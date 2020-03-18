 Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"По поручению Владимира Зеленского спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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