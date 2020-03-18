 В стране подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом на 22:00 18 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья.
В сообщении отмечается: "Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов".
В ЦОС отмечают: "Большинство людей, страдающих новым коронавирусум, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.
Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий".
Медики напоминают: "Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:
🔹 Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
🔹 Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.
🔹 Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
🔹 У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу".
"Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.
Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными", - резюмировали в ЦОС.
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Вчера в 12:57 ·
Піхвець піхвецем, а моральні авторитети ще є! Приємно бачити острівці тверді серед вселенського потопу - приємно знати, що в час, коли й Нобелівську премію вже цинічно опустили на нішевий рівень "іскуствавнєпалітікі" (так, я про торішню ганьбу з Гандке!), старий Маріо Варґас Льоса виходить наперед і бере слово, щоб публічно вклонитися пам'яті тих відважних китайських лікарів, які ще в грудні чесно намагалися попередити про епідемію - і яких влада натомість змусила покаятися "за поширення панічних чуток" (кому там із наших московських слуг приклад Китаю позитивним здався? забули, недоколихані, Чорнобиль - те, як патологічно-бездарно реаґує на катастрофу влада, заточена на самозбереження?..). Льоса вже встиг, менш ніж за добу, отримати від КНР за свій виступ все, що здатна вилляти на голову "врага" пропаґандистська машина тоталітарної держави (і що у 83 роки навряд чи додасть йому здоров'я!), з прямими погрозами включно, тож, хто знає по-іспанськи - підтримайте старого письменника, хоч би на сайті тої-таки El Pais, подякуйте за вірність доброму старому "ідеалізмові": за те, що шле нам серед вселенської ночі сигнал, як з маяка, що й далі "світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його" (с)
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