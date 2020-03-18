 "Підвези медика на роботу", - в мессенджере Viber появился чат для подвоза врачей в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.

"До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Також приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы", - отметил он.

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