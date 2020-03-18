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 Донецкие террористы заявили, что закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию с 21 марта

Террористическая организация "Донецкая Народная Республика" закроет подконтрольные террористам пункты пропуска на Донбассе с 21 марта из-за нового типа коронавируса COVID-19.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "Донецкой народной республики" на Донбассе с 00:00 часов 21 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пунктах пропуска из оккупированных территорий проводится постоянный температурный скрининг

Как известно, Украина закрыла свои границы с 17 марта.

По решению СНБО на протяжении двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД – аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, отдельные пункты пропуска будут открыты.

Источник: https://censor.net.ua/n3182579
 
 
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Зебільна влада досі їх не закрила? Мда...
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якраз єрмак з сивухою і монікою встигнуть проскочити!
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Хоть эти сами отгородились.******* так бы дальше и ссались бы закрыть переходы дабы не гневить *****
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Теперь подху*ловники будут попадать в даунбабве через лугандон, пока братский лугандон не опомнился. Донецкие террористы заявили, что закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию с 21 марта - Цензор.НЕТ 6747
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