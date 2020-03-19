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 Общество, Здоровье
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Все про:смерть (6534) COVID-19 (1284) коронавирус (21)

 СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

По состоянию на утро 19 марта в мире зафиксировано 218 815 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество умерших возросло до 8 810 человек. В то же время выздоровели от болезни 84 114 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 138 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.

Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 35 713 случаев заражения, а число жертв уже достигло 2 978 человек. В Иране уже инфицированы 17 361 человек, количество летальных исходов составляет 1 135.  

В Испании заразились коронавирусом 14 769 человек, скончались 638 человек.

Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 12327 человек, умерли - 28; Франции – 9054, умерли 148, Швейцарии - 3067, умерли - 33, Великобритании - 2644, умерли - 71, Норвегии - 1 591, умерли - 6, Нидерландах - 2056, умерли - 58, Австрии - 1646, умерли - 4.

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Количество зараженных в США увеличилось до 9415, умерли - 148.

В Южной Корее - 8 565, умерли - 91.

По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс. 01

Вместе с тем опубликованы данные распространения коронавируса по странам за сутки. 

СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс. 02

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3182613
 
 
 Топ комментарии
 
Пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
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Круто. А що з цього приводу кажуть Васілєвская-Смаглюк і зрадниця Міші на криші Ліза Богуцкая?
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Повесь лучше самого янеЛоха, а не его портрет на сайте...
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Круто. А що з цього приводу кажуть Васілєвская-Смаглюк і зрадниця Міші на криші Ліза Богуцкая?
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Пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
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Так не тестировали что бы было больше..
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так тестируются как раз тяжелые, из которые небольшому количеству и нужны эти самые аппараты
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Логика из серии "Зачем вызывать пожарную машину, если в квартире горит всего одна штора?"
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В этом нет ничего хорошего. Как раз эти 84% легко больных и разносят заразу. Как ВИЧ-инфицированные которые даже не знают что больны, а тяжелая форма это СПИД от которого гарантированно умирают.
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І шо цікаво то вони в ісраіловці "вєдусчіі" а серед людей - ледь ледь ДУРНІ. СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 2433 проблема не в тому що 84%"ліхко" а дехто"і ні знаіт"про захворбювання СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 7733 СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 2433
ТІ ХТО ПЕРЕХВОРІВ Є НОСІЄМ ЗАРАЖЕННЯ ЩЕ деякий час!! а це і тварини.. ТЕЖ СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 8970
от приголубиш песика улюбленої тьоті сари... і через 24 години почнеш чихати.. СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис. - Цензор.НЕТ 3242
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Судя по всему, тебе врач требуется уже очень давно.
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В Германии почти не умирают. Разница количества зараженных с Италией в три раза, а умерло 100 раз меньше. Кто тут говорил что высокая смертность из-за того что в Европе живут одни старики?
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С этим вирусом какие то не стыковки, он должен был в первую очередь или пойти по Китаю, или не пойти по миру совсем. Вот почему его его не развезли в первую очередь по всему Китаю, если Китай отреагировал на эпидемию с опозданием!?
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Umerajet i nemcy no medicina ix vysokogo urovnia,ne tak kak Italiji
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в німеччині не роблять аналіз на коронавірус уже померлим людям без діагноза, тому вони не попадають в загальну статистику. а італійці роблять.
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навіть страшно уявити, який писець настав би, якщо так по світу бахнула скажімо геморагічна лихоманка на кшталт *****..
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Italiji ocen mnogo umerli liudej, raska dajiot nevernyje rezultaty neveritsia sto u nix tolko 147 bolnix,skoreje vsego nikto tam neproveriajet ix
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В рашке и Украине все только начинается. В Европе тоже достаточно долгое время не было больных.
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"Хотите понять чего стоит ваш паспорт "ЛДНР"? Попробуйте пересечь российскую границу..."

СТОП ХОДА НЕТ !
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Какая-то с Италией совершенно мутная история... Если бы не она, то это даже эпидемией назвать было бы сложно, не то, что пандемией...
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Дык, перевалочная база для беженцев со всего мира.
Можно только себе представить, каакя антисанитария в этих лагерях.
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В Италии все очень просто. Истерия дошла до того, что всем трупам проводят якобы тесты и записывают в жертвы пандемии. В результате старики умирают от собственного страха.
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В Испании увеличили количество поездов МЕТРО, для того чтобы в вагонах было меньше людей.

А вся муть только от осла ЗЕ
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на основе приведённых выше официальных данных
к концу марта
кол-во инфицированных за пределами Китая достигнет ~ 500 000
из них летально ~55 000

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За это же время ( с конца января) от туберкулеза умерли 150 000 человек.
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Может дело в генах. В странах с холодной зимой люди по три-четыре раза в год болеют гриппом, орви,с кучей других простудных инфекций. А какая простуда в жаркой Италии?
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Обыкновенная. Вирусу гриппа и остальным вирусам чихать на зиму-лето.
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Интересно, в Италии бывают ежегодные эпидемии гриппа?
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необходимо понимать , что
термин "выздоровевший" в контексте эпидемии СOVID-19
вовсе НЕ означает "здоровый" , ну как бЭ после лёгкого недомогания :

March 15 2020 :
http://thetimes.co.uk/article/even-coronavirus-survivors-can-be-left-with-lung-damage-that-takes-15-years-to-heal-msh8zmwtb
Марк Гриффитс, профессор медицины критических состояний Национального института сердца и легких в Лондоне и один из ведущих британских экспертов по этому заболеванию,
говорит, что полное выздоровление может занять месяцы или даже годы.
«Выжившие обычно страдают от мышечной слабости и психоневрологических проблем, так что в течение года после выписки из интенсивной терапии на работу возвращается менее 50%, - отметил он в своей статье. - У многих наблюдаются такие физические недостатки, как контрактуры суставов, стеноз трахеи и косметические проблемы, связанные с рубцеванием»
Факультет интенсивной терапии считает, что до «субъективно нормального» уровня легкие восстанавливаются за полгода, но даже в этом случае наблюдаются остаточные симптомы
вроде снижения способности к физическим нагрузкам.
Врачи предупреждают и о повреждении других органов.
«Подобно ряду других вирусных заболеванияй,
действие коронавируса одними легкими не ограничивается.
Возможно поражение сердца - от воспаления (миокардита) до сердечной недостаточности»
= = = = = = = = =
длительная потеря трудоспособности для НЕ пенсионеров ,
а для кого-то инвалидность на всю оставшуюся жизнь и лекарства на лечение
это только часть вопросов , которые будут стоять
перед теми кто переболел и "выздоровел" .

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Врачи предупреждают и о повреждении других органов.
«Подобно ряду других вирусных заболеванияй,
действие коронавируса одними легкими не ограничивается.
Возможно поражение сердца - от воспаления (миокардита) до сердечной недостаточности»
= = = = = = = = =
длительная потеря трудоспособности для НЕ пенсионеров ,
а для кого-то инвалидность на всю оставшуюся жизнь и лекарства на лечение
это только часть вопросов , которые будут стоять
перед теми кто переболел и "выздоровел" .
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