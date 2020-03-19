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 Политика Украины
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 Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО

18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступили против подписания соглашения о создании "консультативного совета" с представителями "властей" оккупированных частей Донецкой и Луганской области.

Соответствующее заявление обнародовал представитель "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook нардепа.

Парламентарии уверены, что запланированное на 25 марта подписание документа может стать "роковой ошибкой" и фактическим признанием легитимности "российских марионеток", оккупировавших часть Донбасса.

"Если украинская сторона пойдет на этот шаг, то это разрушит политику санкций против России как агрессора. Сама Российская Федерация превратится из агрессора, которым она является, в посредника в урегулировании "внутриукраинского" кризиса. Произойдет то, чего Путин безуспешно добивался прошлых пять лет. Кроме того, возможная легализация марионеток России может привести к непрогнозируемым внутриполитическим последствиям, спровоцировать глубокий политический кризис и общественное противостояние, последствия которого будут тяжелыми для государства. Этого можно избежать только вернув переговорный процесс в правовое русло", - считают депутаты.

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Они призвали президента Владимира Зеленского "публично отмежеваться" от инициативы и отозвать подписи руководителя Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы под этим соглашением.

"Требуем устранить Андрея Ермака от переговорного процесса в ТКГ, инициировать служебное расследование по проверке главы ОП на предмет признаков государственной измены, а также на время расследования отстранить Андрея Ермака от занимаемой должности", - говорится в заявлении.

Группа нардепов из Львовщины выступила против создания консультативного совета с ОРДЛО 01

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Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просили Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3182595
 
   
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А шо по этому поводу думает депутат порошенко ? Шось нема его хфамилии .. Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9646
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какое "подписание 25 марта" может нахер быть - у нас карантин и никто не въезжает, никто не выезжает из страны!
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Они просто засирают медиапространство , симулируют активность за деньги налогоплательщиков.
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