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 Киевские новости, Здоровье
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 На следующей неделе Киев получит 100 тыс. медицинских масок, - Кличко

На следующей неделе Киев рассчитывает получить первую партию медицинских масок - более 100 тыс. штук.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кличко.

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски рубежом", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.

Имеющиеся в городе около 20 тыс. масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев заказал еще 100 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, - Кличко

Вместе с тем, он отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Украине, но и во всем мире.

"Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь со многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии - аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски ", - добавил Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призываю киевлян по возможности оставаться дома", - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182581
 
 
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Клычко, открывай метро!

иначе мэрства тебе не видать !
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Хоч би й такі - теж домпомогають. Інша справа, що 100 тисяч на 3 міліонне місто - то ніщо.
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Tierre Так такі майже не доаомагають,тут були пояснення чому.Це більше психологічне заспокоєння.
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3% и "через неделю"...500 тыс. и сегодня было бы безопаснее.
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зебилы сранные, когда уже маски доедут , пля, в регионы... или Украина состоит из Киева, Харькова и Днепра...
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Мощный подгон. Любимый город может спать спокойно..
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Зе-борьба с эпидемией:
Потратить ВСЕ деньги на тесты и на ничего НЕ защищающие марлевые маски.
И потом отправлять всех больных домой в "самоизоляции" умирать без помощи.
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он что только сейчас про это узнал?? короче какая-то "кин дза за"-наши политики живут на другой планете..
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Эти пошитые, как и одноразовые голубые маски от коронавируса не защищают.Об это говорят медики всех стран. Нужны маски под№ 95 с фильтром,Но эти, точно для людей в аптеки не завезут
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у китайцев откупили те, шо раньше им продали.
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Панове заспокойтесь.
Маски не помогают.
Средний возраст умерших от этой заразы в Италии где-то около 80 лет.
Плюс ВСЕ (почти) имели по одной-две- три проблемы.
Большие проблемы, от которых бы умерли так или иначе в скором времени.
Делайте выводы.
Конечно, в этой жизни лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.
Не нагнетайте себе давление)
Лекарств нет
Деньги не помогут
Поможет здравый смысл и осторожность
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Зачем нам гос резервы, если в час пик, чиновники все продают за наличные, за границу? Куда смотрит СБУ?
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а почему во всех своих обращениях Оманский Осел не коснулся этой дикой проблемы с масками....
Кто опустошил с его назначенцев гос.резерв..
Кто будет отвечать ?
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йа апщался с многімі людьмі, каторийє пагіблі...
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