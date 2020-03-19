 "Укрзализныця" 20 марта пустит спецпоезда из Перемышля в Киев, чтобы украинцы могли вернуться, - Дещица

Расписание опубликовал в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, 20 марта "Укрзализныця" пустит четыре спецпоезда из Перемышля в Киев через Львов.

"Расписание (время местное):

10:18 - 21:33;

13:10 - 23:08 (Intercity)

15:45 - 23:53 (Intercity)

18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).

Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)", - сообщил посол.

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Купить билеты можно будет на сайте "Укрзализныци".

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

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Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 18 марта получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).