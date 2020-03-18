 У 52-летнего мариупольца, вернувшегося из Египта, подтвердили COVID-19, - глава Донецкой ОГА Кириленко

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Медики оказывают мариупольцу ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, обнаружены и находятся под наблюдением", - отметил Кириленко.
Замглавы Донецкой ОГА Игорь Стокоз в Facebook проинформировал, что коронавирус также подозревают у 5 жителей Мариуполя, 2 - Краматорска, 2 - Славянска.
"На данный момент лица из Краматорска и Славянска находятся под наблюдением в больнице Константиновки", - уточнил он. В комментарии к посту чиновник добавил, что пассажиры самолета, которым летел мариуполец - в зоне риска и находятся под наблюдением.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.
Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.
16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.
Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.
Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины по состоянию на 18 марта получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).
1 перчатки очки маски
2. Пейте горячий чай Можно с ложкой коньяка или водки
3 купите 70 процентный самогон для дезинфекции рук, дверных ручек, телефонов.очков
4. Желательно не носить серьги и кольца , вирус на металле 10 дней сохраняется
Посмотри этот и сравни :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Японский банк #Mizuho прогнозирует падение цен на #нефть ниже нуля
По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день
Алё, кремлевская крыса. Готовься к реальному обнулению 😂
Все идёт к тому , что надо Принцу саудовской Аравией ставить памятник в Киеве, за окончание войны , а не благодарить зелю