 На 20:00 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо
В сообщении отмечается: "МОЗ отмечает, все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев. Просим не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя".
- Я вас слушаю!
- Здравствуйте, хочу записаться к семейному врачу на приём, есть признаки ОРВИ
- Врач не принимает!
- Как не принимает?
- Поступило сверху указание не принимать!
- От кого?
- Сверху!
- Фамилия у "сверху" есть?
- Что у вас случилось?
- ОРВИ!!!! случилось!
- Врач не принимает!
- Ну а дежурный врач есть какой-либо?
- Поступило сверху указание не принимать!
- КТО ДАЛ УКАЗАНИЕ?
- Что у вас случилось?
...
Пытаюсь дозвониться в областной департамент охраны здоровья - тупо постоянно занято!
Так что про 14 заболевших - галимый трындёж!
отсюда гавностатистика о "14 заболевших"
АБО думають,що звичайний грип.
на жаль,результати цього БУДУТЬ ПЛАЧЕВНІ.
ТОМУ,МОЖЛИВО ,ЗАРАЗ ЗУПИНКА ВСЬОГО НА КАРАНТИН(поки що це не карантин а порнографія в Україні) -це вихід...
інший варіант(британський)-пенсіонерів(70+) ізолювати,решті-'забити'..
хто помре-така його доля)
"На..я закрив метро?"
Лише кліпало воно, і воняло як лайно...
і смердiло, як лайно )
шмаркля та вся ******* смердять.
Докэрувалось зеленое стадо...
...
ни к какому врачу они не пойдут и тем более мысли не возникнет сделать тест на ковид19 даже если бы он был доступен.
вопрос - скольких людей они могут заразить?
а скольких могут заразить те, которых они заразили?
Примеры есть.
а 2-5 тисяч.
укр.медицена вже її 'не тягне'..
Это значит, что в стране отличная медицина, здоровое крепкое население и шикарное, заботящееся о нем правительсьво.
Аж завидки беруть)))
do not resuscitate@Nat_anest 6 ч
Италия все - таки встала на правильный путь, пусть и с огромным опозданием.
Еще раз напомню: широкое тестирование (все подозреваемые случаи + всех с кем они контактировали последние 10 - 14 дней) + социальное дистацирование (альтернатива карантин) = успех
12 марта в 14:08 ·
Знаєте чому Північна Італія стала джерелом розповсюдження коронавірусу в Європі? Бо там купа фабрик з виробництва модного одягу і сумок, де працюють десятки тисяч китайців. Журналіст Девід Ванс пише, що Італія дозволила роботу понад 100.000 працівників з Вуханя/Венчжоу, де був епіцентр спалаху коронавіруса. А з цим китайським регіоном там є пряме авіасполучення.
Я, до речі, одного разу влітку опинився в тосканському містечку Прато, де є своє китайське місто з текстильними фабриками, а на заправці, куди ми з родиною заїхали, ніхто не говорив ані італійською, ані англійською - лише китайською. Довелося пояснювати на мигах. Про тамтешню ситуацію Рейтерс писали ще в 2013 (в першому посиланні).
Тому, невчасна реакція італійців на загрозу, чи небажання заважати ефективному бізнесу - і мільйонні збитки після локдауну перетворюються на мільярдні. А платять життям взагалі непричетні.
Все серйозно. Бережіть себе!
Т.е. через 2 нед будет больше 10 тыс. Это если тестов хватит, и их буду делать быстро, а не по 5 дней!
не 1
СЬОГОДНІ 14, завтра 28-це ТУФТА ОФІЦІЙНИХ ЦИФР
Не надо разгонять, что Сергей Шахов (Луганщина) заболел коронавирусом. Это ещё вопрос будет - кто кем заболел. Есть проблемка посерьёзней. Бывшая Богдана с вирусом слегла.
Недоторкані (https://t.me/joinchat/AAAAAEi4H2fhwPLY89UP4w)
жорсткіше дотримуватись інструкцій..
писати не 'хворий',а 'під підозрою'
Т.е. 140тыс в день
Украина 100 000 в год,274 в день.
Нас это волнует,как вирус?
к концу марта
инфицированных будет около ~500 000
умерших около ~55 000