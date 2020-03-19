 СOVID-19: в мире инфицированы 218,8 тыс. человек, умерли 8 810, вылечились 84,1 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество умерших возросло до 8 810 человек. В то же время выздоровели от болезни 84 114 человек. В частности, в Китае насчитывается 81 138 инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 3 249 человек.
Второй страной по скорости распространения коронавируса является Италия, здесь зафиксировано 35 713 случаев заражения, а число жертв уже достигло 2 978 человек. В Иране уже инфицированы 17 361 человек, количество летальных исходов составляет 1 135.
В Испании заразились коронавирусом 14 769 человек, скончались 638 человек.
Относительно других стран Европы, то количество зараженных в Германии достигло 12327 человек, умерли - 28; Франции – 9054, умерли 148, Швейцарии - 3067, умерли - 33, Великобритании - 2644, умерли - 71, Норвегии - 1 591, умерли - 6, Нидерландах - 2056, умерли - 58, Австрии - 1646, умерли - 4.
Количество зараженных в США увеличилось до 9415, умерли - 148.
В Южной Корее - 8 565, умерли - 91.
По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).
Вместе с тем опубликованы данные распространения коронавируса по странам за сутки.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.
Ведущие израильские медики в интервью РИА Новости заявили, что в 84% случаев болезнь протекает легко, а для 16% она переходит в тяжелую форму. И всего от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Даже если вы заболели коронавирусом, это не конец света. Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубей в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", - отметил заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля "Шиба-Тель-А-Шомер", профессор Афек Арнон.
ТІ ХТО ПЕРЕХВОРІВ Є НОСІЄМ ЗАРАЖЕННЯ ЩЕ деякий час!! а це і тварини.. ТЕЖ
от приголубиш песика улюбленої тьоті сари... і через 24 години почнеш чихати..
СТОП ХОДА НЕТ !
Можно только себе представить, каакя антисанитария в этих лагерях.
А вся муть только от осла ЗЕ
к концу марта
кол-во инфицированных за пределами Китая достигнет ~ 500 000
из них летально ~55 000
термин "выздоровевший" в контексте эпидемии СOVID-19
вовсе НЕ означает "здоровый" , ну как бЭ после лёгкого недомогания :
March 15 2020 :
http://thetimes.co.uk/article/even-coronavirus-survivors-can-be-left-with-lung-damage-that-takes-15-years-to-heal-msh8zmwtb
Марк Гриффитс, профессор медицины критических состояний Национального института сердца и легких в Лондоне и один из ведущих британских экспертов по этому заболеванию,
говорит, что полное выздоровление может занять месяцы или даже годы.
«Выжившие обычно страдают от мышечной слабости и психоневрологических проблем, так что в течение года после выписки из интенсивной терапии на работу возвращается менее 50%, - отметил он в своей статье. - У многих наблюдаются такие физические недостатки, как контрактуры суставов, стеноз трахеи и косметические проблемы, связанные с рубцеванием»
Факультет интенсивной терапии считает, что до «субъективно нормального» уровня легкие восстанавливаются за полгода, но даже в этом случае наблюдаются остаточные симптомы
вроде снижения способности к физическим нагрузкам.
Врачи предупреждают и о повреждении других органов.
«Подобно ряду других вирусных заболеванияй,
действие коронавируса одними легкими не ограничивается.
Возможно поражение сердца - от воспаления (миокардита) до сердечной недостаточности»
= = = = = = = = =
длительная потеря трудоспособности для НЕ пенсионеров ,
а для кого-то инвалидность на всю оставшуюся жизнь и лекарства на лечение
это только часть вопросов , которые будут стоять
перед теми кто переболел и "выздоровел" .
«Подобно ряду других вирусных заболеванияй,
действие коронавируса одними легкими не ограничивается.
Возможно поражение сердца - от воспаления (миокардита) до сердечной недостаточности»
= = = = = = = = =
длительная потеря трудоспособности для НЕ пенсионеров ,
а для кого-то инвалидность на всю оставшуюся жизнь и лекарства на лечение
это только часть вопросов , которые будут стоять
перед теми кто переболел и "выздоровел" .