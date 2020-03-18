EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1350  16
Материалы по теме:
Все про:карантин (447) мессенджеры (3) COVID-19 (1155)

 "Підвези медика на роботу", - в мессенджере Viber появился чат для подвоза врачей в Киев

В Viber появился чат для подвоза в Киев медицинских сотрудников, проживающих в пригородах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.

"До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Також приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы", - отметил он.

Присоединиться к чату можна по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро

Источник: https://censor.net.ua/n3182560
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чат пропихни скорую или пожарную в пробке де?
 показать весь комментарий
 
 
Там де водійська ввічливість і знання ПДР. Чи Зеленський мусить замість тебе поступатись дорогою швидкій?
 показать весь комментарий
 
 
я сегодня тысячу петухов видел в полосе для общественного транспорта, которые не пропускали скорые.

ты реально в Германии живеш или все таки в Украине? так вот в Украине быдла немеряно и среди водителей и среди пешеходов. если они сдохнут от вируса - я буду аплодировать стоя.
 показать весь комментарий
 
вероятность сдохнуть от не приезда скорой что у тебя , что у другого быдла -одинакова.
 показать весь комментарий
 
верю. только почему ты решил что я быдло ? )) ну да ладно, твое мнение меня не интересует )

БЫДЛО (именно капсом) - это те ушлепки, которые даже видя скорую продолжают тащиться в полосе для общественного транспорта. ты что из таких что ли ? я вас сегодня очень много видел.
 показать весь комментарий
 
Где ты в своей дярьовне пробки увидел, шо такую херь пишешь?
 показать весь комментарий
 
Зэшмаркля своим кортэжом пусть теперь их подвозит
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы! Во всем мире так. Все, как могут, помогают врачам.
 показать весь комментарий
 
 
Особливо зебільна влада допомогає! "Підвези медика на роботу", - в мессенджере Viber появился чат для подвоза врачей в Киев - Цензор.НЕТ 4894
 показать весь комментарий
 
 
Только у них это ещё и власть делает, а не только люди по собственной инициативе.
 показать весь комментарий
 
 
зато Зебил за гос счет посылает а Австрию самолет президента за украинцами которые проворонили когда их предупреждали вернуться и еще пиарится чтоб мол видели его заботуhttps://www.obozrevatel.com/society/bort-zelenskogo-otpravili-evakuirovat-ukraintsev-iz-venyi.htm
 показать весь комментарий
 
Подвези врача, контактировавшего с коронавирусным больным.
 показать весь комментарий
 
Офисные работяги из 95 квартета, дайте медикам, которые вынуждены будут работать с вирусом, по 50 000 зарплаты и нормальную защиту от вируса, как вы дали своим друзьям-чиновникам министрам и прочей непотребе, и к вам люди-медики сами приедут на работу в Киев. Только кто тогда из медиков останется в больницах других городов Украины. Вот в чем вопрос,
 показать весь комментарий
 
так может нужно всем медикам в Украине поднять , а не только вашим -киевским ? не думал. ? или мозги позеленели ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх