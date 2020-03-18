 Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов "носителями русского языка"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.
Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.
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замрёшь бывало у кефира
нежирный выбирая сорт
хоп а в ручонке водка сало
и торт
№22/089002-епВідкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020Зараз э 3 573.
Люди, будь ласка, поширюйте, де можете!!!
На россии славян вырезали еще 400 лет назадhttps://myrotvorets.news/rossyia-ne-slavianskaia-strana/
Хто такі русскіє? Де їх етнічна територія?
Ці русскогаварящіє! вони русскіє? Так? Вони слов'яни? Брати? (такий тип складає майже 60% населення РФ) вони прийдуть защіщать рускагаварящіх Києва!
так то ваш???