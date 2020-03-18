 COVID-19: Учебные заведения закрывают в Великобритании

Об этом заявил сегодня премьер-министр Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

По словам чиновника, школы будут закрыты для большинства учеников до дальнейшего уведомления. В то же время, дети работников здравоохранения, полицейских, социальных работников, ухаживающих за пожилыми людьми, и сотрудников супермаркетов, будут продолжать ходить в учебные заведение. То же касается детей с инвалидностью.

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"Мы одновременно просим детские сады и частные школы делать то же самое, и мы предоставляем финансовую поддержку там, где это необходимо. Мы предусматриваем предоставление питания и ваучеров для детей, имеющих право на бесплатное школьное питание. И где некоторые школы уже делают это, я хочу прояснить, что мы возместим стоимость", - подчеркнул Джонсон.

Он отметил, что экзамены не будут проходить в мае и июне, но правительство позаботится, чтобы дети получали образование.

Премьер также призвал не оставлять детей у пожилых родственников, оставаться в 14-дневной самоизоляции семьи, где есть подозрение на коронавирус, по возможности избегать собраний людей, работать дома и соблюдать правила гигиены.

Отметим, что по последним данным, в Великобритании зафиксированы 2626 случаев коронавируса, умерли 104 заразившихся.

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Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.