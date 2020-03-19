 Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта, - вирусолог КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, так считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.
"Если в течение 14 дней подряд в Ухани не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.
Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."
"После того, как блокада города будет ослаблена, мы все еще должны будем строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки", - добавил он.
По состоянию на утро четверга, 19 марта, в материковом Китае за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все 34 выявленных новых инфицированных - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомздав КНР на своем официальном сайте.
В то же время в Хубэе зафиксировано восемь случаев летального исхода ранее заболевших, вызванные коронавирусом, из них шесть - в Ухани.
Всего с декабря 2019 года в Ухане число инфицированных коронавирусом составило 40,765, скончались 2,496 человек.
Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував.
"Ти просиш довіряти, але робиш це без поваги."
Достаточно глянуть одно голосование
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4711
Шахов - Не голосував.
А если карточка не зарегистрирована пишется - Відсутній.
красножопые везде одинаковые - вон на Путина посм. только - харю открыл - значит соврал. а если сказал правду - то хотел соврать, но ошибся.
"20 або 23 березня Верховна Рада України може зібратись на позачергове засідання для вирішення питань щодо поширення коронавірусу." Вот такая новость. И мне кажется, что коронавирус - прикрытие для подтверждения минского сговора и подписи Ермака под ним, кот. намечено на 25 марта
Какая разница
14.03.2020
Вже 5 днів тиші.
Як не дають відповіді і на питання, що ж "велічайший" робив в Омані
Перевітрюйте всі приміщення
Не заходьте в приміщення яки не перевітрюються
Китайський мінздрав каже теж саме
Американська СДС каже те ж саме - в 10 топ рекомендацій
Це для нормальних людей...
А Окремо для жлобів - жлоби, ви чуєете? Перевіртюйте приміщення, ідіоти, дебіли. Приміщення перевітрюйте дурні. Вдома на роботі, біля ліфтів вдома - повсюди.
А зачем же весь мир их покупает ? И только зебилам они не нужны
- Нужно все силы бросить на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!
- Так в Киеве нет коллапса.
Зеленский 16-го:
- С 18-го закрыть метро!
Зеленский 18-го:
- Ну вот?! Все силы на ликвидацию транспортного коллапса в Киеве!