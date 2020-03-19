EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  553  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (531) КГГА (2346) медицина (1965) Пантелеев (48) COVID-19 (1284)

 Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев

В Киеве на период карантина из-за коронавируса для тех, у кого работа которых сегодня является особенно важной, городская власть организует развозку к местам работы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом во время эфира на телеканале "Украина24" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как отметили в ведомстве, в условиях действия ряда ограничений в стране, которые продиктованы необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки. 

"Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, какие масштабы приобрела пандемия в других странах. И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Заместитель председателя КГГА также напомнил о простых правилах:

- не выходите из дома без необходимости ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу;

- наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми минимум 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты.

- тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям.

В столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону": 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного.

Источник: https://censor.net.ua/n3182600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
власть зеленского устраивает голодомор украинского народа - цены пошли вверх! Спасите от голода!!!
 показать весь комментарий
 
Малорос ПРовокатор ... Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 6891
Кору гризти будеш Та і травка скоро підросте . Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев - Цензор.НЕТ 2865
 показать весь комментарий
 
 
В чём провокация? Морковка была 3 грн, сейчас 8 грн. Хотя бы с этого начнём, что цены в супермаркетах в разы выше, чем на рынках.
 показать весь комментарий
 
І скільки у тебе на моркву в місяць тратиться, з пів зарплати?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх