 Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины в среду вечером.
"Глава Украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, в которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше", - отмечается в тексте.
В ответ на обращение главы Украинского государства Дуда заверил, что "польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши".
"Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт", - говорится в сообщении.
Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.
Отец нации, млин.
зря Вы это Учитель,вода сегодня,что парное молоко...
Конечно те, кто уехал месяц-два назад, вернется обратно, когда его фирма закроется на карантин. За жильё ведь надо платить. А платить таким людям несколько месяцев, не зарабатывая, пока нечем. И если дома он останется жив, то при первой возможности опять уедет РАБОТАТЬ за границу.
Остальные не вернутся.
Мао вышел на трибуну и говорит : я вам не царь и не Бог,делайте свое гоффно сами...
Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум.
Как можно ненавидеть так свой народ, а может это и не твой народ
1 год ·
Украина закрыла авиационное сообщение. Вот так теперь выглядит небо во всех других странах Европы, где самолеты по-прежнему летают, и вот так выглядит небо над Украиной. Мне кажется, что это такое же непродуманное решение как и закрытие метрополитена. Авиапассажиров контролировать легче, чем пассажиров в любом другом виде транспорта. Только в самолетах при выявлении больных бортпроводники принимают меры по передаче больных на обследование, в аэропортах самое большое внимание к состоянию пассажиров. Почему не наладить строгий контроль в хотя бы в одном аэропорту, в Борисполе, например, зачем полностью убивать свое авиасообщение? Зачем убивать свои авиакомпании? Ведь они не получат компенсаций из бюджета. А любой самолет гораздо лучше дезинфицируется, чем любая маршрутка, давайте маски всем пассажирам, давайте еще еще больше контролировать. Но зачем мы так спешим убивать бездумно свою экономику? Почему мы не оцениваем реальную обстановку, не перенимаем европейский опыт комплексно? Ведь запреты - это только часть ограничительных мер, только запреты не работают, надо ресурсы для экономики. Почему вместо принятия интеллектуальных решений наши власти и совет по борьбе с коронавирусом перенимают из разных стран только набор ограничений, которые не являются панацеей, и работают на самом деле только в комплексе с ресурсами, стимулированием экономики?
Такі дані станом на 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" (Гданськ,Польща).
В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, не маючи дозволу на роботу.
Кому Вы это говорите...,- грустно усмехнулся Христос...
Куба дала согласие на прием британского круизного лайнера с 600 пассажирами, у пяти из которых обнаружен положительный результат на коронавирус. После того, как его отвергли другие страны "MS Braemar" два дня находился в море, пытаясь найти страну, которая позволила бы ему пришвартоваться. Британское правительство запросило помощь у Кубы.
Кубинский МИД опубликовало заявление, в котором говорится, что «Учитывая срочность ситуации и риск для жизни больных людей, правительство Кубы решило допустить швартовку этого корабля». Пассажиры будут репатриированы по воздуху в Великобританию и их родные страны.
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Евгений Комаровский
19 мин. · Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.
С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится.
Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!
Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника.
А пока смотрите и наслаждайтесь.
Боже, как же я этих ворюг ненавижу…