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 Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб

18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

- дважды рядом с н.п. Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;
- неподалеку от Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120 мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Счастья - из 82-мм минометов - 2 мины;
- неподалеку от Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;
- рядом с Пивденным - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;
- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем;
- неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщается, что кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: "Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины".

"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из минометов калибра 120 мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.

Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб 01
Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182601
 
 
 Топ комментарии
 
Зелёная власть придумала называть боевые ранения травмами. Скоро и кацапские войска будет называть повстанцами! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!
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За такого стану речей ні про які платформи з сєпарами люди при здоровому глузді мови не ведуть . Але агенти впливу кремлі лізуть через вікно Овертона і з часом такі дикі речі лишаються без відповіді , а сивохи ліплять кремлівські платформи . За кожну стрілянину на два тижні карантин на всіх КПВВ . Як рукою зніме , а то "українські захисники мужньо у відповідь мужньо вогню не відкривали " .
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, ріднесенькі
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Зелёная власть придумала называть боевые ранения травмами. Скоро и кацапские войска будет называть повстанцами! ЗЕЛЮ ГЕТЬ!
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"просто перестать стрелять" к лугандонии не относиться?Наверное нужно просто перестать болеть, и просто перестать думать
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В підписаній єрмаком мінській капітуляції, пункту з вимогою до апалченцев перестати пострелювати, немає ! Той, хто капітулює, не вимагає, а скорюється
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За такого стану речей ні про які платформи з сєпарами люди при здоровому глузді мови не ведуть . Але агенти впливу кремлі лізуть через вікно Овертона і з часом такі дикі речі лишаються без відповіді , а сивохи ліплять кремлівські платформи . За кожну стрілянину на два тижні карантин на всіх КПВВ . Як рукою зніме , а то "українські захисники мужньо у відповідь мужньо вогню не відкривали " .
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, ріднесенькі
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Слава Українським воїнам. Смерть прокацапським колаборантам.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Мені цікаво, а шо як узяти та шмальнути з гранатометів по зраді та ще кулеметів, відповідь буде??? ну як це було на ділянці розведення...
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