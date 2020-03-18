 В стране подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом на 22:00 18 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья.

В сообщении отмечается: "Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов".

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В ЦОС отмечают: "Большинство людей, страдающих новым коронавирусум, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий".

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Медики напоминают: "Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:

🔹 Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

🔹 Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.

🔹 Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

🔹 У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу".

"Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными", - резюмировали в ЦОС.

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