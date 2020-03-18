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 Политика Украины, Здоровье
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 "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко

Согласована процедура взаимодействия между санитарными врачами на начальниками областных управлениях полиции по выявленным и сопровождению всех случаев заболевания и подозрений на заболевание Covid-19. Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированных.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Санитарная служба будет официально сообщать полиции о каждом случае инфицирования, о предписании и методе изоляции инфицированного (госпитализация или самоизоляция) для того чтобы полиция могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина такими лицами.

Напомню, что согласно ст. 43-3 КУАПП за нарушение карантина - выход из под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование, предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен", - написал Геращенко.

Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области в самоизоляции находятся 15 полицейских, контактировавших с зараженными коронавирусом, - замминистра МВД Геращенко

Замминистра проинформировал о договоренности с операторами сотовой связи о сообщении всем лицам, которые приехали в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска - (всех стран ЕС, Китая, Ирана) о том, что им нужно безотлагательно, при первых симптомах болезни похожей на ОРВИ самоизолироваться и по телефону горячей линии Минздрава сообщать о риске заболевания.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - написал Геращенко.

Читайте: Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым, - Антон Геращенко 01
Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым, - Антон Геращенко 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3182575
 
 
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Все будут расстреляны после допроса.
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это депутаты.
но, как могут голосовать невменяемые депутаты в горячке ?

это - нарушение Конституции !
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ну,неплохо круги на воде разбегаются...
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С причала рыбачил апостол Антон
Аваков ходил по воде..
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популист шахов:

вопил что ШАХТЕРАМ НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, заразившись в КУРШАВЕЛЕ
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..даффай списки в целом пиши Антоний "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 8847 ....Зажопников то много там?..и покрасневшей плесени сколько..?
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А установлены те кто контактировал с этими 50-ю людьми за эти дни?
Вы же понимаете что за 3-4 дня с момента заражения Шаховым депутатов в ВР по цепочке могли уже заразиться в геометрической прогрессии сотни тысяч людей.
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Дальше нужно устанавливать с кем контактировали эти 50 человек
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лучше бы выявили тех кто маски с гос резерва с комуниздил - веры у меня в них не много но..
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а почему полиция? Вы там долбанулись совсем? Вы бы еще клоунов пригласили.
Врачи должны єто устанавливать. Понимаете?
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ну...с клоунами Вы погорячились))) уже... наприглашали)))
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Если вирус найдут у Премьер министра, министров и у спикера - как вы думаете, они уйдут в карантин?
А если найдет вирус у ЗЕ??? Он перестанет вживую встречаться с подчиненными?
Разумеется никто из них не пойдет ни в какой карантин и эту информацию попросту засекретят.
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Если умрёт человек 200 депутатов ,то Шахов станет Народным Героем Украины "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 558
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пляс пигаль. париш. на блюдей посмотрел и себя показал.
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люди в напряжении,ждут остальных избранных в пополнении рядов
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уж ооочень интересно,у кого из простого люда есть сожаление к этим собакам?
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