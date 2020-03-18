 Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине

Такое мнение выразил в Facebook журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Странная у нас стратегия. Сейчас МИД и консулы делают действительно невозможное, возвращая украинцев домой. Но…

До сих пор никто не смог мне объяснить, нахрена было вообще закрывать въезд для своих граждан, чтобы потом героически их спасать. В чем был кайф мгновенно останавливать все рейсы, которыми наши возвращались домой, а потом все равно возвращать их, но уже через боль, страдания и кучу денег, и бюджетных, и тех же граждан? Чтобы что?!

Почему было не действовать с минимальной логикой? Зачем останавливать трафик полностью, "топором"? Почему не продолжать пускать домой граждан Украины (желательно через карантин), и одновременно ограничить, по сути запретить их выезд для туризма/командировок? А иностранцев - наоборот, выпускать, но не впускать.

Избежали бы кучи человеческих трагедий, потерь, проблем.

Но нет, наш метод - бездумный запрет. А потом героическая ликвидация последствий", - пишет Сидоренко.

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией -пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

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Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

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