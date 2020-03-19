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 Политика Украины
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 "Укрзализныця" 20 марта пустит спецпоезда из Перемышля в Киев, чтобы украинцы могли вернуться, - Дещица

Появилось расписание специальных железнодорожных рейсов, которыми можно вернуться в Украину из польского Перемышля.

Расписание опубликовал в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, 20 марта "Укрзализныця" пустит четыре спецпоезда из Перемышля в Киев через Львов.

"Расписание (время местное):

  • 10:18 - 21:33;
  • 13:10 - 23:08 (Intercity)
  • 15:45 - 23:53 (Intercity)
  • 18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).
  • Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)", - сообщил посол.

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Купить билеты можно будет на сайте "Укрзализныци".

Укрзализныця 20 марта пустит спецпоезда из Перемышля в Киев, чтобы украинцы могли вернуться, - Дещица 01

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 18 марта получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Источник: https://censor.net.ua/n3182593
 
 
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Власти решительно настроены привести вирус из Европы.
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020

Люди, будь ласка, поширюйте, де тільки можете!!!
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Ну что, ылита, возрадуемся вместе, когда дохнуть будем? Не поможет вам ваша Феофания, не поместитесь все. Надеюсь, что в свой последний час, будете вы, твари, каяться, что убили медицину, экономику, да и всю страну. Все вы, жравшие в три горла и хапающие все, до чего сумели дотянуться, с 1991 г. Тяжко вам будет уходить от своих украденных миллиардов, тяжко...
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Не надейся, у них уже у каждого дома стоит аппарат ИВЛ и личный доктор, готовый приехать и подключить.
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Тупые клоуны, лучше б сделали карантин для пенсионеров, организовали доставку продуктов им на дом, чтобы они не контактировали с молодыми. А молодые бы переболели в лёгкой формеи и страна бы работала и жила нормально.
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Уроды.
Как скот сгоняют в резервацию. Еще и теплушки по 1000 гривен подогнали.
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