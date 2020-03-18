 На 20:00 18 марта в стане зафиксировано 14 случаев СOVID-19. Новых случаев не выявлено, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает официальный канал Минздрава Коронавірус-інфо
В сообщении отмечается: "МОЗ отмечает, все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев. Просим не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя".
"На..я закрив метро?"
Лише кліпало воно, і воняло як лайно...
Докэрувалось зеленое стадо...
...
ни к какому врачу они не пойдут и тем более мысли не возникнет сделать тест на ковид19 даже если бы он был доступен.
вопрос - скольких людей они могут заразить?
а скольких могут заразить те, которых они заразили?
Примеры есть.
Это значит, что в стране отличная медицина, здоровое крепкое население и шикарное, заботящееся о нем правительсьво.
Аж завидки беруть)))