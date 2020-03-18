 Решения о карантине принимаются без моделирования ситуации. Цинизм зашкаливает, - ректор Киевского университета имени Гринченко Огневьюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк.

Он отметил: "Когда возвращали украинцев из г.Ухани (Китай) в стране был новосанжарского синдром, а возвращенные 14 дней были на обсервации.

В эти дни возвращается почти 50 000, в том числе из таких вирусоуязвимых стран, как Италия. Никаких обсерваций. Более того, граждане, возвращаются из-за границы, из-за запрета внутреннего сообщения, довольно часто находятся в людных местах в поисках вариантов возвращения в свои города и села. Это такой карантин?! Это так власть заботится о здоровье людей?"

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Он продолжил: "Решения принимаются без моделирования возможных сценариев развертывания ситуации. Цинизм зашкаливает. Ездить в общественном транспорте только в масках, а масок купить негде. Заставили городские власти закрыли метро как для безопасности людей, а люди подвергаются еще большей опасности, потому что доехать на работу нечем. На работу не выходить, но органы власти, больницы, продовольственные магазины, банки, критическая инфраструктура должны работать. А как доехать? Или Вы не знаете, что значительное количество работников доезжают из пригорода?"

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"Алогичность, бессистемность, безответственность и имитация глубокой обеспокоенности. И грустно, и обидно ...

Такое впечатление, что объявленный без надлежащей подготовки карантин, нужен только для прикрытия большого экономического и управленческого провала, заговора, измены и контрреволюции. Коронавирус действительно опасно и опасность вируса непрофессионализма потрясает", - резюмировал Огневьюк.

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