 Карантин в Киеве: Кличко прогнозирует, что за месяц бюджет столицы потеряет более миллиарда гривен

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы понимаем также и страны Европейского Союза, разные страны несут большие экономические потери. Такие же убытки несет и Киев, и Украина. Мы, может, пока не чувствуем насколько это экономически больно, мы еще почувствуем. Но мы делаем все для того, чтобы сейчас уменьшить нагрузку и на малый, и на средний бизнес ... Уже сегодня мы примерно считаем ближайший месяц, мы сможем понести потери более миллиарда гривен", - сказал Кличко.
Также он отметил, что Киев планирует обратиться за финансовой помощью к правительству.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.
По данным Минздрава, на территории Украины по состоянию на 18 марта зафиксировано 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).
Город и без пандемии постоянно в хаосе , пробки в центре зашкаливают. Никаких инженерных решений ( типа тоннелей) он не предлагает . На улицах стоят машины под знаком НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬ и полиция не реагирует
То може треба перестати під час пандемії розганяти оці антивладні настрої? при чому безпідставні.
Сказка впереди.(С)
Он вообще то сначала хотел сказать Я, но глубоко подумавши, все же сказал МЫ.... чувство сожеления его при этом не покидало
с аптек магазинов или в свой карман лезть нельзя мудозвоны