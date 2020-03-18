 С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с пенсией ниже 5 тыс. грн, а с 1 мая будет проведена индексация, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент заявил в ходе своего обращения к гражданам 18 марта 2020 года.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сказал он.

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