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 Общество, Здоровье
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 На 20:00 18 марта в стане зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав

По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо

В сообщении отмечается: "МОЗ отмечает, все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев. Просим не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия, - глава Минздрава Емец

На 20:00 18 марта в стане зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182562
 
 
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Очень странно, что в Украине так мало зараженных, мне кажется, что многие не знают, что они больны.
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Так человек с пневмонией просит тест и ему Отказывают не накручивайте себя говорят !!!!!!?
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І спитав його Петро:
"На..я закрив метро?"
Лише кліпало воно, і воняло як лайно...
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І ці люди вважають гумор 95 кварталу поганим...
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Смертность 14 процентов...это больше чем в любой другой стране...
Докэрувалось зеленое стадо...
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Яка може бути статистика, якщо у медичних закладах не роблять тести на короновірус, бо їх немає.
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"ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана.." (С)
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Шукайте в турборежимі 2 летальних це 100 захворівших.
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Гляжу на эту карту и пазлики в голове не складываются. Что-то здесь не то.
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Якщо порівняти з рештою бідних країн, де дуже мало людей подорожує Європою - то такі цифри доволі логічні. Заробітчани що повернулись, а також безвідповідальні громадяни що нехтують заходами карантину ще погіршать цю статистику, але все ж...
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просто мизерно мало народа тестами охвачено.
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Если экономить на тестах, динамить потенциальных больных, то в стране по статистике вообще все классно будет.
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після сьоднішнього транспортного колапсу інфікованих мільйон набереця
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у большинства молодых легкие сиптомы как у обычного орви или гриппа и они переносят вирус на ногах даже не подозревая, шо инфицированы.
ни к какому врачу они не пойдут и тем более мысли не возникнет сделать тест на ковид19 даже если бы он был доступен.
вопрос - скольких людей они могут заразить?
а скольких могут заразить те, которых они заразили?
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Бесконтрольно- всю страну за две недели.
Примеры есть.
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давайте пожелаем семье Шарий хорошего короновируса!
На 20:00 18 марта в стане зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9801
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а соседей не надо показывать на карте для сравнения на данный момент?-Молдова 30 Румыния 260 Белорусь 51 Мордор 147 Польша 251 и где наших много в Польше и Италии ну не верю я в 14 у нас на работе например чихают температура завтра идут домой лечится не выйдут на работу тестов нет в поликлинике спрашивали отморозилисьи не все хотят в больницу
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Зебобики трындец вам больше срать мимо унитаза не будете!
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Так все класс!!!
Это значит, что в стране отличная медицина, здоровое крепкое население и шикарное, заботящееся о нем правительсьво.
Аж завидки беруть)))
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