 Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

"Ситуация серьезная. Воспринимайте это всерьез. Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности", - сказала Меркель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Отметим, что канцлер никогда ранее не обращалась к немцам в прямом эфире не в Новый год.
"Я искренне верю, что мы сможем добиться успеха в этой общей задаче, если все граждане действительно будут понимать свои личные задачи", - сказала Меркель.
Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей. Немцы продолжали выходить на улицу, чтобы насладиться весенним солнцем и пообщаться или даже провести "коронавирусную вечеринку", пишет издание.
"В Германии отличная система здравоохранения", - сказала Меркель, поблагодарив медицинских работников "на передовой этой битвы". Тем не менее она добавила, что "даже наши больницы будут перегружены, если слишком много пациентов поступят с серьезными симптомами коронавируса за короткое время".
В отличие от наших3,14расов, которые то чужой флот оставляют в Крыму, то ядерное оружие сдают за сортирную бумажку, то армию при3,14здоватизируют, то анализы сдают...
Когда вы уже из детсада своего умственного выберетесь с этим вашим "запад нам поможет". Воспитал же СССР целое поколение беспомощных. Да и вообще после выбора дважды сидевшего зэка презиком, нужно скромно молчать в тряпочку.
Украинцев спасёт САМОГОН
ua Vlad Ivory
Так і я про це. до самогону додати перекис водню і гліцерин - маєш готовий антисептик.
А украинцам как то насрать на тупую немчуру...
Тем что им плевать, что их хозяева продажные твари, они сами такие же твари, из-за которых идут войны и гибнут миллионы людей...
Эти твари, тем что им "якось начхати" привели к 1-й и 2-й мировым войнам.
Сейчас, ****** тупые, яким "якось начхати" - подвели к грани 3-й мировой.
А ты, тупое, ещё обзывать меня смеешь...
Но, когда говорят о стране - то говорят о стране.
И если Анрглия, Канада, Япония, Австралия - это один ракурс,
то Нимэччина с жабоедской Францией и макаронной Италией - как то удивительно эта когорта... И в этой же шобле паРашка, которую (ой - ты же говоришь что никак нельзя так говорить...)
Ты глубоко ошибаешься в оценке своего уровня.
Хотя - сам образ жизни в нимеччине превращает людей в тупые винтики машины - в быдло.
************ Меркельша, подстрекая панику, играет в оркестре хйла:
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.
Внутренний документ Евросоюза утверждает, что это вписывается в более широкую стратегию Москвы, цель которой - дестабилизировать Европу, ввергнув в панику и хаос.
Знакомый было защитил в Нимеччине диссертацию.
Я его спросил - почему там не остался.
Он мне сказал - та ну его нафиг жить, хотя и в чистоте, но промеж тупого быдла...
пшло нах...
Но, даже просто видно было, что Парашенко знает что Меркельша тварь, работающая на х.йла. Дипломатия заставляла его улыбаться...
под видом "звэрнэння до нації" эта КГБ-шная шлюха нагоняет панику в угоду кремля.
подтверждающую ссылу тебе давали - а ты продолжаешь.
а-а-а, ты ольгинское на работе?..
Просто на тебя нечаянно вылил агрессию к политикам, наживающимся на крови...
извини...
А вот что серьезно: в австралийских газетах написано, что на бензозаправках Мельбурна спокойно можно заправится по 99 ЦЕНТОВ ЗА ЛИТР БЕНЗИНА.
Несмотря на то, что газетки это рептилоидные, вот в этом им можно верить.
И это, граждане, означет конец амбициям "властителей мира", собравшихся властвовать, "отжав" все мировые нефтяные месторождения.
И мы e]e увидим суд над говорящей головой венесульской военщины - Мадуро, из-за которого погибло столько ни в чем неповинных людей в Венесуэле, которые просто умерли от отсутствия медикаментов.
Слова Меркель: Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, решение которой так сильно зависит от нашей коллективной солидарности.
Согласитесь, что это нифига не одно и то же. Более того, в заголовке намек на катастрофу, а в словах Меркель абсолютно другой смысл.
Манипуляция чистой воды.