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 Экономика, Киевские новости
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Все про:карантин (531) Киев (18726) Кличко (2809)

 Карантин в Киеве: Кличко прогнозирует, что за месяц бюджет столицы потеряет более миллиарда гривен

Киев из-за ограничительных мер может понести потери на сумму более миллиарда гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы понимаем также и страны Европейского Союза, разные страны несут большие экономические потери. Такие же убытки несет и Киев, и Украина. Мы, может, пока не чувствуем насколько это экономически больно, мы еще почувствуем. Но мы делаем все для того, чтобы сейчас уменьшить нагрузку и на малый, и на средний бизнес ... Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен", - сказал Кличко.

Также он отметил, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к правительству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Источник: https://censor.net.ua/n3182603
 
 
 Топ комментарии
 
І кого це має засмутити? Нарідну владу, яка знищує Україну? Може нарід? То він за це голосував. Мабуть
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Ну на цьому фоні, то Кличко інтелектуал, інтелігент, професіонал. І однозначно- патріот
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Поліція не реагує. Кличко не поліція. А мене він влаштовує. Питала у рідних і знайомих, теж саме. Кращої кандидатури не було
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І кого це має засмутити? Нарідну владу, яка знищує Україну? Може нарід? То він за це голосував. Мабуть
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Я не против Кличка как спортсмена и гордости Украины, но для мэра он слабоват
Город и без пандемии постоянно в хаосе , пробки в центре зашкаливают. Никаких инженерных решений ( типа тоннелей) он не предлагает . На улицах стоят машины под знаком НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬ и полиция не реагирует
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Слава Богу ослина Моника как для президента ой как хороша !
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Ну на цьому фоні, то Кличко інтелектуал, інтелігент, професіонал. І однозначно- патріот
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Термін "патріот" вживання у цьому випадку потрібно брати у лапки
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Поліція не реагує. Кличко не поліція. А мене він влаштовує. Питала у рідних і знайомих, теж саме. Кращої кандидатури не було
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многие люди не знают, что такое частная собственность. Шулявский мост им в помощь. меня как жителя Киева мэр Виталий Кличко устраивает.
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зараз ми всі в одному човні!
То може треба перестати під час пандемії розганяти оці антивладні настрої? при чому безпідставні.
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Я думаю що цей мер особисто нічого не втратить..зелена банда знищує країну..
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Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
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Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен", - сказал Кличко.Источник:https://censor.net.ua/n3182603

Он вообще то сначала хотел сказать Я, но глубоко подумавши, все же сказал МЫ.... чувство сожеления его при этом не покидало
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боренька! Виталий Кличко в отличии от тебя свободно общается на 4 языках! вот уж действительно фамилия говорит за тебя!
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ой ли витасе не знать, как лярды теряются из горбюджета и шо, из своих, честно напотеряных, отслюнявит?
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подсказка - есть Ахметов, Медведчук, яколомойский, зеленский, Судьи, прокуроры, да и просто достаточно взять топ 100 олигархов Украины и воспользоваться их финансами для латания дыр... топ 100 закончиться? есть топ 200 и так до тех пор,пока не будет как в Польше...
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+ миллиард, - миллиард... метро на Троещину как не было так и нет. рядовой киевлянин никак не ощутит эти виртуальные миллиарды
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проблема...бюджет потеряет бабло..а то что Киев потеряет люде, градоначальнику-насрать!
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Але була альтернатива жорстким заходам на початковому етапі, можливо було перевіряти на короновірус всіх приїжджаючих, просити, хто може віддалено працювати, мити та дезінфікувати транспорт всередині, пустити той транспорт із меншим інтервалом для зменьшення кількості людей в ньому, інформувати людей про способи захисту. Але пішли шляхом найбільших втрат, залякування, брехні та в кінцевому моменті чи спроможуться наслідки своїх рішень подолати? Такі методи залякування зараз вигідні тільки опзж і ін, в політичному сенсі ця сила завела своїх людей та для закріплення паралізувала країну. От тільки союзи такі погано закінчуються.
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Какой бюджет? Люди потеряют гораздо больше. Это покруче будет всех прелидущих кризисов. Нужно создавать антикризисные программы, бюджет потом будет
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Та фігня, мабуть краще для можновладців мільйон народу погубити...
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новый вирус выносит городскую казну быстрее старых воров?
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с новуса деньги за маски снимите и будет бюджет
с аптек магазинов или в свой карман лезть нельзя мудозвоны
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Как минимум пол лярда решил скомуниздить)))
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