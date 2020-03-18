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 Политика Украины
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 Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции "Голос" Рахманин об инициативах Шмыгаля

Поручать Минюсту расширять властные полномочия главы государства - то же, что поручать бухгалтерии ОТГ разрабатывать государственный бюджет.

Об этом в Facebook написал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Специально для правительственных изобретателей. 1. Чрезвычайное положение потому и называется чрезвычайным, что его нельзя вводить любому, в любое время и как угодно. 2. Поручать Минюсту расширять властные полномочия главы государства - это то же, что поручать бухгалтерии ОТГ разрабатывать государственный бюджет. 3. Прежде чем фантазировать на тему "переброски" полномочий, пусть премьер ответит сам себе: хотел бы он, чтобы, к примеру, его освобождал от должности Жмеринский горрайонный суд по представлению главного санитарного врача? 4. Конституция содержит исчерпывающий перечень полномочий главы государства. 5. Порядок внесения изменений в Конституцию четко указан в Основном Законе, Шмыгаль среди субъектов внесения изменений почему-то не указан. 6. Произвольная передача полномочий - это и называется узурпацией власти. 7.Узурпация - преступление. 8. Заставлять людей набиваться в маршрутки (превращая их в сельдей в жестянке) во время пандемии коронавируса и фактической эпидемии гриппа - это тоже преступление с недавних пор, поскольку в этот понедельник Рада проголосовала за наказания за нарушение правил карантина. 9. Некоторые исполнительские решения убеждают, что Украина нуждается не только аппаратах искусственной вентиляции легких, но и устройствах искусственной вентиляции мозгов. 10 Все, кто не смог попасть на работу (вернуться домой из-за границы, дождаться скорой и т.д.), вы готовы предоставить этой исполнительной власти дополнительные полномочия, которые предусмотрены чрезвычайным положением?", - написал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская

Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции Голос Рахманин об инициативах Шмыгаля 01

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3182557
 
   
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Плюсанула, но МНЕ ЭТА СИТУАЦИЯ АЖ НИКАК НЕ НРАВИТСЯ!
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Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти,

А продажа земли- детской шалостью
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А этим ... чудикам нарушать Конституцию, как два пальца об асфальт(( Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции "Голос" Рахманин об инициативах Шмыгаля - Цензор.НЕТ 7907
В первый раз, что ли?
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А как вместе с панталонием и его жонкой мозговой «барыгу» со всех орудий топили?! А?!
Жри теперь вместе с отальным зрабывшым сэбэ самих за-стадом! И меньше пованивай, а то на Соловки вован к идолу своему отправит «здоровье поправлять и подумать о вечности»...
Дуралей
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Ст. 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конститу- ційного ладу або на захоплення державної влади

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/jnn_2013_11_7.pdf
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Так вони ж до того і йдуть в турборежимі! Сподіваюсь, що і закопувать їх будуть в такому ж турборежимі
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