 База ВМС, которую планируют разместить в Бердянске, не снизит мощностей порта, - пресс-служба

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.
Отмечается, делегацию встречали заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков.
Военные осмотрели территорию порта и ознакомились с его мощностями.
"Во время встречи обсудили вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматривают уже длительное время. Ее главной задачей должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет противоречить работе торгового порта и не снизит его мощностей - подчеркнули на встрече", - говорится в сообщении.
И испытания торпед там делать по кацапам 😁😁😁
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Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂