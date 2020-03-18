 Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Президент в своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.