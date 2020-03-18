 "Должны показать на собственном примере", - нардеп Батенко ушел в самоизоляцию и призвал всех контактировавших Шаховым поступить так же

Об этом написал в Facebook сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламент, однако не пошел на карантин на соответствующий период, депутаты разных фракций и групп, которые контактировали с ним в течение последней недели, должны гарантировать обществу и родным собственную самоизоляцию. У нас, лидеров фракций и групп, такое совместное заседание (между прочим по противодействию в Украине коронавирусу) состоялось при участии господина Шахова в минувший четверг 12 марта. Учитывая это, принял решение о самоизоляции и слежу за симптомами в домашних условиях", - сообщил он.
Нардеп убежден, что политики собственным примером должны показать гражданам, что сегодня самоизоляция и соблюдение всех гигиенических правил - "наиболее действенный механизм нераспространения коронавируса".
Напомним, у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
Отважно с2бался. Интересно, это у нас на любой работе можно так отважно вскочить на стол. послать всё на2ер и безнапряжно самоизолироваться?
Расстрелять этого предателя и врага народа.....
Вот что я скажу.. - эта ВР долго не протянет..
Они там как гиены кусают друг друга...
Все против всех..
"В связи с безответственностью депутата Сергея Шахова, который привез с "горящей" от COVID-19 Европы вирус в украинский парламентИсточник: https://censor.net.ua/n3182563
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Туалетную бумагу
Мыло для мытья рук.
Талетная бумага -- это так трогательно...*)