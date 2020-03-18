 Легко отдать приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, - журналист Свирин о карантине в Киеве

Так назвал ситуацию с перемещениями по столице журналист Руслан Свирин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он описал свой маршрут: "Сел в автобус 118 у м. Печерская. Еду со съемки в Доме футбола. Едва втиснулся в среднюю дверь. Люди едут с работы селедками в бочке. Вместо того, чтобы быстро добраться в метро до Осокорков, еду на перекладных через Дарницкую площадь".
"Никаких других слов, кроме отборного армейского мата в адрес властей нет. И я не один такой. Так мы боремся с коронавирусом. Легко отдать указание или приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, куда надо. А ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, где тебе чихают и сопят в затылок такие же счастливчики после рабочего дня. Мат и еще раз мат", - подчеркнул журналист.
Напомним, 17 марта метро Киева прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена.
Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
https://twitter.com/i/status/1240372255860895745
Дякую за цю важливу місію. Без неї економіка країни розвалилась би.
Почитайте спогади Наштаба РПАУ Н. Махна, Бєлаша.
Тоді Росія перемогла Батька, тому що його війська скосив тиф.
Но ваша власть отбитая на всю голову.
Вся.
Снизу до верху.
Полные идиоты, за редким исключнием.
Тьфу бл.
Вот такое говно и превращает их в стадо.
Надеюсь, что в такое смутное время найдутся решительные и сильные.
А видео, где миллионы нищебродов штурмуют переполненный общественный транспорт для того чтобы добраться до своей работы и заработать сотню-другую на пропитание - это фейк!