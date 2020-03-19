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Все про:Бердянск (175) ВМС (788) военная база (180) порт (407)

 База ВМС, которую планируют разместить в Бердянске, не снизит мощностей порта, - пресс-служба

Бердянский порт с общим визитом посетили начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран и командующий ВМС Игорь Воронченко.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.

Отмечается, делегацию встречали заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков.

Военные осмотрели территорию порта и ознакомились с его мощностями.

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"Во время встречи обсудили вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматривают уже длительное время. Ее главной задачей должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет противоречить работе торгового порта и не снизит его мощностей - подчеркнули на встрече", - говорится в сообщении.

База ВМС, которую планируют разместить в Бердянске, не снизит мощностей порта, - пресс-служба 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3182591
 
 
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Хорошая мысль
И испытания торпед там делать по кацапам 😁😁😁
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А корпуса торпед лить на заводе Ильича в Мариуполе
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если там лить ни одна торпеда не взорвётся
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