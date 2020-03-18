 Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"По поручению Владимира Зеленского спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.
Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Так что пацан пиарится за наш счет... зараза
"Ишгль, «Баллерманн Альп», сейчас считается центром коронавируса в Европе. Поскольку лыжный сезон был отменен слишком поздно, несмотря на все предупреждения, многочисленные инфекции от Исландии до Италии берут свое начало в Тироле."
Ну а подробно читай здесь https://www.n-tv.de/panorama/Ischgl-So-nahm-das-Virus-Chaos-seinen-Lauf-article21650525.html
Будешь сидеть однозначно!
и заплатити за це більше 100 млн бюджетних гривень, які ми, "лохи",туда поклали, поки вони наповнювали бюджети европи..
Израильтяне забирают своих сейчас со всего мира.
El Al сегодня вывозит тысячу человек из Перу.
А как иначе?