь дома на диване, а из автосалона тебе привозят беху бесплатно? Вот из-за таких идиотов как ты мы и живем плохо.
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шо-то в зелёном кодле пошло не так.
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боротьба двох кланів - ***** проти ахмєта
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Интересно, станут ли подгавкивать Дубинскому порохоботы - это ж их самый главный враг был!
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какое твоё собачье мокшанское дело? брысь запаребрик.
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та где выгодно, свыноботы всегда готовы
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Ахметов в Украине это как Абрамович на Расеи.....мальчики, уже взрослые дяди, которые умеют "дружить" с любой властью....ну и выгодополучатели делящиеся прибылями с коррупционных схем.
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а Дубинский "говорящая голова" Коломойского. Ну и какая к черту разница. Просто слуги разных господ ( хоть и назвали себя шутя "слугами народа", циники)
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О...бєнін нацюцюрник "вєщає"про загрозу для патрона від рижого татаріна....отак вони й воюють між собою...хто більше вкраде...хай також їх уже засипе ,як Золота Антилопа золотом.
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Шмуль дубінський на бубачку нагаваріваєт. Адже той його пропонував, казав що Денис - це нове-нове обличчя зе-політики.
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Ну и нафига нам знать про разборки Коломойского и Ахметова?

Дубинский же не о нас заботится, а отрабатывает пайку хозяина.
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пусть загрызут друг дружку. чем все тихо и договорятся.
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Нам с этого ровным счетом ничего, кроме убытков на их содержание.

Но бараны ж выбрали "слуг уродов". Вот теперь эти слуги и защищают интересы уродов.
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по-перше, наразі збільшення ціни не сталося, тож це навіть не економічне прогнозування, а банальна дубинська маніпуляція.
по-друге, держава (ох, ***, навіть за зеленського), має встановити регулювати ринок енергоносіїв.

по-третє, лайно-дубинське з усіх сил намагається проштовхнути інтереси кацапстану. так, ахметов є такий самий сраний олігарх, як й коломойський й фірташ й інші. і від всіх них слід би було позбутися, але ахметов є олігарх всередині країни й за нормальної влади (про що я), його дуже легко змусити працювати в законодавчому полі України. а от росія - є країною агресором й єдиним вірним є припинення будь-яких торгових відносин з нею.
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Шестерка ахметкина шмыгаль протаскивает схему, которая не выгодна бабломойскому. Поэтому шестерка бабломойского тупинский имеет шо заявить по этому поводу...
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Лишнее подтверждение тому, что народ, не отстранивший олигархов от власти, обречен на нищету и вымирание. Сколько бы он жоп, на троне, не менял - жопа будет или олигарха, или их ставленника.
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Ахметов як і Медведчук це управлінці РФ вони просто управляють грошима друзів Ху..ла тому ні за Петра ні за Зелі ніхто їх звідси не випре..
Але так званий дешеве вугілля з РФ це вугілля з Донбасу через РФ..
І взагалі смішний пост людини із влади яка цього Шмигеля і привела туда..
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Не,блин,он туда шёл экономику Украины подымать,а не свои схемы протягивать.
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холуи Коломойского и Ахметова Дубинский и Герус дерутся в ВР за бюджетные куски / Сепарський холуй журналіст Олександр Дубінський 14.02.2019.
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В нас не працює Антимонопольний комітер. ДТЕК - монопольний постачальник енергоносіїв. Так само Ахметов є монополіст в Україні по добичі вугілля. Все це має бути націоналізоване. Захід підтримав націоналізацію Привата лише тому, що банк захопив більшу частину банковських послуг собі і став монополістом. Чому таке вибіркове ставлення до монополістів???
__________
Націоналізація ДТЕК!
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Так само треба націоналізувати всі обленерго і облгази, великі агрохолдінги. Бо вони теж фактично в руках олігархів. І віддати ці структури в концесію, коли кожен зможе придбати собі акції цих компаній. Тоді гроші з тарифів і сировини будуть залишатись в Україні, а не йти на купівлю найдорожчих будинків у Лондоні, найдорожчі океанські яхти і в офшори.
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Пока дураки рвут друг другу оселедцы, умный собирает барыши.
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чому досі не зруйновані олігархічні монополії ахметова у вуглевидобуванні та енергетиці? га, зе-"уряд для людей"? чому присутність ахметова в усіх галузях досі не зменшена до 25%, як це заведено в цивілізованих спільнотах???
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Все что поставляет роисся надо обкладывать 100% мито. До полного освобождения Украины.
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Ну так что мешает покупать уголь в Роттердаме, если он там в два раза дешевле? Просто Беня хочет именно в Мордоре покупать, вот его говорящая жо*па и хрюкает. Ещё одно подтверждение того, что при Порохе всё правильно делали.
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Дубинский редчайшая мразь, поэтому я не воспринимаю его заявы, даже если в них есть доля правды.
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Там правда на большой скорости от коломойской мамы
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ахметов ще дворец купит под гимн *********
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Ахметов берет за кокишки коломойского.. нормально..
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Ну что,следущий президент будет от ахметова?Это конечно если Украина доживет до следущих выборов,в чем я уже сомневаюсь
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Підозрюю, що Ахметов купив будинок комусь в подарунок.
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А вы еще не вселились, поторопитесь
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Путін не випадково підписав закон про нас та білорусів як "носіїв російської" саме 18 березня. Це натяк на Крим і подальшу експансію Росії - у всіх вимірах: від масової видачі паспортів і руського миру до військових дій. Захищати Україну потрібно у всіх вимірах і разом з друзями.
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Група нардепів зі Львівщини виступила проти створення "консультативної ради" з ОРДЛО
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Покупать уголь в ********* -зрада!!!
Не покупать уголь в пдерации - зрада!!
Вы уж определитесь там - или трусы или крестик..
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Роттердам уголь дешевле чет в Украине и на паРаше хла. Притом разница значительная.
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Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7215Вот этот парень, которому 34 года, щелчком пальцами выпорол самую великую империю современности и ее императора. Зовут его Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - наследный принц Саудовской Аравии, зам. премьер-министра, министр обороны, председатель совета по экономическим вопросам.
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