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 Экономика, Общество
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Все про:Зеленский (4931) индексация (41) пенсионеры (673) пенсия (1893)

 С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент заявил в ходе своего обращения к гражданам 18 марта 2020 года.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры с пенсией меньше 5 тыс. грн должны получить единовременную выплату в 1 тысячу грн, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3182556
 
 
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Прийшов час, коли лежачи на дивані, рятуєш світ))
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Єто правильно-- блин пенсионеры реально выживают за чертой бедности
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мінімальна пенсія менша ніж прожитковий мінімум, який вдічі менший ніж мінімум на який мона вижити
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Отже будуть і одноразові виплати, і індексація. Зрада відміняється.
Хоча зачекайте, кому треба - ті знайдуть зраду і в купі гною, чи не так?
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Ключевое слово - будут. Не будут. По простой причине - нет денег.
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Ага, iндаксацiя повинна була бути ще в березнi. В квiтнi знову не буде. Великi сумнiви, що й у травнi грошi з'являться (якщо ввх не позичить). А про тисячу - це ще подивимось. Одна справа - декларування, i звосiм iнша - виконання обiцянок. Якi з них виконанi?
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А шо в травні мабуть дефолт Вибачайте індексації не буде Так ********** С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4390
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Останавливайтесь. Я отвечу. Вова. Но другой.
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Такими ж повноваженнями себе наділяв медведчук, коли був головою АП. Може він і консультує?
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С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Валера, а некоторые категории (медсёстры, скажем) получают по 3.5 штуки. Им бы тоже, по этой логике.. С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2
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Сначала Зеленский тырит у пенсионеров индексацию, а потом обещает ее выплатить. А почему не сделать все по закону с 1 марта?
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****** Ваш Зеленский , как и вся его свита
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Вот нахера нам премьер если есть говорящий Кивин ой Зебил
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Пенсионерки получили Зелину тысячу и наняли аниматора-затейника, выступающего под псевдонимом "Зебил"
С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9873
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Верните мине долор 24. Борыги оманские наживаюца на коронавирусе. Свинарчуки зеленского торгуют на крови. Почиму ростьот долор при стобильной экономике молодых лиц.С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7483
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Чого без маски? Що ти кажеш ми можемо і по субтитрах зрозуміти!
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Вариант с тысячей прошел у Юли ....
Второй раз не выйдет ..))))))))
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Тысяча Зеленского на коронавирус. И тут прославился.

А можно было выдавать продуктовыми пайками, выдавать бесплатные меднаборы, отменить коммуналку.
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Как раз до 1 апреля пенсов менше станет то на то и выйдет
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Да дайте, нарешті, бубочкє 100 днів! І епоха гідн... бідності закінчеться!! Разом з грошми і економікою. Не заважайте...
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Не знаю может ошибка, но власть Англии выделяет бизнесу 350 млрд фунтов.
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с 1 апреля возобновляется передача "10 минут юмора от Яценюка Зе!"
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Сначала Зеленский тырит у пенсионеров индексацию, а потом обещает ее выплатить. А почему не сделать все по закону с 1 марта?
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Тут певно *станок * запрацює на повну потужність . С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8395
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Що зараз робив би Порох в сьогодняшній ситуації?
Створював оперативний штаб, збирав РНБО, шикував голів ОДА
Закуповував засоби захисту і апарати, шукав приміщення під тимчасові лікарні.
Задіював свої зв'язки в ЄС і США, вимагав допомоги.
Що робить Зе? ..а до речі, що робить Зе?
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