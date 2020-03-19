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 Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд

Коммунарский районный суд Запорожья вынес приговор 27-летнему мужчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, что привело к утечке и нарушению установленного порядка маршрутизации информации) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 гривен.

В приговоре суда указано, что обвиняемый с целью получения дохода методом перебора логина и пароля незаконно получил доступ в личный кабинет гражданина С. в онлайн-игре "World of Tanks", после чего изменил пароль и продал вышеуказанный аккаунт неустановленному лицу.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

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Суд, рассмотрев материалы уголовного производства, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления и с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и факта, что последний ранее не был судим, назначил мужчине наказание в виде штрафа, без применения дополнительного наказания в виде лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме штрафа, обвиняемому придется выплатить в пользу государства расходы в размере 6 280,40 гривен на привлечение эксперта.

По состоянию на 17 марта 2020 года приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182598
 
 
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Легко отделался. За такое надо интернет минимум на 10 лет отключать решением суда. А рецидивистам пожизненно. Мобильный тоже. Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд - Цензор.НЕТ 4490
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Интернет - это средство манипуляции сознанием. В интернете подменяют документы, в т.ч. государственного значения, и информацию. Сливают и распространяют фейки. Это кроме того, что соцсети - это откровенный безнравственный срач, наполненный лженаучной информацией. Одно дело, когда фейки распространяют отдельные люди, миллиардеры на заказ, сетевые сообщества, всяческого рода лохотроны, чтобы развести людей на деньги. Это ж все уже проходили? А совсем другое - когда миллиардные корпорации, фармацептические компании, всякие организации с мировым влиянием или государственные службы в угоду своей прибыли либо геополитического влияния. Поэтому интернет - это последнее место, которому стоит доверять.
Это можно сказать коротко. Нельзя доерять месту куда ты срешь и все срут. Тем более нельзя оттуда кушать. Это Интернет.
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И Интернет - способ заработать. И нормальными - легальными путями. Что по этому поводу?
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На любой помойке можно найти что-нибудь полезное.
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Здорові дядьки,а грають хрінь.Я раніше грав на PlayStation,синглплеєрні відеоігри.Але ці всіти танки,схоже на наркоманію.Бо як можна пояснити,що люди там куплять танки,за живі гроші,причому немаленькі.
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