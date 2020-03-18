 Путин подписал закон, который признает украинский и белорусов "носителями русского языка"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.

Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Совет федерации РФ принял этот закон 11 марта.

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