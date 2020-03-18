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 Политика Украины
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 Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым лица будут протестированы на наличие коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Президент в своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3182561
 
 
 Топ комментарии
 
...всех на карантин, только польза стране, когда рада пустая... Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9941...
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Опяять турборежим.
Турбонутые какие-то ?!
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Придурок, у вируса до 20 дней инкубационный период. Пока не активируется - почти не уловим.
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Інкубаційний період - це відсутність зовнішніх ознак захворювання. Він не означає що наявність вірусу в організмі неможливо виявити за допомогою тестів.
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...всех на карантин, только польза стране, когда рада пустая... Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9941...
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а ещё во всей этой истории с короной есть маленький, но приятный злорадный момент. Всем этим панам бежать с Украины некуда, как они привыкли. Ни Лондон, ни Италия и даже Мальдивы уже не канают.
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у них все еще есть дачи с 6-метровыми заборами тут, у нас. а у народа до сих пор нет права на оружие.
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А у нас почти всегда Рада пустая. А пользы нету ни при полной, ни при пустой
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это он шо,типа нас успокаивает? Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667себя успокоил бы...
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Ходаковский рассказал, как боевики ДНР убивали мирных жителей
https://www.youtube.com/watch?v=rfEZ2jOR4ok
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он не орал Порошенко на стадионе про кнопокодавство? не говорил, что это будет жестко пресечено? кто кнопкодавил, его не надо привлечь в ответственности???
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шоб так оперативно всех тестировали, а не только депутатов. А то на пересичных граждан тестов нет, даже после смерти. чтобы понять от чего умер и обсервировать все контакты!. Тестируйте всех прилетевших, подписывайте соглашение об обсервации этих туристов. Вон тетя с подозрением в Нежине перезаражала дофига наверное пока из аэропорта доехала. А сколько их бессимтомных. Вводите жесткий карантин.
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...да-да, закрытое обьявление, только для зеленой плесени преференция такая мощная..анализы безошибочные, на импортном оборудовании сегодня только полученном, плесень, давай записывайтесь а очередь, больше 10 чел. в час.не принимают... может и Зажопникам еще после вас обломится халява, надежда у них тоже есть..
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Кнопкодавили? Кто наказан?
Где ( в каком месте?) закон о кнопкодавстве?
И ГДЕ БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ?!!!
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Шахова в топку. И он там ещё со Шмыгалем контактировал. А тот - с САМИМ.
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кажуть що в наркоманів дуже слабкий імунітет. чекаємо.....
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Фото за 10 грудня 2019 року.
"Перамога" відміняється. Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4330
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Караул! Бубочка у небезпеці! Де Мендель?
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Тут в чому прикол.Разумков,не відправивши парламент на карантин,та не впровадивши заходи запобігання поширенню віруса,спричинив небезпеку для життя і здоров'я депутатів. Можлива навіть стаття ККУ.
Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1874
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Когда тебя **** закнопокодавит коронавирус дебил Установлен полный список контактировавших с Шаховым лиц, они пройдут быстрый тест на коронавирус, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8797
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..а нефть уже ниже 25 за бочку...песня!!! фюрер капут...
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А говорили что за кнопкодавство мандатов лишать будут и даже садить. И тут патологическая брехня. На Шахова нужно заводить два дела. Первое за передачу карточки для не персонального голосования и втрое за нарушение карантина поставившее под угрозу все ветви государственного управления в период пандемии, экономического кризиса и войны. Блин клинтон.. да тут на вышку тянет или на пожизненное...
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Всю ВР України треба відправити на обсервацію і назад не повертати.
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Партія "Голос" каже що це узурпація влади.
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Пиши Дурню ньому, а не мені. Далі будеш у спамі,кацап.
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а чем там они ещё в той раде занимаются? кнопкодавят, а потом тем же пальцем у себя же в носу ковыряются. кроме кивы канешно. у того свой алгоритм.
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А может сразу всех их в крематорий,возражающие имеются?
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/twitter.com/i/status/1240225441706848259

Про карантин.Душевный отрывок из филма. Рекомендую.
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Бабу Юлю не забудьте! Вона для вас на другому місці після Порошенка!
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Усіх зібрати у ВР та там зачинити. Нехай вирішують демографічну кризу, як завєщал зелений бох.
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Вава Коронавірусний у тебе для озвучення такої інформації є міністр охорони здоров'я, головний санітарний лікар і сотні чиновників рангом трохи нижче.
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Зеленський повинен самоізолюватися. Чомусь про це мовчить
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