 Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами по транспорту и выражают свое персональное мнение

"Люди, которые заявляют об этом (частичном восстановлении работы метро), не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко в эфире "Украинского радио" в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно. "Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице", – добавил градоначальник.
Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается.
"Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитене до 3 апреля - вынужденные и предупредительные меры", – подчеркнул Кличко.
"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу - это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов ", - добавил он.
Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться в домах, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
Как сообщалось, 17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена.
Вот Педаля - специалист по транспорту.
НО лизать жопу начальству это уже лишнее....
Просто помолчи...
Тобто для перевезення киян необхідно 67900 автобусів та одиниць електротранспорту!!
(На 2 поїздки в день)
А загалом УСЯ!!! Україна має 5200одниць електротранспорту.
Висновок: ЗЕ найвеличніший і мудрий .
Чому деякі кияни не можуть допетрати що карантин це не жарт і не вистава, а обмеження деяких прав громадян, які треба виконувати?
Остановка метро ставит под угрозу функционирование медучреждений, персонал не может добраться до работы, - Зинкевич. ВИДЕО
Немає в Києві стільки заводів, лікарень і електростанцій, щоб не вистачило наземного транспорту для переміщення робітників. Тим паче, підприємства можуть самі організовувати окремі рейси.
То зробіть щось !
Рад за Виталика велосипед. Ты, боксёр, никогда не ездил на работу в метро и для тебя это дико. Подскажи может какие-то велодорожки с Лесной в район контрактовой площади. Жду.
На вибори не збирається ?
Слава мудрому Зе!
Закрыл пидалик, а виноват Зеленский))))
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!