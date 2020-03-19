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 Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы: Церковные престолы получили приказ приостановить все религиозные службы

Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекратить все церковные службы и религиозные мероприятия в подчиненных ему епархиях до конца марта из-за эпидемии коронавируса.

В заявлении Вселенской патриархии говорится, что по состоянию на среду, 18 марта, все церковные престолы получили "церковное решение и приказ приостановить все религиозные службы, мероприятия и церемонии до конца марта, за исключением личной молитвы христиан в храмах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

При этом монахам монастырей Вселенской патриархии разрешено проводить церковные службы, но без участия паломников.

Вечером 18 марта появилось обращение патриарха Варфоломея к верующим.

Вселенский патриарх поблагодарил всех, кто самоотверженно борется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что бремя ответственности, которую они несут на своих плечах, требует сотрудничества всех нас. "Сейчас время личной и социальной ответственности", - подчеркнул глава Константинопольской Церкви.

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Варфоломей призвал верующих терпеливо относиться к ограничениям, введенным властями для предотвращения распространения коронавируса. "Наше освобождение от этого бедствия полностью зависит от нашего сотрудничества", - добавил он.

Вселенский патриарх опроверг мнение, что радикальные меры для сдерживания пандемии подрывают основы христианской веры. Однако на карту поставлена не вера, а человеческая жизнь, подчеркнул он.

Варфоломей призвал верующих оставаться дома и усилить молитвы.

"Наша вера прочно укоренилась в нашей культуре. Наша вера - живая, и нет никаких исключительных обстоятельств, которые могут ограничить или подавить ее. Что должно быть ограничено и подавлено в этих чрезвычайных обстоятельствах, так это собрания и большие скопления людей. Давайте оставаться в наших домах. Давайте будем осторожны и будем защищать окружающих. И там, из наших домов, укрепленных силой нашего духовного единства, пусть каждый из нас молится за все человечество", - сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что ученым удастся обезвредить коронавирус.

"Мы пройдем через этот период, как путешествие по пустыне, чтобы достичь Земли Обетованной, где наука, по милости Бога, победит этот вирус. Мы уверены, что благодаря нашим молитвам наука действительно победит. Поэтому нам полезно оставаться едиными в духе, продолжая борьбу покаяния и святости.

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Мы видим, как наши соседи страдают от последствий вируса, в то время как другие уже пали и отошли от нас. Наша Церковь надеется и молится за исцеление больных, за души умерших и за мужество и силу для семей пострадавших.

Это испытание тоже пройдет. Облака очистятся, а Солнце праведности устранит смертельный эффект вируса. Но наша жизнь изменится навсегда. Это испытание дает нам возможность измениться к лучшему. В направлении установления любви и солидарности.

Будьте мужественны! И пусть Бог будет с нами!", - завершил обращение к верующим Вселенский патриарх Варфоломей.

17 марта Синод Православной церкви Украины согласился ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина. Как временную чрезвычайную меру священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или менять порядок так, чтобы в них принимали участие не больше чем 10 человек. Разрешаются богослужения под открытым небом возле храмов при соблюдении правил по численности одновременного присутствия и "социальной дистанции". Также Церковь согласилась изменить способ подачи причастия, разрешив подавать его в любое время, "как это делается в отношении больных и в смертельной опасности".

Украинская греко-католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса. 15 марта УГКЦ провела первое воскресное богослужение онлайн.

Еврейская община Киева отменила все мероприятия в связи с карантином.

Источник: https://censor.net.ua/n3182612
 
   
 Топ комментарии
 
Усилить молитвы...чего это всевидящий и всемогущий не вылечит хотя бы одного больного? Или он не такой же и всемогущий, или нет его совсем? Как можно жить с такими гражданами, которые верят в эту туфту?
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Так то прихожане сатанинской кацапской секты! Кацапам можно!
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наконец, то, а то придурки с крестными ходами по виннице ходили, дебилы
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Так то прихожане сатанинской кацапской секты! Кацапам можно!
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Владимир, у вас брехня в так называемом храме превращается в не брехню от смены географии? Вы еще и в сатану верите в 21 веке? Тогда у меня для вас плохая новость - вы тоакой же долбойоп, как и россияне в РПЦ.
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Кацапской церкви єтот закон не писан.
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Вам,коллега,ни один поп больше кагора не нальет,ибо вы еретик.Покайтесь и лобзайте крест. Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби - Цензор.НЕТ 4422
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Еретик в переводе - человек, делающий собственный выбор.

Greek hairesis 'choice'
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Ну да всегда есть выбор или прыгнуть с 9 этажа или нет. Для тебя лучше пригнуть!
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Усилить молитвы...чего это всевидящий и всемогущий не вылечит хотя бы одного больного? Или он не такой же и всемогущий, или нет его совсем? Как можно жить с такими гражданами, которые верят в эту туфту?
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Новости из той же области фантастики: раша якобы наказала штаты и саудитов, обвалив цены на нефть.
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Всё может быть. Это как в анекдоте кода мужик наказал тещю отрезав себе яйца что-бы у той внуков небыло! Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби - Цензор.НЕТ 1712
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Угу,как обычно наказала,навалив себе в штаны. Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби - Цензор.НЕТ 5262
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Дуже правильні слова. Не дарма кажуть "Береженого і Бог береже ".
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Для этого нужен усилитель молитв от Marshall на 100 Ватт.
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усилить молитвы? ахаха
когда батюшко захворает, он в больницу на мерсе поедет или будет усиливать молитвы Варфоломій закликав вірян залишатися вдома і посилити молитви: Церковні престоли отримали наказ припинити всі релігійні служби - Цензор.НЕТ 3732
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