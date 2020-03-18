 С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент заявил в ходе своего обращения к гражданам 18 марта 2020 года.
"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сказал он.
Хоча зачекайте, кому треба - ті знайдуть зраду і в купі гною, чи не так?
Валера, а некоторые категории (медсёстры, скажем) получают по 3.5 штуки. Им бы тоже, по этой логике..
- В лесу нарубали..
Второй раз не выйдет ..))))))))
А можно было выдавать продуктовыми пайками, выдавать бесплатные меднаборы, отменить коммуналку.
ЯценюкаЗе!"
Створював оперативний штаб, збирав РНБО, шикував голів ОДА
Закуповував засоби захисту і апарати, шукав приміщення під тимчасові лікарні.
Задіював свої зв'язки в ЄС і США, вимагав допомоги.
Що робить Зе? ..а до речі, що робить Зе?