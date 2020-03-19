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 Португалия объявляет чрезвычайное положение до 2 апреля в связи с коронавирусом

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза в среду объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Новые меры позволяют ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку и запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания.

Новые меры начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.

Ранее в среду премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не будет означать приостановку демократии". "Страна не остановится", - сказал он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Португалии добровольно ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3182616
 
   
 Топ комментарии
 
Не смеются "Искандеры"
Поумолкли "Тополя"
Что-то больше не смешит
их Курс российского рубля
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Россия вошла в идеальный шторм. По сути, мы получили нефтяное эмбарго. За две недели не удалось продать ни барреля нашей нефти в Китай и ЕС. Плюс коронавирус. Если в ближайшую неделю ничего не изменится, то через месяц произойдут очень глобальные изменения, причем спонтанно.

ВОТ для чего этот короновирус в мире.
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Не смеются "Искандеры"
Поумолкли "Тополя"
Что-то больше не смешит
их Курс российского рубля
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Может кто и заметил, что в Индии где народу больше чем в Китае нет коронавируса
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Россия вошла в идеальный шторм. По сути, мы получили нефтяное эмбарго. За две недели не удалось продать ни барреля нашей нефти в Китай и ЕС. Плюс коронавирус. Если в ближайшую неделю ничего не изменится, то через месяц произойдут очень глобальные изменения, причем спонтанно.

ВОТ для чего этот короновирус в мире.
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Каже, кожну ніч переписують цінники.
Тобто господарі супермаркетів на цій паніці "мудрого наріду" непогано зароблять.
Але пенсіонерам роздадуть по "халявній" тисячі і вони будуть вдячні, не уміючи ні думати, ні рахувати.
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Чомусь українці впевнені що краще знають як треба боротись з вірусом і які приоритети зараз - найголовніші. По переповнених автобусах - бігом марш!
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Не українці, а зелена влада, яка і створила цей хаос.
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Коли зелена влада просить українців залишатись вдома, а вони штурмують громадський транспорт з логікою що карантин стосується не їх, і жодних змін у звичному житті вони робити не збираються - в цьому винна зелена влада.
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А ЗЕвлада оплатить українцям сидіння вдома, бо їм потрібно кормити своїх дітей.
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"Метро Барселони збільшує кількість потягів на лініях, щоб розвантажити лінії і люди менше набивалися у вагони і могли зберігати безпечну дистанцію".
Дикуни якісь. Нє щоб закрити розсадник зарази і загнати населення маринуватися у маршрутках і переплачувати за таксі.
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Элементарный вопрос как решается в мире и как решают его ослы ЗЕ.
Просто об другом более сложном можно и не писать
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А в тебе є зайві вагони щоб запускати їх поряд з уже діючим рухомим складом?
Ти вмієш контролювати натовп, який в Україні буде розштовхувати ближнього щоб встигнути на 3 хвилини раніше, як це відбувається кожного дня в київському метро в години-пік?
Ти в курсі що в Барселоні зафіксовано лише 1 випадок захворювання на коронавірус, а в Києві і області вже 3, і медицина Каталонії значно розвиненіша за українську?
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Ослы зе были готовы к этому еще когда в Санжировке устроили панику на ВСЮ Украину.....
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Блін, Зеленський скрізь напаскудити встиг )))
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Не дарма ж вояжирував скрізь бідоносець.
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передвижение самокатом запретили ? Смотрите что бы наш соросенок не слинял от вируса Португалія оголошує надзвичайний стан до 2 квітня у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5720
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