 Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте в полицию", - сказал Президент.
Зеленский указал, что была проведена работа с руководителями государственных и коммунальных предприятий, и их предупредили об ответственности за давление на работников.
"Если ситуация продлится – они понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", - отметил он.
Там же «резюме-ресепшен-офіс»
Жалует царь, да не жалует псарь.
Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.
Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.
Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.
С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.
и народ должен был бы сидеть дома...а они чего-то все на работу поперлись...
и закрытие метро должно было помочь добить вирус...а не сталось як гадалось...
и отведя войска думал войне конец... а тут ваще полный пи...ц как нехорошо получается...
осталось обрушить экономику и выморить население... (не дай Боже и типун мне на изык!!!)