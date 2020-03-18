EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1359  23
Материалы по теме:
Все про:карантин (531) Киев (18726) транспорт (1350)

 Легко отдать приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, - журналист Свирин о карантине в Киеве

Издевательства над людьми, которые вынуждены работать в карантин.

Так назвал ситуацию с перемещениями по столице журналист Руслан Свирин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он описал свой маршрут: "Сел в автобус 118 у м. Печерская. Еду со съемки в Доме футбола. Едва втиснулся в среднюю дверь. Люди едут с работы селедками в бочке. Вместо того, чтобы быстро добраться в метро до Осокорков, еду на перекладных через Дарницкую площадь".

"Никаких других слов, кроме отборного армейского мата в адрес властей нет. И я не один такой. Так мы боремся с коронавирусом. Легко отдать указание или приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, куда надо. А ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, где тебе чихают и сопят в затылок такие же счастливчики после рабочего дня. Мат и еще раз мат", - подчеркнул журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Легко отдать приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, - журналист Свирин о карантине в Киеве 01

Напомним, 17 марта метро Киева прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.

Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена.

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также смотрите: Карантин без метро: забитые маршрутки и очереди на остановках. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182577
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну там не только лимузин, а ещё и целый кортеж охраны вместе со скорой. Пока обычные зебилы пробиваются чтобы попасть в автобус Зеля своими кортежами устраивает пробки
 показать весь комментарий
 
 
день назад сам такое лицезрел на набережной.... позорище
 показать весь комментарий
 
Цензор,вот это покажи!!!!!Медведчук с Пушилиным перговорчики ведёт
https://twitter.com/i/status/1240372255860895745
 показать весь комментарий
 
"Сел в автобус 118 у м. Печерская. Еду со съемки в Доме футбола"



Дякую за цю важливу місію. Без неї економіка країни розвалилась би.
 показать весь комментарий
 
 
Молодца. Точно подмечено. Рыдания типа;"а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт..." и даже не задумывается, а на буя ты чучело вообще туда садилось и за каким хреном таким важным ехало. АААААА у нас сыйомка. Дододо - ну супер жизненно важная вестчь. Как же - народ помрет не услышав и не прочетав высеров такого важнага журнашлюхи.
 показать весь комментарий
 
У Німеччині, якщо що, журналістів теж на карантин не відправили...
 показать весь комментарий
 
Надо просто перестать ездить. АСТАНАВИТЕСЬ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какой лимузин, разве Зелюкович не на велосипеде ездит?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ-банда закрыла Метро, потому, что оно имеет ОБЩУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ с правительственными туннелями и бункерами!

 показать весь комментарий
 
Зеленского уже наверное подсоединили к аппарату искусственной вентиляции очка!
 показать весь комментарий
 
Киев как на пороховой бочке, достаточно одному зараженному проехать в автобусе и пойдет цепная реакция, за пару дней будут сотни, а потом и тысячи. В Европе наоборот добавляют транспорт, а не уменьшают
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так може це й мета?
Почитайте спогади Наштаба РПАУ Н. Махна, Бєлаша.
Тоді Росія перемогла Батька, тому що його війська скосив тиф.
 показать весь комментарий
 
Ето так власть отвлєкаєт народ от воспомінаній про ужасниє врємєна шоколадно-соєвого, баригі-мародьора.
 показать весь комментарий
 
 
аж мороз по шкурі- як згадаю.. толі дєло сійчас-**********!!
 показать весь комментарий
 
 
обычно стараюсь не обижать никого и никого не оскорблять.
Но ваша власть отбитая на всю голову.
Вся.
Снизу до верху.
Полные идиоты, за редким исключнием.
Тьфу бл.
 показать весь комментарий
 
 
А шо людям делать?
Вот такое говно и превращает их в стадо.
Надеюсь, что в такое смутное время найдутся решительные и сильные.
 показать весь комментарий
 
Если карантин, надо перестать работать! Для украинцев это не проблема, эпоха бедности закончилась. На худой конец - вызвать личного водителя с личным Мерседесом.

А видео, где миллионы нищебродов штурмуют переполненный общественный транспорт для того чтобы добраться до своей работы и заработать сотню-другую на пропитание - это фейк!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх