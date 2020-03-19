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 Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

Германия сталкивается со своей самой большой проблемой "со времен окончания Второй мировой войны" в борьбе с пандемией коронавируса, заявила канцлер Ангела Меркель в телевизионном обращении к гражданам ФРГ.

"Ситуация серьезная. Воспринимайте это всерьез. Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отметим, что канцлер никогда ранее не обращалась к немцам в прямом эфире не в Новый год.

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"Я искренне верю, что мы сможем добиться успеха в этой общей задаче, если все граждане действительно будут понимать свои личные задачи", - сказала Меркель.

Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей. Немцы продолжали выходить на улицу, чтобы насладиться весенним солнцем и пообщаться или даже провести "коронавирусную вечеринку", пишет издание.

"В Германии отличная система здравоохранения", - сказала Меркель, поблагодарив медицинских работников "на передовой этой битвы". Тем не менее она добавила, что "даже наши больницы будут перегружены, если слишком много пациентов поступят с серьезными симптомами коронавируса за короткое время".

Источник: https://censor.net.ua/n3182609
 
 
 Топ комментарии
 
Сука старая, подельница пуйла, хватит врать!
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Хуйло для нее оказывается не проблема .
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Фрау штазі)))) Путіна ще в сраку поцілуй стара потрепата андатра, курва німецька.
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**** старая, подельница пуйла, хватит врать!
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Для неё интересы Германии и немцев превыше всего!
В отличие от наших3,14расов, которые то чужой флот оставляют в Крыму, то ядерное оружие сдают за сортирную бумажку, то армию при3,14здоватизируют, то анализы сдают...
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Все страны заботятся прежде всего о себе. С чего вы, совки инфантильные, решили, что кто-то будет впрягаться за Украину?

Когда вы уже из детсада своего умственного выберетесь с этим вашим "запад нам поможет". Воспитал же СССР целое поколение беспомощных. Да и вообще после выбора дважды сидевшего зэка презиком, нужно скромно молчать в тряпочку.
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кацап, иди целуй это старое КГБ-гное ****** в сраку...
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Вот все жалуются, то в аптеках нет антисептиков
Украинцев спасёт САМОГОН

ua Vlad Ivory
Так і я про це. до самогону додати перекис водню і гліцерин - маєш готовий антисептик.
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І шо, мити ним руки? Це повинен бути аерозоль.
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Заливаєш у багаторазовий флакон від парфюмів, і маєш аерозоль.
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Або набрати в рота - частину залишити собі, а частину розбрискати на оточуючих. Ми не знали більшої проблеми з часів Другої світової війни, - Меркель про коронавірус - Цензор.НЕТ 1717
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але треба не менш як 60 % ...Запустили вчора 4 спиртозаводи додатково для виготовлення спирту для аптек для боротьбі з С-19
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Так технического спирта навалом - из него стеклоочистители болтают
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Козел он и есть козел.Кацарылый чет будешь в ********* визжать.
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єтим штазям полезно бьіть трупиками.
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Фрау штазі)))) Путіна ще в сраку поцілуй стара потрепата андатра, курва німецька.
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Зрозуміло що війна в Україні для старої лєзьби не проблема
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А для кого це проблема окрім украінців ( та й і то не для всіх) ??
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Канцлерін в першу чергу думає за своіх громадян , за свою краіну . Не розумію цього ору - стара **** , Газпром і тінше. Яким боком тут це все стосовно цього меседжа ?
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Все що воно говорить викликає негативну реакцію,бо вона разом з макроном-дві хвойди пукінські,майбутні працівники газпрому
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Може й так, але простим німцям якось начхати що вона робитиме на пенсіі
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"...простим німцям якось начхати..." - потому что твари.

А украинцам как то насрать на тупую немчуру...
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В якому сенсі «твари» ??? Поясни мені бовдуре
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баран, мы уже разговаривали.
Тем что им плевать, что их хозяева продажные твари, они сами такие же твари, из-за которых идут войны и гибнут миллионы людей...

Эти твари, тем что им "якось начхати" привели к 1-й и 2-й мировым войнам.

Сейчас, ****** тупые, яким "якось начхати" - подвели к грани 3-й мировой.

А ты, тупое, ещё обзывать меня смеешь...
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Ми ни разгаваривали « бо паскудити цілу краіну і націю це не разгавор
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я не исключаю что там много есть нормальніх и хороших людей - как и везде 5-6%.

Но, когда говорят о стране - то говорят о стране.
И если Анрглия, Канада, Япония, Австралия - это один ракурс,
то Нимэччина с жабоедской Францией и макаронной Италией - как то удивительно эта когорта... И в этой же шобле паРашка, которую (ой - ты же говоришь что никак нельзя так говорить...)
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Они сами себя опаскудили. Ещё со времен Гитлера, от которого им уже никогда не отмыться. Впрочем, они и не очень-то стараются. Новый фюрер им "друг, товарисч и брат".
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Простим німцям,яких важко зустріти в Німеччині,дійсно начхати.І взагалі Німеччину треба вже приєднати до Турціі на правах колоніі,бо простим німцям і так начхати.
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гебні німецькій схоже не все-рівно
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Якщо в Україні російську мову хочуть зробити державною,через то,що тут є російськомовні,то в Німеччині має бути національною турецька моваТурецький мир-це майбутнє Німеччини.
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Эта КГБ-шная старая мерзкая тварь по плану кремля разгоняет панику, а ты зебил? считаешь себя самым умным - типа "все дураки а я знаю истину".
Ты глубоко ошибаешься в оценке своего уровня.
Хотя - сам образ жизни в нимеччине превращает людей в тупые винтики машины - в быдло.

************ Меркельша, подстрекая панику, играет в оркестре хйла:
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
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зебил - сама машина немецкая отучает думать - вот поэтому ты тупой и ничего те не поможет.

Знакомый было защитил в Нимеччине диссертацию.
Я его спросил - почему там не остался.

Он мне сказал - та ну его нафиг жить, хотя и в чистоте, но промеж тупого быдла...
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Зебил , заспокойся вже , і не звертайся до мене , ти мені не цікавий
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чмо, ты ко мне обратилось - а когда поняло что обосралось - визжать начало?...
пшло нах...
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Странно, что ты так отзываешься о подружке своего соевого мародёра. Он ей дупу целует не первый год. И нам 5 лет врал о её мифической "поддердке Украины". Кстати, именно "кловун" в этом смысле впервые назвал вещи своими именами.
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Я не приверженец Парашенки, просто по сравнению с зе-гнидой и его ФСБ-ной командой Парашенко - ангел.

Но, даже просто видно было, что Парашенко знает что Меркельша тварь, работающая на х.йла. Дипломатия заставляла его улыбаться...
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Для национальной гордости может это звучит и не слишком приятно, но тут вы 100% правы.
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Я взагалі не розумію в чому трабли ?? Звернення до націі , жодного слова за Путлера , за Норд стрим 2 , чи піплам пох - паскудити і все , може вони кайфують від цього ?
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та ну чо, мутті вилізла на екран і їй просто уе припомнили, бо повод є.
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тупое, хорош проводить здесь политику кремля...

под видом "звэрнэння до нації" эта КГБ-шная шлюха нагоняет панику в угоду кремля.
подтверждающую ссылу тебе давали - а ты продолжаешь.
а-а-а, ты ольгинское на работе?..
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извини меня за резкость высказываний - сорвался.
Просто на тебя нечаянно вылил агрессию к политикам, наживающимся на крови...

извини...
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Прийнято , але не можно цілу націю ставити на діагноз , я згадую хлопця з 72 брігади якого літаком Бундесверу у 2015 рокі разом з іншими 300 ми привезли з Киіва до шпиталю Бундесвера і після 9 ( якщо я не помиляюсь) операцій врятували йому ногу за яку у Киіві був вердикт - однозначна ампутація . Я бачив на своі очі німецький медперсонал , як вони дбали про цього вояка , які умови в нього були , через пів року він поіхав додому на своіх двох... І то не поєдинчй випадок .
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Скоро закриються і мутки мутитимуть.
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То ж раша, і розв'язана нею війна в Європі та Сірії, з тисячами жерт мирного населення - то не більша проблема. А от якийсь вірус - да. Ліцемерка, кончена.
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Вона мала на увазі то що стосується безпосередьно німців , в Сіріі та в Украіні німці не помирають
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Це просто стосується її самої. Вона літня жінка, знаходиться в зоні найбільшого ризику.
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А я и думаю: кого-то в этой вирусной компашке не хватает? Это все или еще остался кто-нибудь?
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у них комплекс невовноінності стосовно другої світової, вони ж її замутили зі своїм Фюрером.
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Этот вирус очень сильно пугает власть имущих. Многие из них пожилые люди, находятся в зоне наибольшего риска. Их персональные страхи транслируются на все общество.
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ну і чуднєнько = може хоч вірус цих штазей підчисте.
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О чем я всем и говорю ,то что сколько народа помрет глубоко всем нас...плевать, а вот властьимущим с деньгами с властью с доступам до ресурсов с трансплантациями могут жить до 100 а то и больше, а тут такой облом. Пора идти туда откуда не вернутся.
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Подруга членоликого в переживаниях ? Ну принимайте от нас озабоченность по этому поводу
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Какая-то Меркель помятая. Хватит бухать, может выживешь, шо тогда люди скажут?
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М-да.. судя по реакции граждан Украины на заявление канцлера Германии, у некоторых до сих пор анаконда на витрине лежит. Что ещё за пять лет не сказали, и не сделали европейцы, чтоб дать уже понять украинцам, что мы для Европы запоребрик?
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Ой дура... А присутність совка у Германії та Берлинська стіна? Штазі та катування?
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Звичайно не знали,бо кремлівський фюрер вас нажахав (змова кортелів-бо придумали імя ще одному вірусу-а їх мільйони)...а по Криму гасає...а ви бійтеся...мафія вирішила поквитатись за санкціїї зі світом...ось тільки з нафтою помилилась.Та й не все так погано: від звичайного грипу,ОРВІ померло в рази меньше ніж завжди.Але всесвітнє безумство (підігріте агентами)спрацювало.
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Х*рня это все, граждане украинцы.
А вот что серьезно: в австралийских газетах написано, что на бензозаправках Мельбурна спокойно можно заправится по 99 ЦЕНТОВ ЗА ЛИТР БЕНЗИНА.
Несмотря на то, что газетки это рептилоидные, вот в этом им можно верить.
И это, граждане, означет конец амбициям "властителей мира", собравшихся властвовать, "отжав" все мировые нефтяные месторождения.
И мы e]e увидим суд над говорящей головой венесульской военщины - Мадуро, из-за которого погибло столько ни в чем неповинных людей в Венесуэле, которые просто умерли от отсутствия медикаментов.
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Зачем вооьще это г о в н у уделять время - это скрытый враг Украины.
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Прям сейчас все обосремся... оттого и туалетную бумагу разбирают...
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До чого взагалі звернення канцлерв Німетчини до німецького народу Україні і українському народу, (як зайцеві стоп сігнал). Мало хто звертався до свого народу так що цьому "головні шпальта" укр. ЗМІ виділяти. Ви краще проведіть розслідування(журналіське) чому нафта падає,з нею рос.рубль падає, і разом з цим гривня падає , а газ місцевого походження і бензин місцевого походження ( що не пов'язано з імпортом і курсом дол.) росте. І чому за це питання ви, адміністратори, мене заблокували пару днів назад ??????
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Украина тоже не ведала самой большой своей проблемы со времен Второй мировой войены,пока совместными фрицо- французскими усилиями ,по указанию рашиста, в Минске ,при самом непосредсвенном участии Мерель ,ее содали на ровном месте ,твари
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Заголовок: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны.

Слова Меркель: Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности.


Согласитесь, что это нифига не одно и то же. Более того, в заголовке намек на катастрофу, а в словах Меркель абсолютно другой смысл.

Манипуляция чистой воды.
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