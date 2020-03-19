 Португалия объявляет чрезвычайное положение до 2 апреля в связи с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Новые меры позволяют ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.
Новые меры начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.
Ранее в среду премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не будет означать приостановку демократии". "Страна не остановится", - сказал он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".
Поумолкли "Тополя"
Что-то больше не смешит
их Курс российского рубля
ВОТ для чего этот короновирус в мире.
Тобто господарі супермаркетів на цій паніці "мудрого наріду" непогано зароблять.
Але пенсіонерам роздадуть по "халявній" тисячі і вони будуть вдячні, не уміючи ні думати, ні рахувати.
Дикуни якісь. Нє щоб закрити розсадник зарази і загнати населення маринуватися у маршрутках і переплачувати за таксі.
Просто об другом более сложном можно и не писать
Ти вмієш контролювати натовп, який в Україні буде розштовхувати ближнього щоб встигнути на 3 хвилини раніше, як це відбувається кожного дня в київському метро в години-пік?
Ти в курсі що в Барселоні зафіксовано лише 1 випадок захворювання на коронавірус, а в Києві і області вже 3, і медицина Каталонії значно розвиненіша за українську?