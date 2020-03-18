 На следующей неделе Киев получит 100 тыс. медицинских масок, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кличко.
"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски рубежом", - сказал Кличко.
Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.
Имеющиеся в городе около 20 тыс. масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.
Вместе с тем, он отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Украине, но и во всем мире.
"Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь со многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии - аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски ", - добавил Кличко.
иначе мэрства тебе не видать !
Потратить ВСЕ деньги на тесты и на ничего НЕ защищающие марлевые маски.
И потом отправлять всех больных домой в "самоизоляции" умирать без помощи.
Маски не помогают.
Средний возраст умерших от этой заразы в Италии где-то около 80 лет.
Плюс ВСЕ (почти) имели по одной-две- три проблемы.
Большие проблемы, от которых бы умерли так или иначе в скором времени.
Делайте выводы.
Конечно, в этой жизни лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.
Не нагнетайте себе давление)
Лекарств нет
Деньги не помогут
Поможет здравый смысл и осторожность
Кто опустошил с его назначенцев гос.резерв..
Кто будет отвечать ?