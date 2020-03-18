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 Политика Украины
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 Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никто не может заставлять работников на предприятиях писать заявления об увольнении по собственному желанию из-за ситуации с коронавирусом, и рекомендует в таких случаях обращаться в полицию.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте в полицию", - сказал Президент.

Зеленский указал, что была проведена работа с руководителями государственных и коммунальных предприятий, и их предупредили об ответственности за давление на работников.

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"Если ситуация продлится – они понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3182558
 
 
 Топ комментарии
 
Бабушке бене об этом своей расскажи, зэ-посмешище
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Пересечение границы между Польшей и Украиной в Корчове, Польша.

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це почалося в суботу, 14 березня.... і тривало майже 2 доби
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Бабушке бене об этом своей расскажи, зэ-посмешище
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а что нам про это говорит трудовой кодекс???
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А там у них є, хто про таке чув?
Там же «резюме-ресепшен-офіс»
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Принесіть йому драбину... Най в зашморк лізе. Еріка, де Еріка!!!
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А что ростить дебиторку по зарплате. Если понимаешь что платить будет нечем! Зеля возвращайся в свое шапито.
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Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Жалует царь, да не жалует псарь. Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5428
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Якщо підприємцю невигідно платити зарплати працівникам, які не працюють, то їх звільнять. Тому слова Зе щодо звільнення за власним бажанням у топку.
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Сам створив таку ситуацію, а тепер все перекладаєш на когось? І чому я не здивований таким фінтом? Ааааа! За твоє презЕденство - це ж не перший випадок! Ню-ню, найвеличніший, ню-ню...
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Поставки российской нефти в Европу практически остановились

Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.
Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.
Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.
Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.
С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.
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Зачем покупать сейчас по 23, если скоро можно будет купить по 14. Тем более, что Urals плохая нефть.
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...а Венесуэла даже за февраль ничего не продала. Наверное, будут нефтью зарплату выдавать
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этот год нефти должен пройти под девизом: " 20 летию фактического правления ***** - нефть по 20!"
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В Китае остановилось производство, потому что коронавирус убил всех руководителей предприятий. Некому увольнять.
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Зелюкович, сколько миллионов украинцев работают неофициально? Что ты сделал для выведения бизнеса из тени, чтобы работодатель нес ответственность перед работником?
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Необращай внимание,ЗЕ в данный момент под коксом.Так то ему можно нести всякую ахинею.
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гидкі анекдоти не здатні нічого робити
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а вы осободили бизнес от уплаты налогов с зарплат за этот период? хотя бы это.
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та да...
и народ должен был бы сидеть дома...а они чего-то все на работу поперлись...
и закрытие метро должно было помочь добить вирус...а не сталось як гадалось...
и отведя войска думал войне конец... а тут ваще полный пи...ц как нехорошо получается...
осталось обрушить экономику и выморить население... (не дай Боже и типун мне на изык!!!)
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Ты ** анутый. Ты остановил весь бизнес. С какого *** платить людям зп? Все уже ушли за свой счёт.
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