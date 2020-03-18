 Произвольная передача полномочий называется узурпацией власти, - глава фракции "Голос" Рахманин об инициативах Шмыгаля

Об этом в Facebook написал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Специально для правительственных изобретателей. 1. Чрезвычайное положение потому и называется чрезвычайным, что его нельзя вводить любому, в любое время и как угодно. 2. Поручать Минюсту расширять властные полномочия главы государства - это то же, что поручать бухгалтерии ОТГ разрабатывать государственный бюджет. 3. Прежде чем фантазировать на тему "переброски" полномочий, пусть премьер ответит сам себе: хотел бы он, чтобы, к примеру, его освобождал от должности Жмеринский горрайонный суд по представлению главного санитарного врача? 4. Конституция содержит исчерпывающий перечень полномочий главы государства. 5. Порядок внесения изменений в Конституцию четко указан в Основном Законе, Шмыгаль среди субъектов внесения изменений почему-то не указан. 6. Произвольная передача полномочий - это и называется узурпацией власти. 7.Узурпация - преступление. 8. Заставлять людей набиваться в маршрутки (превращая их в сельдей в жестянке) во время пандемии коронавируса и фактической эпидемии гриппа - это тоже преступление с недавних пор, поскольку в этот понедельник Рада проголосовала за наказания за нарушение правил карантина. 9. Некоторые исполнительские решения убеждают, что Украина нуждается не только аппаратах искусственной вентиляции легких, но и устройствах искусственной вентиляции мозгов. 10 Все, кто не смог попасть на работу (вернуться домой из-за границы, дождаться скорой и т.д.), вы готовы предоставить этой исполнительной власти дополнительные полномочия, которые предусмотрены чрезвычайным положением?", - написал нардеп.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.