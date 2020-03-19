 Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан, - посол Мельник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи", - сообщил он.
В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт "Борисполь") компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.
Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта.
Цены на билеты - в пределах разумного, 169 евро.
Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
Пятро Ляксеич уже предложил бы универсальное лекарство от всех болезней - шоколад.
Глядишь, еще и скидочку нам сделал на копеечку, благодетель.
дебилы, мля!
До речі, прокоментуйте продаж Радуцкім медичних масок в Китай.
Що там пишуть з цього приводу?
Мы столкнулись с новой ситуацией.Это общемировая проблема. Это новая война, в результате которой наша задача выжить, как государству.
Запускайте перепис населення і призов в армію
А без кацапстана ,как стороны конфликта, войны не будет.
Усе, що ви можете - це пускати особливі і неповторні бульбашки у калюжі
Мне кажется, это тема.
Если , конечно, падение не будет кратковременным. Запас прочности у них есть на какой-то период
Путин сказал, что плевали они на санкции.
Врахуйте, що Вас не піпчить ситуація з соціалкою у окремих селі Гадюкине чи в місті Мухосранську (проблеми індіанців шерифа не чешуть), головний значущий результат - задоволення населення від пихи за велич імперії навіть з голим задом.
Умови внутрішні - Ви пожиттєва мамаджан нації за зміненою Конституцією
Умови зовнішні - всі країни зараз встрягли у торбу і навіть висловлювання занепокоєння буде шикарною реакцією. Термін кризових явищ через пандемію - непередбачуваний (орієнтовно до наступних весни-літа)
Скільки за рік Ви змогли б начудити?
Во вторых благополучие большинства должно перевешивать благополучие меньшинства-это закон выживания.