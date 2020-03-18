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 Политика Украины, Происшествия
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 "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни

Народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шахов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! Работай ТЕ!", - подчеркнул Шахов.

Ваша команда Вас дезинформирует, - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182574
 
   
 Топ комментарии
 
Феерическая грызня между больным коронавирусом рыгом и больным на всю голову зебилом. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 3181
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але ж був в раді !
отже є ймовірність зараження
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та хоть всю Зраду с гарантом,они стоят друг дружку,не жалко
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але ж був в раді !
отже є ймовірність зараження
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Опровергать клоунов - неблагодарное занятие.
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Надеюсь что он позаражал всех зебилов и главзебила
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Феерическая грызня между больным коронавирусом рыгом и больным на всю голову зебилом. "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 3181
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Ничего-ничего, мы подождем. Только терпение.
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І як тут розібратися між двох брехунів🤔
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Ну и самоизолировался, часным самолётом на Гавайские острова.
Ожидаем последователей верховой зрады по отмазке на коронавирус... где-то на Багамах, Бали...
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Зебіли, ваш карантин коштуватиме Україні сотню дві млрд. Тисячами банкрутств. Відходити від нього країна буде роками.
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так зеленский и не утверждал что он был в раде - он просто констатировал факт что картой шахова голосовали
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Господа! По последним данным японских исследователей вирусологов и подтверждение китайскими учёнными - короновирус всем переболевшим вызывает 100% безплодие!
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Особенно это беспокоит группу риска- тех, кому за 70.
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ну пусть даже не был...через отданную карточку то вирус все равно передался кому попало "Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни - Цензор.НЕТ 9644
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"Ваша команда Вас дезинформирует", - у заболевшего коронавирусом Шахова не закрытый перелом,а открытый,Шахов опроверг слова Зеленского
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