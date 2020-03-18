 НБУ разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина, – Зеленский

Об этом он сообщил в обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина", - сказал Зеленский.

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