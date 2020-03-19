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 Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта, - вирусолог КНР

Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, так считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухани не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.

Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."

"После того, как блокада города будет ослаблена, мы все еще должны будем строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки", - добавил он.

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По состоянию на утро четверга, 19 марта, в материковом Китае за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все 34 выявленных новых инфицированных - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомздав КНР на своем официальном сайте.

В то же время в Хубэе зафиксировано восемь случаев летального исхода ранее заболевших, вызванные коронавирусом, из них шесть - в Ухани.

Всего с декабря 2019 года в Ухане число инфицированных коронавирусом составило 40,765, скончались 2,496 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3182606
 
   
 Топ комментарии
 
Послушай коммуниста, подели на два, потом на 4, а потом скажи: не верю.
красножопые везде одинаковые - вон на Путина посм. только - харю открыл - значит соврал. а если сказал правду - то хотел соврать, но ошибся.
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Зе в зверненні закликає довіряти офіційним джерелам інформації і тут же бреше,що Шахов 17.03. був зареєстрований в залі і його колеги кнопкодавили.
Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував.
"Ти просиш довіряти, але робиш це без поваги."
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Хто такий Єрмак щоб ставити підпис? Керівник Кантори Президента. Це не його повноваження.
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Зе в зверненні закликає довіряти офіційним джерелам інформації і тут же бреше,що Шахов 17.03. був зареєстрований в залі і його колеги кнопкодавили.
Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував.
"Ти просиш довіряти, але робиш це без поваги."
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Ну на кого рассчитан этот бред? Карточка Шахова не была зарегистрирована на открытии заседания, но была зарегистрирована позже.
Достаточно глянуть одно голосование

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4711
Шахов - Не голосував.
А если карточка не зарегистрирована пишется - Відсутній.
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Больше шестидесяти дней. Но скоро туда завезут вирус снова.
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На этот раз китайци будут не жрать летучих мышей, а их трахать... потому скоро будет продолжение кронавирус-2!
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60 дней вполне достаточно для получения коллективного иммунитета
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Послушай коммуниста, подели на два, потом на 4, а потом скажи: не верю.
красножопые везде одинаковые - вон на Путина посм. только - харю открыл - значит соврал. а если сказал правду - то хотел соврать, но ошибся.
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Туда же - социалистов, хоть бывших, хоть настоящих. В каких странах они - у руля?
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Им нужно заводы запускать, а то кормить нечем. Оттого вируса нет.
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Теж вірно , мільярд голодних кітайців це страшніше за будь якого віруса -)
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"Верещук в Раде верещит тому шо ***** путинская под крышей медвейчука и требует выгнать Андрея Коболева из "Нафтогаза"" боится 6 флота США
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Який зв"язок між Нафтогазом і 6 флотом?
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Это сложная логика, когда все поступки на пользу кремлевской верхушки списываются на борьбу с коварным США.
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Кобалев попадает по законам США под защиту американских интересов, так как скрапленный газ из США находится на хранение в Украине
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Верещит не Верещук в Раде, верещишь ты на цензоре.
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Потому что газ начал перемешаться в Украине по Европейской системе. И дорогой газ с паРаши хла не вписывается тому и не идет с паРаши.
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В Раде тож вируса нет.
"20 або 23 березня Верховна Рада України може зібратись на позачергове засідання для вирішення питань щодо поширення коронавірусу." Вот такая новость. И мне кажется, что коронавирус - прикрытие для подтверждения минского сговора и подписи Ермака под ним, кот. намечено на 25 марта
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информация от президента Украины зе срочная вируса нет
Какая разница
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Коронавирусу в России включили режим «в Багдаде все спокойно» и дали такое же указание оманскому ослу зе
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Хто такий Єрмак щоб ставити підпис? Керівник Кантори Президента. Це не його повноваження.
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секретутка офиса "Рога и копыта осла зе"
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"ЄС" вимагає від Зеленського пояснити, чи мав Єрмак директиви підписати протокол у Мінську

14.03.2020
Вже 5 днів тиші.
Як не дають відповіді і на питання, що ж "велічайший" робив в Омані
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Так НЕТ отчета про про переговоры в Омане с Патрушевым так нет отчета про Минск идет тихая сдача Украины.
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Дристайка казав шо з часом буде відповідь, та його і слід прохолов.
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Препарат фавіпіравір, який виготовляє компанія Fugifilm Holdings Corp, використовують для лікування нових штамів грипу. Після клінічних випробувань влада Китаю заявила про ефективність препарату й у лікуванні Covid-19, повідомляють The Guardian, Intependet, Asian Review. ПРОВЕРЯЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ,
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Людина що живе в Китаї каже чітко і ясно:

Перевітрюйте всі приміщення
Не заходьте в приміщення яки не перевітрюються

Китайський мінздрав каже теж саме

Американська СДС каже те ж саме - в 10 топ рекомендацій

Це для нормальних людей...

А Окремо для жлобів - жлоби, ви чуєете? Перевіртюйте приміщення, ідіоти, дебіли. Приміщення перевітрюйте дурні. Вдома на роботі, біля ліфтів вдома - повсюди.
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Скажи це супермаркетам та іншим магазинам де повно покупців.
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Коли жив в 9 поверхівці на 3 поверху ліфтом ніколи не користувався
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Во всяком случае спуститься без лифта почти каждый может. Подниматься тоже по возможности без лифта.
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Один ребёнок умер в Китае. Так что миф про умирают только пенсионеры уже рассеялся
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Представители милиции могут быть приравнены к детям?
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На фото Мария Захарова из росМИД идепутатка из Слуги Ирина Верещук. Обе против членства Украины в НАТО и ЕС, обе часто несут бред. Но при этом это два разных человека. Не перепутайте.Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР - Цензор.НЕТ 9190Ухань може повністю очиститися від коронавірусу до кінця березня, - вірусолог КНР - Цензор.НЕТ 7047
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Засрали весь Мир, вогнали в экономический кризис, а сами отделались лёгким испугом. Ну что это как не биологическая война?
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Продать все маски за границу и закрыть транспорт - это разумное решение осла ЗЕ после опыта борьбы в вирусом в Китае.
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Пожалуй есть смысл теперь эвакуироваться всем в Ухань
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И никто уголовных дел против друга Зе Радуцкого не открывают , а пистят ШО МАСКИ НЕ ПОМОГАЮТ
А зачем же весь мир их покупает ? И только зебилам они не нужны
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«Укроборонпром» може почати випускати апарати штучної вентиляції легенів та респіратори FFP3
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Зеленский 15-го марта:
- Нужно все силы бросить на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!
- Так в Киеве нет коллапса.
Зеленский 16-го:
- С 18-го закрыть метро!
Зеленский 18-го:
- Ну вот?! Все силы на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!
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Нет никакого коллапса. В Киеве много районов где нету метро и ничего живут как-то. Тот кому действительно нужно добраться узнает маршрут, выйдет на полчаса раньше и будет ездить. А тот кому нечем занятся будет бредни в интернете писать.
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Чудеса да и только. В Китае что-то знают или врут или и то и другое.
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Как понять что новые заражения могут прекратится. Т.е. новые заражения в Ухани продолжаются, только статистку не афишируют, как и в начале выявления .
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Если не будет новых заражений , на протяжении двух недель .
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Всем китайцам уже сделали прививки. Bместе с бактериологическим оружием (коронавирус) разрабатывалось и противоядие. Произошла утечка вируса, может случайная, в месте где его продуцировали. Уже все поправили. А наивные пусть думают что все резко прекратилось из-за карантина.
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