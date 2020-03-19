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 Германия для сдерживания коронавируса закрыла границы

Германия вводит внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

Предварительно ограничения будут действовать 30 дней, чтобы снизить интенсивность распространения коронавируса в Германии. Движение товаров и людей, работающих в сфере здравоохранения или критической инфраструктуре, сохраняется.

"Текущая ситуация требует, чтобы мы обеспечили стабильные основные поставки в региональном транспорте и одновременно ограничили трансграничные пассажирские поездки в пределах Европы до абсолютного минимума. Граждане третьих стран смогут въехать в Германию только в нескольких отдельных случаях (например, медицинский персонал)" - сказал глава МВД Хорст Зеегофер.

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Министерство также попросило всех немецких граждан воздержаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

Также усилен контроль транспорта, прибывающего из-за пределов Евросоюза. Все граждане ЕС и члены их семей, а также граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии и их члены семей могут прибывать в Германию с целью транзита в свои страны.

Это же касается граждан третьих стран, имеющих долгосрочное право на проживание в странах ЕС и этих пяти странах.

Всех остальных граждан на границе не будут пускать в Германию, если у них нет срочных причин для въезда, которые необходимо будет доказывать.

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В начале этой недели Германия частично закрыла свои границы с Данией, Францией, Люксембургом, Австрией и Швейцарией.

Источник: https://censor.net.ua/n3182614
 
   
 Топ комментарии
 
будут лечиться в своей стране, с той медициной, которую сделали с супрун для народа
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Але метро в них працює! Хоча заражених в сотні раз більше, ніж у нас!
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А деж будуть, як припече, лікуватися укранські державні мужі?
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Був один раз в Феофанії. Повинен сказати, що там вона зовсім не погана.
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Але будь яка районна лікарня за неї краща... Німеччина для стримування коронавірусу закрила кордони - Цензор.НЕТ 4364
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будут лечиться в своей стране, с той медициной, которую сделали с супрун для народа
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шо, от корыта тебя отогнали? грустно, наверное, жрать собачьи консервы
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Единственное что радует, наши слуги всех созывов смогут ощутить на себе все прелести нашей медицины, которую они так сильно развивали)
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Какой еще отпуск? Тут главное, чтоб в небеса в отпуск не отправиться..
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В Оман на рейсовом самолете. Правда, Бубочка не признается, что то за рейс был. Но зебилы верят, что он точно есть.
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Слідкуємо за страшними цифрами смертей тепер в Німеччині.
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Поздновато,хотя немцы вроде и не зебилы....кроме верхушки из старых пердунов кгбшных.
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поздновато. по 1200 человек за сутки получают положительньій тест.
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Але метро в них працює! Хоча заражених в сотні раз більше, ніж у нас!
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заборонено купляти квики у водіїв бусів, вхід у бус лише не на передні двері.
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Вчера показывали хронику дня - весь транспорт закрыл задние двери и ВПУСКАЛИ И ВЫПУСКАЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ - людей считали
Ну не дебилы? И ещё удивляемся шо живем плохо . Бо у власти идиоты
Весь ЕС - закрыл передние двери и 2 ряда кресел,ШОБ ЗАЩИТИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ОТ ВИРУСА
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А, что по этому поводу скажет вЯлиая личнАсть сАвримЁности Писькограй Первый (не моё, автор Тузик киевский, но мне очень понравилась точность в определении писюаниста)? Или ему некогда, он с Галабаридкой консультируется за консультационный совет с Лугандонией?
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Господи, да неужто тевтоны воскреснут аки феникс из пепла?
Я то на них уже поставила крест, и даже не вспоминаю свой немецкий, так их глабалисты затюкали.
Давайе, тевтоны, покажите рептилоидам средний палец что вы по-прежнему великие инженеры.
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Самоуничтожение Европы идет полнім ходом. Под воздействием истерики СМИ принимаются безумные решения разрывающие социум.
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Ага, і сотні померлих за день - наймані актори
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яя, фрау Меркель, а у шведів усе яя, не зачиненно...
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Немцы конешна еще те толерасты...
Чехия закрыла границы еще неделю назад
для своих граждан на выезд для чужих на въезд...
А здесь и близко нет той проблемы как в Германии...
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Закрыть границы в Европе надо было еще две недели назад (как минимум).
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