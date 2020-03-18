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 У 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19, - глава Донецкой ОГА Кириленко

По информации председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, это первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Медики оказывают мариупольцу ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, обнаружены и находятся под наблюдением", - отметил Кириленко.

У 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19, - глава Донецкой ОГА Кириленко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Египта вернулись 7 тысяч украинцев, - МИД

Замглавы Донецкой ОГА Игорь Стокоз в Facebook проинформировал, что коронавирус также подозревают у 5 жителей Мариуполя, 2 - Краматорска, 2 - Славянска.

"На данный момент лица из Краматорска и Славянска находятся под наблюдением в больнице Константиновки", - уточнил он. В комментарии к посту чиновник добавил, что пассажиры самолета, которым летел мариуполец - в зоне риска и находятся под наблюдением. 

У 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19, - глава Донецкой ОГА Кириленко 02
У 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19, - глава Донецкой ОГА Кириленко 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта: пять самолетов отправлены на Борисполь, один - на Львов, - Кулеба. ФОТО

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП. ФОТО

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 18 марта получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Источник: https://censor.net.ua/n3182589
 
 
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После этого вируса запретят вообще туризм либо он сам умрёт...
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Больше брать будут, чтобы отдыхать в более приличных местах
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Зато отдохнул. Будет что вспомнить в последние мгновения
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хорошо, что в Мариуполе нет метро, а то Зеля бы закрыл метро и в Марике..
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Методы профилактики
1 перчатки очки маски
2. Пейте горячий чай Можно с ложкой коньяка или водки
3 купите 70 процентный самогон для дезинфекции рук, дверных ручек, телефонов.очков
4. Желательно не носить серьги и кольца , вирус на металле 10 дней сохраняется
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а можно пропорцию изменить-ну типа стакан водки и ложку горячего чая? У 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту, підтвердили COVID-19, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 7572 А если серьезно-то спасибо.
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Это вообще не известно что .

Посмотри этот и сравни :

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Ещё два - три дня , и в Украине бабахнет пандемия короновиросу . Власть вообще не подготовила народ к этому .
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Еще не вечер:

Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день

Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂

Все идёт к тому , что надо Принцу саудовской Аравией ставить памятник в Киеве, за окончание войны , а не благодарить зелю
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Из какого то фильма-аппокалипсиса. Там женщина-ученый то ли врач спрашивает: а чем же они отличаются, которые выживают после эпидемии, силой или очень умные? А тот ей: Наверное тем, что никому не доверяют.
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