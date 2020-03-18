 Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины в среду вечером.

"Глава Украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, в которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше", - отмечается в тексте.

В ответ на обращение главы Украинского государства Дуда заверил, что "польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши".

"Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт", - говорится в сообщении.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

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