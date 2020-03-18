EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  2396  65
Материалы по теме:
Все про:карантин (531) Киев (18726) Кличко (2809) Метрополитен (689) COVID-19 (1155) коронавирус (21)

 Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Люди, которые заявляют об этом (частичном восстановлении работы метро), не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко в эфире "Украинского радио" в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно. "Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице", – добавил градоначальник.

Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин без метро: забитые маршрутки и очереди на остановках. ВИДЕО

"Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитене до 3 апреля - вынужденные и предупредительные меры", – подчеркнул Кличко.

"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу - это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов ", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться в домах, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Как сообщалось, 17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.

Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена. 

Источник: https://censor.net.ua/n3182570
 
 
 Топ комментарии
 
Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Вот Педаля - специалист по транспорту. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 9293
 показать весь комментарий
 
В общем, специалистов по транспорту у нас 2 - боксер и клоун.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

Вот Педаля - специалист по транспорту. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 9293
 показать весь комментарий
 
 
Вот тот, который будет добиваться открытия метро, и станет новым мером Киева.
 показать весь комментарий
 
Метро закрили абсолютно правильно! Там ідеальні умови для розповсюдження вірусів та хвороб!
 показать весь комментарий
 
 
А в наземному транспорті? В метро хоча б вентиляція є...
 показать весь комментарий
 
 
Не підказуйте їм... А то почне гужовий транспорт розвиватись, засруть все Кличко: Люди, що заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями з транспорту і висловлюють свою персональну думку - Цензор.НЕТ 2680
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, в Луцьку планують весь громадський транспорт відмінити. Я щітаю це негуманно, хоча б рікш дозвольте...
 показать весь комментарий
 
Таких забитых автобусов и толп людей утром на остановках на левом берегу я вообще никогда не видел. Это уже гірше, чи краще? Автобусы просто тупо не могли открыть двери из-за набившихся в них людей.
 показать весь комментарий
 
Хто электричество Киеву даёт -- тот и выражает своё персональное мнение...
 показать весь комментарий
 
 
ага, Педалик - большой специалист по транспорту Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 3833
 показать весь комментарий
 
 
Кличко не мог придумать сразу такой замысловатый абзац
 показать весь комментарий
 
 
Всё, что Зе намудрил с карантином можно сравнить с отменой правил дорожного движения.
 показать весь комментарий
 
 
Коммунальное предприятие "КиевКоллапсПасТранс"
 показать весь комментарий
 
 
В общем, специалистов по транспорту у нас 2 - боксер и клоун.
 показать весь комментарий
 
 
Во мля..не знал шо в школе бокса учат логистике пасажироперевозок...
 показать весь комментарий
 
 
воно акадємії кончало на свіжому повітрі, в банді рибки, тому має заборонити весь громадський транспорт
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
молодцы распилят чистый бюджет без затрат
 показать весь комментарий
 
 
Недаром у боксеров ранний выход на пенсию...
 показать весь комментарий
 
 
Боксер з відбитими мізками - експерт повсьому Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 2753
 показать весь комментарий
 
 
Как думаете, Зелюкович до Нового года досидит?
 показать весь комментарий
 
 
Виталька! Ни в коем случае не восстанавливает! Начните штрафовать переполненные маршрутки. Желательно всех пассажиров! Побольше треша! Народ должен до печенок прочувствовать кого он выбрал!
 показать весь комментарий
 
 
Кличко! - понятное дело что тебя заставили закрыть метро тупым приказом....
НО лизать жопу начальству это уже лишнее....
Просто помолчи...
 показать весь комментарий
 
 
Тим паче, зелені його весь 2019 рік мочили... Відновить метро - стане героєм для киян і 100% виграє вибори восени. Не відновить - може вже і не балотувася, бо ставлення буде як до Жопова після снігопаду весни 2013го!
 показать весь комментарий
 
 
этинзону все равно, оно не добирается до работы общественным транспортом..
 показать весь комментарий
 
 
В Києві щоденно ,тільки метро користується 1 358 000 осіб.
Тобто для перевезення киян необхідно 67900 автобусів та одиниць електротранспорту!!
(На 2 поїздки в день)
А загалом УСЯ!!! Україна має 5200одниць електротранспорту.
Висновок: ЗЕ найвеличніший і мудрий .
 показать весь комментарий
 
 
Ви хоч розумієте що карантин передбачає різке зменшення пасажиропотоку взагалі?
Чому деякі кияни не можуть допетрати що карантин це не жарт і не вистава, а обмеження деяких прав громадян, які треба виконувати?
 показать весь комментарий
 
 
А ви можете допетрать, що заводи, лікарні, водоканал, електростанції не припинили роботу і люди не можуть на роботу попасти?
Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО
 показать весь комментарий
 
 
Так саме для цих важливих категорій працівників і продовжує функціонувати наземний транспорт. Але залізти в нього хочуть всі і якнайшвидше.
Немає в Києві стільки заводів, лікарень і електростанцій, щоб не вистачило наземного транспорту для переміщення робітників. Тим паче, підприємства можуть самі організовувати окремі рейси.
 показать весь комментарий
 
От і експерти з логістики та планування трафіку підитягнулись в топік...
 показать весь комментарий
 
а може ви ще й фахівець з планування міста та дотримання планів забудови?
 показать весь комментарий
 
це буде тільки до перших трупів на тротуарах
 показать весь комментарий
 
 
создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта - какие нахрен дублирующие все кто ездил по маршруту тролейбусы автобусы так и ездит а как добратся общественным с оболони в район метро демеевская сколько маршруток раком стоячи надо поменять они же не сделали прямой автобус по линии следования метро чтоб я сел на метро оболони и доехал по линнии следования метро до метро демеевская и как быть с безлимитными зелеными проезными которые пол месяца пропали так как они до 1 числа на 30 дней а эти полмесяца закрыто и деньги уплачены кто будет компенсировать?
 показать весь комментарий
 
 
Ці маршрути, які паралельні з метро їдуть значно довше. А ще Київ не має такої кількості тролейбусів.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, ну да, Виталий. Надо ж будет масочки выдавать в метро, антисептики всякие, обрабатывать вогончики...Но как отнять маски у Радуцкого?
 показать весь комментарий
 
 
Але люди продовжують масово їздити на роботу.
То зробіть щось !
 показать весь комментарий
 
 
Боже, мовчав би, Віталік, зберіг би обличчя. Чи вас там катують?
 показать весь комментарий
 
Чому не закрили світлофори,там також скоплення людей і загроза захворіти. Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение - Цензор.НЕТ 7794
 показать весь комментарий
 
 
Всем привет! Создал в том же вайбере - подвези пожарника на работу. Чё то создал, но пока там участников 0. А тема очень важная. Что же делать? Как ездить на работу пожарникам и другим важным профессиям? Помогите советом! Добавляйтесь в группу немедленно у кого есть автомобили. Трём пожарникам требуется помощь с доставкой на работу.
Рад за Виталика велосипед. Ты, боксёр, никогда не ездил на работу в метро и для тебя это дико. Подскажи может какие-то велодорожки с Лесной в район контрактовой площади. Жду.
 показать весь комментарий
 
Не пожарники, а пожарные. Пожарники - это пироманы, поджигатели то есть. Или это их надо на ихнюю "работу" подвезти?
 показать весь комментарий
 
Зачем вы суетитесь? Президент сказал, что работодатель не имеет права увольнять с работы тех, кто не имеет возможности добраться до работы. оставайтесь дома и спокойно отдыхайте на карантине.
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-банда закрыла Метро, потому, что оно имеет ОБЩУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ с правительственными туннелями и бункерами!

 показать весь комментарий
 
 
Зато специалисты загнали людей в маршрутке где они как селедки в бочке и считают что так они предотвратили эпидемию в городе
 показать весь комментарий
 
 
Дурень.Міг би й промовчати.Фактично підтримав урядову постанову.
На вибори не збирається ?
 показать весь комментарий
 
 
Слушайте депортируйте кличко навечно из страны нам и так д.в. хватает и без него))))
 показать весь комментарий
 
Не открывайте метро! Завтра начнется самый цимес! Полиция начала штрафовать маршруточников за переполненные маршрутки. Т.е. завтра часть маршруточников вообще не выйдет на работу. В городе начнется Армагеддон! Наряды полиции озлобленные люди начнут просто избивать.
Слава мудрому Зе!
 показать весь комментарий
 
 
Не подсказывайте! Зебобики это заслужили. Им должно быть больно, иначе они не поймут.
 показать весь комментарий
 
 
не все могут смотреть в завтрашний день.
 показать весь комментарий
 
Що тількі не придумають,то свинячий грип,то пташинний,то короновірус.Є одна хвороба,це дебіли при владі,від яких більше зла ніж від хвороби.
 показать весь комментарий
 
 
А от цікаво, в мерії Лондона, Бердіна, Парижа - не спеціалісти з транспорту? В мері Мілана (де тисячі хворих в пригороді Бергамо) - не спеціалісти з транспорту? В мерії Мадрида і Праги, де постановили ЗБІЛЬШИТИ кількість потягів у метро, щоб не було натовпів у вагонах - не спеціалісти з транспорту?
 показать весь комментарий
 
Кличко Киев видит токо из окна кабинета на Крещатике. Может ему ишо не доложили об транспортном коллапсе. Хотя,вряд ли это оторвет Клмчка от созерцания очедредных серии про бокса.
 показать весь комментарий
 
Жэстяк!
Закрыл пидалик, а виноват Зеленский))))
 показать весь комментарий
 
Ненавистный охлосу олигарх закупил на собственные деньги медицинские маски и миллион тестов на коронавирус, привез в Украину - и сделал это, чтобы спасать людей.
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.

Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?

Вы совершенно точно что-то перепутали!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх