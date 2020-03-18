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 Политика Украины
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 "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же

Политики должны показать на собственном примере, что самоизоляция и соблюдение гигиенических правил помешает распространению коронавируса.

Об этом написал в Facebook сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламент, однако не пошел на карантин на соответствующий период, депутаты разных фракций и групп, которые контактировали с ним в течение последней недели, должны гарантировать обществу и родным собственную самоизоляцию. У нас, лидеров фракций и групп, такое совместное заседание (между прочим по противодействию в Украине коронавирусу) состоялось при участии господина Шахова в минувший четверг 12 марта. Учитывая это, принял решение о самоизоляции и слежу за симптомами в домашних условиях", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

Нардеп убежден, что политики собственным примером должны показать гражданам, что сегодня самоизоляция и соблюдение всех гигиенических правил - "наиболее действенный механизм нераспространения коронавируса".

Должны показать на собственном примере, - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же 01

Напомним, у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182563
 
 
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Ви я бачу багаті на консерви. Собі б таку баночку. "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1060
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По состоянию на 21:28 мск, курс доллара растет на 9,8%, до 82,7 руб., евро растет на 8,8%, до 90 руб.
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Это все «очень интересно», а что там с баксом у зиленского по 8??? Когда уже?
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"Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же

Отважно с2бался. Интересно, это у нас на любой работе можно так отважно вскочить на стол. послать всё на2ер и безнапряжно самоизолироваться?
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Контактировавшие с Шаховым должны все вместе собраться и отвесить ему 3.14зды.
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Нє-нє! Зібратися - так, а далі піти за порадою до найвеличнішого і його головного секретаря в ОПу (ОфісПустоголового)
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Та оберіть вже собі гілляку в парку, що поруч, візміть мотузку та драбину у Крістіана (чи Крістіни - спитайте у Моніки) і зробіть українцям щастя! "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 1349
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киве проще всех. в самоизоляции он по любому будет не скучать со своим дружком.
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Лучше все 450 самоизолируйтесь где-то в Италии что-бы это все не напрасно было.
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Я вот тут подумал, а если кто из них наложит на себя руки- остальные этому примеру последуют или как?
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это саботаж и диверсия тов. Шахова против органов власти...

Расстрелять этого предателя и врага народа.....

Вот что я скажу.. - эта ВР долго не протянет..
Они там как гиены кусают друг друга...
Все против всех..

"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламентИсточник: https://censor.net.ua/n3182563
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Вчинки СН гірші за короновірус. Тому їм краще піти у відставку.
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Шо выкупают в первую очередь, не пуганные Совком немецкие ватники, вместо спичек, соли, сахара... ...и керосина...
"Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же - Цензор.НЕТ 607
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Мыло для мытья рук.
Талетная бумага -- это так трогательно...*)
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