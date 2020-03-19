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 Политика Украины, Общество
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 Из Германии в Украину хотят вернуться более 2,5 тысяч граждан, - посол Мельник

В течение среды, 18 марта, резко возросло количество украинских граждан, которые Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали для возвращения домой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи", - сообщил он.

В течение дня удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) в Киев (аэропорт "Борисполь") компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для возвращения наших граждан из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезда, - Криклий

Кроме того, дипломаты убедили отечественного перевозчика, МАУ, осуществить рейс из Берлина в субботу 23 марта.

Цены на билеты - в пределах разумного, 169 евро.

Кроме того, Посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

Источник: https://censor.net.ua/n3182602
 
 
 Топ комментарии
 
Почему все бегут теперь домой в Украину , хотя раньше поливали неньку? Ведь у нас 'все так плохо' Почему не остаться в Германии на время пандемии?
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
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Понимаете, в чем дело. Можно избежать болезни, например, оставаясь дома, вы не заболеете. У меня дети получают задания из школы и учатся он-лайн, им даже нравится. Но кризис, который нас ожидает и уже начался, гораздо страшнее. К тому же у меня дети профессионально занимаются теннисом. Корт -не груша боксерская, его ничем не заменишь. Уже неделя без тренировок, и конца этому не видно. То есть китайские всеядные скоты изменили полностью нашу жизнь.
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Вернитенашимаски, петявернись, что ещё можете предложить? Маски были проданы, потому как недооценили ситуацию, думали нас пронесёт. Франция тоже продали все маски в китай. Наверное, у них тоже есть свой кацахол, который об этом постоянно пишет.
Мы столкнулись с новой ситуацией.Это общемировая проблема. Это новая война, в результате которой наша задача выжить, как государству.
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Почему все бегут теперь домой в Украину , хотя раньше поливали неньку? Ведь у нас 'все так плохо' Почему не остаться в Германии на время пандемии?
Контроля за таким количеством прибывших не может быть в принципе. Поэтому точно можно теперь сказать, что нас ждёт серьезная проблема
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Понимаете, в чем дело. Можно избежать болезни, например, оставаясь дома, вы не заболеете. У меня дети получают задания из школы и учатся он-лайн, им даже нравится. Но кризис, который нас ожидает и уже начался, гораздо страшнее. К тому же у меня дети профессионально занимаются теннисом. Корт -не груша боксерская, его ничем не заменишь. Уже неделя без тренировок, и конца этому не видно. То есть китайские всеядные скоты изменили полностью нашу жизнь.
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"китайские всеядные скоты" - пардон, мадам, а вы не за Зеленсково голосовали часом? А как же барыга, он ужо не уиноват?
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Ни в коей мере!
Пятро Ляксеич уже предложил бы универсальное лекарство от всех болезней - шоколад.
Глядишь, еще и скидочку нам сделал на копеечку, благодетель.
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ні!! це особисто ти, тварюка, повністю змінила життя країни 21.04, чого тепер скиглити?
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ясное дело! только пэтро мог остановитть чуму.
дебилы, мля!
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Вы сегодня необычайно самокритичны.
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Твій бох заробляє не цьому дешевий авторитет і піариться де тільки може, а там хоч трава не рости.
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та ні, людей вивозять усі країни. зароблянням автртету могло б стати вивезення персональне дами з собачкою. але не сталося.
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да потому что подавляющее большинство желающих вернуться - это жопомои-нелегалы, которые работают там без разрешения и, соответственно, без медстраховки, а бесплатно их там лечить, если что, никто не будет. Вот и прут теперь домой и везут заразу
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Они наивно думают что как только как обратно. Мы проснулись в другом мире. Где они уже обратно, в Европу, не вернутся. А дома, откровенно, столько не надо.
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Все нелегалы едут домой, там лечение не получат, а работы теперь нет. Только теперь уже никаких Санжар, будут гулять по стране. Все будет 95 квартал через пару недель
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Из одной чумы - в другую. Может, все же родные стены хоть чем-то и как-то помогут?
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В том -то и дело,что у нас пока спокойно. Но с таким наплывом из Европы все может очень быстро измениться(
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;Спокійно;, Татьяна, лише в методичках від Коломойського.
До речі, прокоментуйте продаж Радуцкім медичних масок в Китай.
Що там пишуть з цього приводу?
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Вернитенашимаски, петявернись, что ещё можете предложить? Маски были проданы, потому как недооценили ситуацию, думали нас пронесёт. Франция тоже продали все маски в китай. Наверное, у них тоже есть свой кацахол, который об этом постоянно пишет.
Мы столкнулись с новой ситуацией.Это общемировая проблема. Это новая война, в результате которой наша задача выжить, как государству.
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Браво! Можете сміливо вимагати премію.
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Цікаво, а ;Квартал-95; зробить номер з пісенькою про короновірус?- Ну, наприклад, ;Горіли легені-палали;?
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а вирус бушует на добром, и сопли бегут как ручьи, вот ковид 19 дозором обходит владенья свои.
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Самое интересное, что страдают цивилизованные страны, с высоким уровнем медицины, но ничего не слышно про ту же Африку, например. У них нет ничего получается?
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так открой вскмирную карту вируса и постомтри африку. если сми о нейне пишут, єто не значит. что там все ок. просто зажранная европа за себя беспокоится, африка далековато.
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А як же ж воплі шо за ці копійки тут працювати не будуть? Вже набатрачились гастарбайтери і привезуть сюди імпортну заразу.
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Хлопаки хлопаками, а сотня злих жінок знесе титушок нафіг.
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Да, но проблема в том, что эти жопомои и привезут заразу...
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так мрут пасками те, кому допу моют.
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от тільки маленьке алавєрди: "жопомиям" теж ні тебе, ні батьківщини не шкода..
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так у меня нет проблем как у них, с кера ли должно быть "шкода"?
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Це #опа... Але є і позитивчик
Запускайте перепис населення і призов в армію
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Если цена на Брент будет продолжать снижаться, то война , возможно, сойдёт на нет. Кацапстан не сможет больше спонсировать эту войну.
А без кацапстана ,как стороны конфликта, войны не будет.
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Благодаря зебилам тут воевать с кацапами уже не будет кому,в том и затея.
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Дякуючи дякулам ми маємо переможно реформовану медицину і шикарно розхерачену санепідслужбу. Насолоджуйтесь ...
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Мне то чего наслаждаться. Я к 73% зебилья не пренадлежу, пусть эти ослы наслаждаются.
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А що, дякулів на цвинтарі якось по інакшому прикопують?
Усе, що ви можете - це пускати особливі і неповторні бульбашки у калюжі
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Будуть воювати лише пуйломовні саинопеси.такі як ти сєпарок.
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Війна живиться не тільки цінами на свою нафту. Усі війни мали за мету ГРАБУНОК чужих ресурсів. Тож давайте будемо реалістами без усіляких "якщо" і "можливо"
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Война - дорогое удовольствие. Нам никуда от неё не деться, потому как мы защищаемся. Но вот рашка имеет все шансы тихо свалить с Донбасса , про Крым пока речь не идёт. Почему вы считаете, что это невозможно? путлер сейчас меняет под себя конституцию, сокращать соцвыплаты он не может- остаётся только сократить Донбасс.
Мне кажется, это тема.
Если , конечно, падение не будет кратковременным. Запас прочности у них есть на какой-то период
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та да...почти пол-триллиона долларов+ им не надо покупать энергоносители.
Путин сказал, что плевали они на санкции.
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Спробуйте змоделювати ситуацію поставивши себе на місце Ху#ла.
Врахуйте, що Вас не піпчить ситуація з соціалкою у окремих селі Гадюкине чи в місті Мухосранську (проблеми індіанців шерифа не чешуть), головний значущий результат - задоволення населення від пихи за велич імперії навіть з голим задом.
Умови внутрішні - Ви пожиттєва мамаджан нації за зміненою Конституцією
Умови зовнішні - всі країни зараз встрягли у торбу і навіть висловлювання занепокоєння буде шикарною реакцією. Термін кризових явищ через пандемію - непередбачуваний (орієнтовно до наступних весни-літа)
Скільки за рік Ви змогли б начудити?
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зебилье собирает заразу со всей планеты.Пусть там сидят,а то как валить сюда начали,так каждый день новые случаи. всранные лугандоны и то переходы на кпп закрывают.
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Всё правильно,во первых у них было достаточно времени смекнуть что к чему.
Во вторых благополучие большинства должно перевешивать благополучие меньшинства-это закон выживания.
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Всех, кто хочет вернуться - сразу в армию. Чего бегать от неньки? Когда худо стало, так назад захотелось? Теперь отдайте ей должное, станьте на защиту на 3 года, армия берет всех под свое крыло, от голода здесь еще никто не умирал. Обеспечат вас работой на 3 года, а потом валите хоть в Малайзию, до новой эпидемии
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Нам еще только в армии этой заразы нехватало,там (териториально) всранные лугандоны нанесут или нанесли уже через кпп.
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А на біса вони тут здались.Якщо хочуть повернутись то тільки на передову контрактниками до повного визволення. З Німеччини до України хочуть повернутися понад 2,5 тисячі громадян, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1932
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