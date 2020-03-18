 Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине

Такое мнение выразил в Facebook журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Странная у нас стратегия. Сейчас МИД и консулы делают действительно невозможное, возвращая украинцев домой. Но…
До сих пор никто не смог мне объяснить, нахрена было вообще закрывать въезд для своих граждан, чтобы потом героически их спасать. В чем был кайф мгновенно останавливать все рейсы, которыми наши возвращались домой, а потом все равно возвращать их, но уже через боль, страдания и кучу денег, и бюджетных, и тех же граждан? Чтобы что?!
Почему было не действовать с минимальной логикой? Зачем останавливать трафик полностью, "топором"? Почему не продолжать пускать домой граждан Украины (желательно через карантин), и одновременно ограничить, по сути запретить их выезд для туризма/командировок? А иностранцев - наоборот, выпускать, но не впускать.
Избежали бы кучи человеческих трагедий, потерь, проблем.
Но нет, наш метод - бездумный запрет. А потом героическая ликвидация последствий", - пишет Сидоренко.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией -пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.
Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.
16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.
Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.
Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.
Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.
Привели, 73,22% пламєнниє борци з: «кровавим мальдівско-липецким, соево-чоколятним, баригой-мародьором, убійцей родного брата, офшорним, пославшим на смерть малолєтніх моряков, вальцманом - лолітой».
Jaroslaw Teriannik
@yar13zp 10 ч
Мамця їхала в трамваї, кондуктор постійно оголошував про обмеження пасажирів.
І тут одна бабуля - ото Порошенко вже довів. Мама така - нічого собі, він вас і всю країну з гівна витяг, а ці шути довели до ручки, а винен знову Порошенко?
Дід ззаду - та всі вони однакові!
Блд
Malinovska Valentyna@MalinaUASH
Я вже просто не можу чути звук сирен швидких ....в Бергамо немає трун, в Бергамо скінчився кисень, в Бергамо черга на міське кладовище, в Бергамо кожних півгодини когось хоронять ....Люди будьте обережні, збережіть життя своє та своїх близьких
«Malinovska Valentyna Retweeted
«Америка передала Украине хамви, педро присвоил, типа он передал. Джек Ма передает Украине миллион тестов на короновирус, этот полный никто снова тут как тут: "я передав", @ZelenskyyUa лучше этого чмошника, хотя бы тем, что не присваивает чужие заслуги»
Иногда очень хочется создать вирус, который сумел бы убрать гавно из мозгов
Потом начинаю понимать, что вирусу нужно будет сначала найти мозги
Карантин ввел страну еще в более серьёзную зону риска -Транспортный коллапс, загруженность наземного транспорта в разы превышает повседневность до карантина -продуктовая паника с неконтролируемыми толпами по супермаркетам.
Хаотические и необдуманные действия зеленой власти порождают увеличение панических настроений у населения. Но с другой стороны-возникает мысль: а не подводят ли они ситуацию к явлению, которое называется "управляемым хаосом"? Тогда с социумом можна делать все, что власть пожелает...(с)
P.S. Рік тому не голосувати за Зе також закликала інтелігенція - Андрухович, Жадан, Забужко, Брюховецький, Павличко, Яворівський, Чубай, Пономарьов, Грицак, Компаніченко... Але розумних людей не послухали!
В основному повторюючи аргументацію Афанасія Скабєєва.