 "Підвези медика на роботу", - в мессенджере Viber появился чат для подвоза врачей в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.
"До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Також приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы", - отметил он.
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ты реально в Германии живеш или все таки в Украине? так вот в Украине быдла немеряно и среди водителей и среди пешеходов. если они сдохнут от вируса - я буду аплодировать стоя.
БЫДЛО (именно капсом) - это те ушлепки, которые даже видя скорую продолжают тащиться в полосе для общественного транспорта. ты что из таких что ли ? я вас сегодня очень много видел.