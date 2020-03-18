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 Путин подписал закон, который признает украинский и белорусов "носителями русского языка"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинский и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.

Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка

Источник: https://censor.net.ua/n3182582
 
 
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с образованными крепостными в раше напряжёнка.
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Каждый украинец просто обязан носить в кармане язык русского.
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Xe-xe. Россияне по кирпичуку обратно свою империю отстраивают, пока в Украине куролесит Квартал КВНщиков.
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"украинский и белорусов" ? Цензор, корректоры самоизолировались ?
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Після падіння цін на нафту, хіба дурні захочуть отримувати російське громадянство.
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фігня в тому, шо і такі дурні завжди знайдуться. не вимруть.
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А ви би згодились отримати паспорт з двохголовою здохлою куркою при дорогiй нафтi?
Чесно ,признайтеся))))
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Ну, это не так. Леонид Ильич был либерал, и массовым террором не увлекался.
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Цікаво, яка вага того язика? Бідні хохли з бульбашами, мусять носити такий тягар. А от українці рускі язики не носять, а володіють рідною українською мовою.
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