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 Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, в ходе которого основной темой стала координация усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба президента Украины в среду вечером.

"Глава Украинского государства проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей. Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставление польскими медицинскими учреждениями бесплатной помощи гражданам Украины, в которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше", - отмечается в тексте. 

В ответ на обращение главы Украинского государства Дуда заверил, что "польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши".

"Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт", - говорится в сообщении.

Стороны договорились в дальнейшем продолжить контакты на высшем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры готовит спецрейсы для эвакуации украинцев из Польши, Чехии и Германии, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3182569
 
 
 Топ комментарии
 
Зе-зе, оставь нас тут в покое.

Отец нации, млин.
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дайте уже ему кусок шаумы в пасть, шо б закрылся.
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Это были одиотское решение возвращать всех.. Надо было оставить всех там...
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Зе-зе, оставь нас тут в покое.

Отец нации, млин.
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У Вас там шанс хотя бы есть, а тут даже к дому добраться не сможете - поездов нет, автобусов нет. Думайте!
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следствие первое: польша - не европа.
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Иисус идет по воде,а рядом один из Апостолов,приговаривая..
зря Вы это Учитель,вода сегодня,что парное молоко...
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Это были одиотское решение возвращать всех.. Надо было оставить всех там...
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Так если всех оставить там, то как зараза попадет в Украину? Во всем мире эпидемия, а в Украине не будет? НЕЕЕ. Нужно со всего мира потенциальных носителей свозить в страну и распускать по домам.. И вот тогда в Украине эпидемия будет пострашней чем в Италии.
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Ну, на куя это делать? Что-бы уже наверняка зараза была везде?
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что предлагаете? Огнеметами и напалмом?
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Свалили, ну и пусть там сидят, или им там помощь не окажут ?
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дайте уже ему кусок шаумы в пасть, шо б закрылся.
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А я все больше переживаю как оно болезненное без отдыха очередного мучается .
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їдуть заробітчани останньої ґенерації, без колу і двору. тих хто давно осіли й палкою не вигониш.
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Нашелся бы добрый человек, который удавил бы эту гниду по тихому где-нибудь в уголке...
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Думаю, что эти искатели лучшей жизни приедут, а потом попросятся обратно в Польшу Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5858
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Та, скорей попросят чтоб хотя бы похоронили в Польше.
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"Искатель лучшей жизни" - это преступление? Или клеймо? А может, проще - "Искатель просто жизни"?
Конечно те, кто уехал месяц-два назад, вернется обратно, когда его фирма закроется на карантин. За жильё ведь надо платить. А платить таким людям несколько месяцев, не зарабатывая, пока нечем. И если дома он останется жив, то при первой возможности опять уедет РАБОТАТЬ за границу.
Остальные не вернутся.
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Китайцы выбрали дурака отцом нации и говорят : товарищ Мао,мы тебя выбрали для реформирования себя,будь добр дай нам побольше гоффна.
Мао вышел на трибуну и говорит : я вам не царь и не Бог,делайте свое гоффно сами...
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Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой

Глупость - это не отсутствие ума. Это такой ум.
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Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину и затолкаем их в автобусы и маршрутки.

Как можно ненавидеть так свой народ, а может это и не твой народ
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а ты, ссаныч, вернул в Украину девчулю с собачкой из Китая? спасатель хренов
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Некогда с девками цацкаться, тут оно страну спасает
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А на границе сдирать налог с заработков не будут? Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5159
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Рецепт от Зеленского " Против короновируса помогают браслетики на руку . " .
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Зеля, так кто тонны масок в Германию продал?
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клоун во время пандемии ей богу не смешно
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Офшоры Зеленского на Кипре поразили даже Путлера. Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5483Меня нет,поскольку офшор дело тонкое,что и весь Восток... Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 3112
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Юрий Бутусов
1 год ·

Украина закрыла авиационное сообщение. Вот так теперь выглядит небо во всех других странах Европы, где самолеты по-прежнему летают, и вот так выглядит небо над Украиной. Мне кажется, что это такое же непродуманное решение как и закрытие метрополитена. Авиапассажиров контролировать легче, чем пассажиров в любом другом виде транспорта. Только в самолетах при выявлении больных бортпроводники принимают меры по передаче больных на обследование, в аэропортах самое большое внимание к состоянию пассажиров. Почему не наладить строгий контроль в хотя бы в одном аэропорту, в Борисполе, например, зачем полностью убивать свое авиасообщение? Зачем убивать свои авиакомпании? Ведь они не получат компенсаций из бюджета. А любой самолет гораздо лучше дезинфицируется, чем любая маршрутка, давайте маски всем пассажирам, давайте еще еще больше контролировать. Но зачем мы так спешим убивать бездумно свою экономику? Почему мы не оцениваем реальную обстановку, не перенимаем европейский опыт комплексно? Ведь запреты - это только часть ограничительных мер, только запреты не работают, надо ресурсы для экономики. Почему вместо принятия интеллектуальных решений наши власти и совет по борьбе с коронавирусом перенимают из разных стран только набор ограничений, которые не являются панацеей, и работают на самом деле только в комплексе с ресурсами, стимулированием экономики?

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 9356

Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 1994
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Близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишили країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону.

Такі дані станом на 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" (Гданськ,Польща).
В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, не маючи дозволу на роботу.
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В конце концов люди с Вами поступят так же.как Вы поступаете с ними ...
Кому Вы это говорите...,- грустно усмехнулся Христос...
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Люди воспользовались великим благом, безвизом. И они не виноваты, что пришел коварный вирус. А дома, как известно и стены помогают(лечат) .
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Дибилы Верховноговнокомандуючие! Все, уже заражены - через бумажные ГРИВНИ! Сейчас просто безсимптомный инкубационный период у Вас. День - пять и по всей Неньке пукан разорвётся! (На купюре коронавирус устойчиво живёт от 3 часов до 5-ти дней. Маски, пляски, руки в смазке, да маршрутки под завязку...
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Банковской карточкой пользуются во всем Мире.Нахера вам доллары фунты и гривны? Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 1179
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Лично не стесняясь, клоун пашёл ты нахер. Никуда возвращается нет желания тем более сейчас, мало короновируса так ещё и дефолт на носу но и это не главное а самое главное это то что в Украине президент зеленский. И это самая главная причина. Боже упаси, и спаси Украину.
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Из жизни тоталитарной Кубы...
Куба дала согласие на прием британского круизного лайнера с 600 пассажирами, у пяти из которых обнаружен положительный результат на коронавирус. После того, как его отвергли другие страны "MS Braemar" два дня находился в море, пытаясь найти страну, которая позволила бы ему пришвартоваться. Британское правительство запросило помощь у Кубы.

Кубинский МИД опубликовало заявление, в котором говорится, что «Учитывая срочность ситуации и риск для жизни больных людей, правительство Кубы решило допустить швартовку этого корабля». Пассажиры будут репатриированы по воздуху в Великобританию и их родные страны.
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 287
Ссылка...
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Только что из фейсбука

Евгений Комаровский
19 мин. · Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер.
С необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится.
Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!
Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника.
А пока смотрите и наслаждайтесь.
Боже, как же я этих ворюг ненавижу…
Сделаем все, чтобы украинцы вернулись на родину - как транзитом из Европы, так и из самой Польши, - Зеленский провел разговор с Дудой - Цензор.НЕТ 5570
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