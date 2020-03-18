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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП. ФОТО

Самолет Президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 01

"По поручению Владимира Зеленского спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи", - говорится в сообщении.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сегодня примет 40 авиарейсов из четырех стран, - Мининфраструктуры

Отмечается, что эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3182583
 
   
 Топ комментарии
 
"Алло, Эрика, ты сейчас умрешь!"

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинцев, - ОП - Цензор.НЕТ 6680
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Видать жены хороших людей
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А можно меня эвакуировать из Украины в Австрию ??? Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинцев, - ОП - Цензор.НЕТ 9524
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Цікаво, як вони туди потрапили, без грошей? І хто заплатив за переліт?
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Ой, ще ... Їх же перевірили на наявність короновірусу, як і інших прибувших?
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За презовсий борт платим мы - граждане Украины
Так что пацан пиарится за наш счет... зараза
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Тихіше, а то Бубочка про уханського песика згадає і туди пошле літак за наш рахунок.
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А можно меня эвакуировать из Украины в Австрию ???
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Покзжай... бомжевать. Там ещё и холодно. С воскресенья на Европу надвигается срю циклон.
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по опеке бомжей во время эпидемии вышло особое постановление)) до воскресенья будет до плюс 20. а потом церковь снова о них позаботиться, шоб при плюс 5 ничо с ними не случилось.
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*позаботится*. Весь каритас закрыли. И церкви со службами. Отели, рестораны, бары. Бо'льшую часть аэропортов. Авто на дорогах проверяют - нужно иметь автосертификат. Перемещаться только на работу, по состоянию здоровья и за продуктами. Так везде в ЕС - итальянская модель. Вы отстали.
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С сегодняшнего дня проверяют незаконные перемещения *телефонов*. Нарушителей под суд. Плюс штрафы. В Италии.
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)) ну не фсё так как сообщается. на мариахильфе и не только, не массово но шоппингуют. в кафешках сидят, на удалении. палихмахтерские работают. мобилизовывают цивильдинеров последних 5 лет. так шо местечковые бомжи не пропадут. каритасовские тоже своей доли не упустят. да, на улицах народа мало. но прогулятся никому не запрещается, одному, с собакой или со членами семьи. до итальянской модели пока не дошло. чё так хз.
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В Испании, Франции уже так. Австрийцы за что именно установили штраф 3 000 €?
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хз. некоторые вещи из происходящего я и сам не пойму. пока о том шо хоть кого нибудь штрафонули не знаю такой инфы. в принципе в крупном залёте тироль, прымыкающий к северной италии, которую они и щас зовут "зюд тироль". и оберостеррайх. там, может меры такие же жёсткие как и в италии. а в той же вене, похоже тоже не полностью ещё дошло.
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Ну да, австрийцы молодцы, сначала распространили заразу по всей Европе, а теперь понты колотят.
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Мы частенько бывали в Вене, Иннсбруке, Сальцбурге. итд. Но бомжей не видели.
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есть. просто у них свои определённые места кучкования, не на экскурсионных трассах. раз в неделю в определённых точках каритас выдаёт им другой комплект одежды. если приходят. стирать то они не стирают. раньше в холода жрать по точкам раздавали.
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Итальянская модель... сегодня 475 жертв! Треть сан. операторов , работающих с больными коронавиросом, умерли. Сегодняшние данные.
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ну пока тут не так критично. может потому и так не совсем строго. на 4 часа дня сегодня было только 1646 подтверждений и 5 умерших за всё время. прирост заболевших за сутки где то около 200. вчера не помню точно но около 1400 всего вроде было.
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Можно, именно через Австрию, а точнее горнолыжный курорт Ишгль, благодаря говножуйству местных властей, зараза пошла по всей Европе. Езжай, тебе там будет хорошо. Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП - Цензор.НЕТ 7795
"Ишгль, «Баллерманн Альп», сейчас считается центром коронавируса в Европе. Поскольку лыжный сезон был отменен слишком поздно, несмотря на все предупреждения, многочисленные инфекции от Исландии до Италии берут свое начало в Тироле."
Ну а подробно читай здесь https://www.n-tv.de/panorama/Ischgl-So-nahm-das-Virus-Chaos-seinen-Lauf-article21650525.html
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українці тебе випустять, а от австріяки не впустять. літак не сяде навіть.
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Как трогательно. А Вова встречал? Маленькую девочку брал на руки?
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зеля хочет понтануться, но сцыт, что люди ему самолёт заразят)
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а из борисполя их по домам развозил личный президентский кортеж?
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Аномальная активность Моники угрожает всей Украине
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Как я понимаю это был самый бюджетный вариант решения проблемы для оправдания необходимости утилизации "старого" и покупки нового президентского самолёта? Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП - Цензор.НЕТ 8476 Получается. что этим самолётом президент не имеет права пользоваться 14 дней, пока не пройдут самоизоляцию все эвакуированные. Вот он - первый НЕВЫЕЗДНОЙ президент?
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В нього не один літак... Обіцяв розпродати літаки, але щось не спішить... Може тепер цей "коронавірусний" продасть?
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Малорос, тебе уже ничто не поможет.
Будешь сидеть однозначно!
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Оманский ОСЕЛ теперь занялся встречей самолетов. ****, МАСКИ ВЕРНИ, который китайцам загнал за чемоданы нала!!! Тебя повесят, Белла Оманская.
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Цей Омен Оманський туроператором підпрацьовує. Країна на межі життя та смерті, а воно продовжує піаритися, ***** тупориле.
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Президентским кортежем будут киевлян на работу и обратно развозить.
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Вірус показав, що влада заради купки баранів (своїх громадян) , які поїхали грітись на курорти і не тільки, готові ризикувати мільйонами громадян, але таки повернути їх додому
и заплатити за це більше 100 млн бюджетних гривень, які ми, "лохи",туда поклали, поки вони наповнювали бюджети европи..
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Ничего не далі.Система,которая ещё с кучмы началась,незламна.Её даже демократией не сломаешь.петя-один из её детей(или отцов..)Я его упомянул только потому,что нормальное действие нынешней власти,а всё равно надо обязательно обо"рать.Согласитесь,это в тренде.И понятно,что в интересах пети.Это неоспоримо.
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А ти взнаєш що дезактин за 7 днів подорощав із ціни 472 до 850 грн? Вгадай чому?!
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Я прокомментировал новость,что Украина эвакуировала своих.И что это было отмечено здесь НЕГАТИВНО.Пока с меня всё.
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А я про будні - як потрібно барижить коли немає Порошенка.
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Я там сверху сказал:"Даже не в порошенко дело".Он был царём горы .Хоть и слетел с верхушки.но всё равно остётся частью СИСТЕМЫ.И он есть.Никуда он не делся.
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Именно.
Израильтяне забирают своих сейчас со всего мира.
El Al сегодня вывозит тысячу человек из Перу.
А как иначе?
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дома люди последний ...уй без соли доедают, а для этих жлобов, .президенский самолет. хотя денег у них хватит чтоб жить там постоянно. а какая разница? все равны
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"За чей счет банкет?" Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП - Цензор.НЕТ 7298 Или это те "эвакуируемые" типа скинулись? Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП - Цензор.НЕТ 1951
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мы славяне своих не бросаем, поэтому нас никто не может победить
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поранених хлопців не возить, нє? А ****... сидять собі в окопах, ну пострєлівают нємного... А тут ***, каронавірус - жуть... нужно спасать! Слєдующій рєйс в лугандон - вивозіть пєнсов - оніженашилюді, пенсій від ***** їм буде замало, треба з янелохів знять і поділитись Президентським літаком з Австрії евакуювали 33 українців, - ОП - Цензор.НЕТ 2441
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