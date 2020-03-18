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 Политика Украины
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 Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине

Министерство иностранных дел и дипломаты делают невозможное, возвращая украинцев домой, но можно было избежать такой ситуации.

Такое мнение выразил в Facebook журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Странная у нас стратегия. Сейчас МИД и консулы делают действительно невозможное, возвращая украинцев домой. Но…

До сих пор никто не смог мне объяснить, нахрена было вообще закрывать въезд для своих граждан, чтобы потом героически их спасать. В чем был кайф мгновенно останавливать все рейсы, которыми наши возвращались домой, а потом все равно возвращать их, но уже через боль, страдания и кучу денег, и бюджетных, и тех же граждан? Чтобы что?!

Почему было не действовать с минимальной логикой? Зачем останавливать трафик полностью, "топором"? Почему не продолжать пускать домой граждан Украины (желательно через карантин), и одновременно ограничить, по сути запретить их выезд для туризма/командировок? А иностранцев - наоборот, выпускать, но не впускать.

Избежали бы кучи человеческих трагедий, потерь, проблем.

Но нет, наш метод - бездумный запрет. А потом героическая ликвидация последствий", - пишет Сидоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк

Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине 01

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией -пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

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Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях - по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом - уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182588
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж. Все верно - вместо врача пришел клоун
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Почему это, если в украине все шиворот-навыворот, то карантин должен быть правильный? И карантин делают те же рукожопы. Криво, вкось. Скажите мэрси, что хоть такой есть. Врача вызывали? Клоун пришел, погремушку принес.
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Jaroslaw Teriannik

@yar13zp 10 ч

Мамця їхала в трамваї, кондуктор постійно оголошував про обмеження пасажирів.
І тут одна бабуля - ото Порошенко вже довів. Мама така - нічого собі, він вас і всю країну з гівна витяг, а ці шути довели до ручки, а винен знову Порошенко?
Дід ззаду - та всі вони однакові!
Блд
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Почему это, если в украине все шиворот-навыворот, то карантин должен быть правильный? И карантин делают те же рукожопы. Криво, вкось. Скажите мэрси, что хоть такой есть. Врача вызывали? Клоун пришел, погремушку принес.
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Не сам пришел.
Привели, 73,22% пламєнниє борци з: «кровавим мальдівско-липецким, соево-чоколятним, баригой-мародьором, убійцей родного брата, офшорним, пославшим на смерть малолєтніх моряков, вальцманом - лолітой».
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А где по вашему правильный карантин в Италии или может в Испании?Запретили проезд и правильно сделали.Когда зараза пролезет потом уже поздно будет что-то менять.
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Зильонского к такому сама Римма не готовила. Ну, а папа... а папа зачеты в институте ставил за прогулы
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Где Зеля уже только не обделывался

Метод власти - бездумный запрет, а потом - героическая ликвидация последствий, - журналист Сидоренко о карантине в Украине - Цензор.НЕТ 1515
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Jaroslaw Teriannik

@yar13zp 10 ч

Мамця їхала в трамваї, кондуктор постійно оголошував про обмеження пасажирів.
І тут одна бабуля - ото Порошенко вже довів. Мама така - нічого собі, він вас і всю країну з гівна витяг, а ці шути довели до ручки, а винен знову Порошенко?
Дід ззаду - та всі вони однакові!
Блд
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...а потім...



Malinovska Valentyna@MalinaUASH





Я вже просто не можу чути звук сирен швидких ....в Бергамо немає трун, в Бергамо скінчився кисень, в Бергамо черга на міське кладовище, в Бергамо кожних півгодини когось хоронять ....Люди будьте обережні, збережіть життя своє та своїх близьких
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Що треба знати про ету товаріщь:
«Malinovska Valentyna Retweeted
«Америка передала Украине хамви, педро присвоил, типа он передал. Джек Ма передает Украине миллион тестов на короновирус, этот полный никто снова тут как тут: "я передав", @ZelenskyyUa лучше этого чмошника, хотя бы тем, что не присваивает чужие заслуги»
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А це ж та генерація, що має інстинкт самозбереження, казати лише те, що почула в казьонной программє «Врємя», і прочитала в газеті «Правда».
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"спасибо" всем таким бабушкам и дедушкам(((
Иногда очень хочется создать вирус, который сумел бы убрать гавно из мозгов
Потом начинаю понимать, что вирусу нужно будет сначала найти мозги
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де коли і кого витягли з гівна?????? спочатку туди втопивши в договорянку с путіним.
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Позавчора тут одна зебілка жалілася, що у неї депресія і вона устала ат вайни та політики. Казала, що задихається.
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запрет заставил украинцев зашевелится. они бы по европах еще месяц сидели бы. а потом отправляй раз в день спецсамолет на 5-7 коронавирусными украинцами, у которых наконец то закончился отпуск
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Карантин ввел страну еще в более серьёзную зону риска -Транспортный коллапс, загруженность наземного транспорта в разы превышает повседневность до карантина -продуктовая паника с неконтролируемыми толпами по супермаркетам.
Хаотические и необдуманные действия зеленой власти порождают увеличение панических настроений у населения. Но с другой стороны-возникает мысль: а не подводят ли они ситуацию к явлению, которое называется "управляемым хаосом"? Тогда с социумом можна делать все, что власть пожелает...(с)
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100%! Именно хаоса и хочет Путин в Украине.
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хм.. значить Зебилы по ходу не против и подыгрывают Куйлу !? ....прЫлестно.. Метод влади - бездумна заборона, а потім - героїчна ліквідація наслідків, - журналіст Сидоренко про карантин в Україні - Цензор.НЕТ 8477
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Граждан Украины не пускают в Украину? Или журналист решил полялякать?
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Сидоренко, це не НАШ метод, це метод зеленої влади, до якої, судячи з ваших дописів на УП, ви дуже і дуже прихильні.
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От цікаво, чому критикує рішення влади по карантину саме інтелігенція (журналісти, професори вузів, лікарі, письменники, музиканти), а підтримують їх тут в коментах ті, хто навіть писати грамотно не може?

P.S. Рік тому не голосувати за Зе також закликала інтелігенція - Андрухович, Жадан, Забужко, Брюховецький, Павличко, Яворівський, Чубай, Пономарьов, Грицак, Компаніченко... Але розумних людей не послухали!
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От якраз Яворівський на Радіо 1 перед виборами, від душі, щедро поливав помиями Порошенка.
В основному повторюючи аргументацію Афанасія Скабєєва.
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Дебилоиды взяли власть, а теперь хотят всем доказать,что они умные,но каждый раз они снова всех убеждают,что как были они дебилоидами,так ими и остались.
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