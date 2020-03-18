 На 20:00 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо

В сообщении отмечается: "МОЗ отмечает, все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев. Просим не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя".

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