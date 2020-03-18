EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  6453  21
Материалы по теме:
Все про:пандемия (29) COVID-19 (1155)

 Два новых заболевших коронавирусом - Минздрав подтвердил 16 случаев заболевания COVID-19 на 22:00 18 марта

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и. Киев (2).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья.

В сообщении отмечается: "Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 20:00 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав

В ЦОС отмечают: "Большинство людей, страдающих новым коронавирусум, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко

Медики напоминают: "Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя:
🔹 Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
🔹 Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глазам, носу и рту.
🔹 Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
🔹 У случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу".

"Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными", - резюмировали в ЦОС.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Источник: https://censor.net.ua/n3182578
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 12:57 ·

Піхвець піхвецем, а моральні авторитети ще є! Приємно бачити острівці тверді серед вселенського потопу - приємно знати, що в час, коли й Нобелівську премію вже цинічно опустили на нішевий рівень "іскуствавнєпалітікі" (так, я про торішню ганьбу з Гандке!), старий Маріо Варґас Льоса виходить наперед і бере слово, щоб публічно вклонитися пам'яті тих відважних китайських лікарів, які ще в грудні чесно намагалися попередити про епідемію - і яких влада натомість змусила покаятися "за поширення панічних чуток" (кому там із наших московських слуг приклад Китаю позитивним здався? забули, недоколихані, Чорнобиль - те, як патологічно-бездарно реаґує на катастрофу влада, заточена на самозбереження?..). Льоса вже встиг, менш ніж за добу, отримати від КНР за свій виступ все, що здатна вилляти на голову "врага" пропаґандистська машина тоталітарної держави (і що у 83 роки навряд чи додасть йому здоров'я!), з прямими погрозами включно, тож, хто знає по-іспанськи - підтримайте старого письменника, хоч би на сайті тої-таки El Pais, подякуйте за вірність доброму старому "ідеалізмові": за те, що шле нам серед вселенської ночі сигнал, як з маяка, що й далі "світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його" (с)
 показать весь комментарий
 
 
А не та ли эта За*бушка, которая Овощу дупло вылизывала?

Сразу В стране подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом на 22:00 18 марта - Цензор.НЕТ 4329
 показать весь комментарий
 
Ну да,логика "железная", у нас распространяется медленнее чем в Европе,сделано всего 640 тестов,на всю страну и всех приехавших,640!
 показать весь комментарий
 
 
Все, уже заражены - через бумажные ГРИВНИ! Сейчас просто безсимптомный инкубационный период у людей. День - пять и по всей Неньке пукан разорвётся! На купюре коронавирус устойчиво живёт от 3 часов до 5-ти дней. Маски, пляски, руки в смазке, да маршрутки под завязку...
 показать весь комментарий
 
 
Заражены могут быть только те, кто не моет руки, в т.ч. после гривни.
 показать весь комментарий
 
 
Забавно, тисячі заражених, які в'їджають щодня і їх не перевіряють - це тут не причому? Готівка слабо впливає, від неї можна відмовитись зрештою - ясно, що в нас безконтактні платежі розвинені трохи більше ніж ніяк - відсталі країни мають потерпати у всіх відношеннях.
 показать весь комментарий
 
Если боитесь заразиться от гривен - оденьте полиєтиленовіе рукавичкки или пакеты на руки, сложите все гривны в мусорный пакет и выставьте за дверь квартиры , предварительно плотно завязав пакет. Рано утром, специальные люди в скафандрах производят сбор и обеззараживание этих купюр с последующей перезарядкой угасшей энергетики денег. Будьте здоровы физически и духовно, с оптимизмоммотрите на ситуацию и в следующий раз, если предоставиться возможность, попытайтесь анализировать и не выбирать клоунов по приколу...
 показать весь комментарий
 
 
пока массово не начнут тестировать десятки тысяч, эпидемия не начнётся. только пойдут тесты тысячами - пойдёт жара.
 показать весь комментарий
 
 
"........чоловік і жінка прилетіли з Барселони в Іспанії, після чого звернулися до сімейного лікаря. В обох температура: у жінки висока, у чоловіка - незначне підвищення. Зі слів керівника ББКЛ, сімейна лікарка викликала швидку. Але вона не приїхала, аргументуючи відсутністю костюмів захисту. Тож подружжя поїхало до лікарні самостійно, де жінку шпиталізували. Зразки відправили до вірусологічної лабораторії в Києві. Чоловік від госпіталізації і від відбирання проб відмовився."

Детальніше за посиланням https://brovary.net.ua/persha-pidozra-na-koronavirus-u-brovarah/ | Трибуна - Бровари
 показать весь комментарий
 
На 40 млн. человек 16 случаев и из них 3 - провластные депутаты. И это только начало в ВР.
Кто еще хочет земельку у народа отобрать?
 показать весь комментарий
 
 
Правильно кто-то сказал: тестов "майже нема", а если еще учесть как наши медики футболят больных чтоб типа "не мешались под ногами и не мешали им жить" - статистика "зерр гуд" и в нашей стране все ОК!
 показать весь комментарий
 
 
А откуда же большему количеству больных взяться, ежели протестили всего только этих 16?
 показать весь комментарий
 
 


Тіса@sweet_ukr





Расскажу вам, как коллега вчера ходила в поликлинику.
На дверях у врача висит табличка предупреждающая о том,что принимают только пациентов в масках.
В аптеке,естественно, масок нет. Но "умные и находчивые"люди не растерялись и принесенную кем-то маску стали передавать по цепочке
 показать весь комментарий
 
 
Средство от коррупции и вакцина от сепаратизма! Вот что нужно срочно и в большом количестве!
 показать весь комментарий
 
Цікаво,що би було з людиною в маршрутці,якби в неї побачили наклайку на смартфоні,з написом ЗЕ? Два нові хворі на коронавірус - МОЗ підтвердило 16 випадків захворювання COVID-19 на 22:00 18 березня - Цензор.НЕТ 592
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх