 ФСБ заказала разработку программы "Фронтон" для кибератак с использованием устройств интернета вещей, - хакерская группа Digital Revolution

Техническую документацию "Фронтонов" хакеры опубликовали в среду, 18 марта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу BBC. По данным Digital Revolution, существуют разные версии программы - "Фронтон", "Фронтон-3Д" и "Фронтон-18". Все они позволяют заражать "умные" устройства (от цифровых ассистентов до целых "умных" домов), объединять их в сеть и "обваливать" сервера, отвечающие за устойчивость работы крупных интернет-сервисов и интернета в целых странах.
Опубликованный 18 марта Digital Revolution слив состоит из 12 технических документов, схем и фрагментов кода, созданных в 2017-2018 годах. В одном из документов указано, что документация "имеет гриф несекретно", а шифры "Фронтон" и "Фронтон-3Д" могут использоваться в открытой переписке и переговорах.
Судя по опубликованным документам, в разработке кибероружия, вероятно, могла участвовать московская компания 0day (ООО "0ДТ") - хакеры Digital Revolution утверждали, что взломали ее еще в апреле 2019 года. Представители компании тогда отказались от комментариев "Би-би-си".
Один из документов - "макет опытно-конструкторской работы", который, если верить утечке, якобы готовила ЗАО "ИнформИнвестГрупп" по заказу войсковой части № 64829, более известной как Центр информационной безопасности ФСБ.
"Интернет вещей менее защищен, в отличие от мобильных устройств и серверов", - с этой фразы начинается небольшой документ под названием "Обзор". В частности, многие пользователи используют "умные" устройства прямо "из коробки", не меняя стандартные заводские логины и пароли, что делает их доступными мишенями для хакеров.
В 2020 году к интернету вещей будет подключено более 20 млрд устройств, прогнозирует агентство Gartner. В опубликованных документах подрядчики ФСБ ссылаются на опыт Mirai - самой крупной сети зараженных IoT-устройств, которая насчитывала 600 тыс. ботов. В 2016 году она вывела из строя DNS-серверы американской компании Dyn: интернет-сервисы использовали их для обновления информации в режиме реального времени.
В результате атаки на сроки от нескольких минут до нескольких часов оказались недоступны сайт "Би-би-си", платежная система PayPal, соцсеть "Твиттер", поставщик фильмов и сериалов Netflix и еще около 70 популярных сервисов.
Тогда в качестве зараженных "зомби", массово отправлявших запросы на эти сервера, организаторы атаки использовали не обычные в таких случаях компьютеры, а принтеры, детские мониторы и IoT-роутеры.
Но в документах предлагается заражать другие объекты: на 95% "ботнет" должен состоять из IP-камер и цифровых видеорекордеров - "если они передают видео, то имеют достаточно большой канал связи, чтобы эффективно совершать DDoS" (именно такой вид хакерских атак использовался Mirai в 2016 году).
Находить мишени для взлома должен специальный "сервер поиска". Подключаться к нему можно через виртуальную частную сеть или браузер Tor; они запутывают соединение таким образом, чтобы нельзя было выйти на конечного пользователя.
Вычислить, где именно расположены хакеры, будет очень сложно - этому помешает сложная система виртуальных частных сетей.
В документации продуманы средства, чтобы тщательно скрывать следы. "Исключено использование русского языка и связной кириллицы, для доступа к серверу требуется авторизация, закрыты неиспользуемые порты", - говорится в макете "Фронтонов".
Взламывать устройства предлагается с помощью словаря типичных паролей от IoT-устройств. В отличие от Lizard Stresser - еще одного "ботнета", состоявшего из 120 тыс. зараженных устройств - словарь паролей "не захардкожен" (цитата из документации), то есть его можно редактировать, подстраивая свой словарь под конкретные мишени.
"Сканирование сети происходит самими зараженными машинами, - говорится в "Обзоре". - Таким образом рост заражения происходит в геометрической прогрессии. При достижении определенного количества машин (несколько десятков тысяч) для диапазона адресов IPv4 становится возможным полный поиск всех адресов".
IPv4 - самая распространенная версия протокола передачи данных в интернете, используемая большинством компьютеров и гаджетов. В ней насчитывается более 4 млрд сетевых адресов.
"Мощная атака нескольких сотен тысяч машин способна сделать сайты социальных сетей, файлообменников недоступными в течение нескольких часов. Атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране", - говорится в опубликованных хакерами документах.
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Исследователи Positive Technologies пишут, что владельцы примерно 15% устройств никогда не меняли логин и пароль по умолчанию, которые присвоены гаджету «из коробки». Именно эта особенность помогает авторам малвари (к примеру, Mirai или BrickerBot) с такой легкостью взламывать устройства, обращая их в очередной «винтик», в составе очередного ботнета. Просканировав интернет, специалисты пришли к неутешительному выводу: зная всего пять комбинаций логина и пароля можно взломать множество камер, DVR-систем, роутеров, стиральных машин и так далее.
То есть, большое количество пользователей IoT сами себе злые буратины. Идеальный пароль должен быть достаточной длины, включать в себя цифры, буквы в верхнем, так и в нижнем регистре, спецсимволы и не нести никакой смысловой нагрузки.
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18 марта 2020, 17:10
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Текст: Александр Тимохин
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На этом фоне только что введенный Украиной тотальный карантин вплоть до закрытия детских садов в некоторых областях и вводимые 18 марта 2020 года меры типа закрытия метро и ограничения предельного числа пассажиров в автобусах в двадцать человек выглядят как паника. Президент Украины Зеленский и его правительство понимают, что они не могут ничего остановить и в отчаянной попытке просто пытаются максимально ограничить передвижение граждан, чтобы хоть как-то обуздать распространение заразы.
Возможности национального здравоохранения - это всегда производная от состояния государства в целом. Адекватно оценивая возможности и состояние украинского государства, можно смело сказать, что у них ничего не получится. Единственное, что может спасти Украину от взрывной вспышки эпидемии - удача. Среди «заробитчан» должно быть мало заболевших, они должны заразить минимум людей, те, кто заразился, должны потихоньку где-то переболеть - и в итоге все должно затихнуть само.
Будет ли это так? Если только случайно.
А если случайная удача не выпадет, то произойдет массовое и очень быстрое распространение вируса по всей территории Украины. И тогда наступит второй этап катастрофы - инфекция вызовет массовую панику у миллионов людей и может подтолкнуть к побегу из зоны заражения сотни тысяч, если не те же миллионы.
Но в мире есть немного стран, куда технически могут пытаться сбежать миллионы украинцев, и главная из них - Россия.
Необходимо готовиться
Если дела на Украине пойдут именно так плохо (а они вполне могут пойти именно настолько плохо), то готовиться к остановке потока беженцев с Украины России нужно заранее. Несколько миллионов желающих перейти российскую границу людей, каждый из которых в случае прорыва может смешаться с толпой (не отличается внешне, говорит и пишет по-русски, знает или понимает местные реалии), и среди которых масса зараженных, явно не входят в число малозначительных проблем.
К счастью, правительство России запретило въезд иностранных граждан в страну с 18 марта - это очень своевременная мера, которая позволит серьезно облегчить медикам борьбу с инфекцией. Исключений не сделано ни для кого, и это абсолютно правильно.
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Обсуждение: 62 комментария
Не стоит, однако, уповать на простой запрет. Граница между Россией и Украиной, мягко говоря, далека от того, чтобы считаться непроницаемой. Да и хорошо оборудованная граница вполне себе уязвима перед достаточно большой толпой. А, значит, России необходимо заранее выделить силы и средства для того, чтобы останавливать этих людей. Заранее запасти все необходимое для их содержания в карантине, выбрать или построить помещения для их временного содержания, обеспечить усиленную войсковую охрану как границы, так и этих мест. Придется запастись и медикаментами: коль скоро эти люди здесь окажутся, их придется лечить - кого от последствий коронавируса, а кого и от огнестрельных ранений при пересечении границы.
На данный момент у России есть все возможности избежать самого негативного сценария взаимодействия с Украиной. Надо только предпринять все необходимые меры.
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