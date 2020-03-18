 Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Президент в своем обращении к украинцам в среду.
Зеленский отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.
Турбонутые какие-то ?!
https://www.youtube.com/watch?v=rfEZ2jOR4ok
Где ( в каком месте?) закон о кнопкодавстве?
И ГДЕ БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ?!!!
"Перамога" відміняється.
Про карантин.Душевный отрывок из филма. Рекомендую.