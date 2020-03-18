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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11870) пошлина (304) Россия (75199) уголь (786) ДТЭК (107) Герус (118) электроэнергия (360)

 От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и "Центрэнерго", а выиграет ДТЭК, - "слуга народа" Герус

Кабинет Министров 18 марта принял решение о введении специальных пошлин на импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, депутат ВР от "Слуги народа", глава энергетического комитета Андрей Герус в Facebook изложил плюсы, минусы и возможные последствия такого решения.

Так, он сообщил, что импорт электроэнергии из РФ отсутствует (ограниченный) с 1 марта, а предыдущие три месяца этот импорт составлял 0,2% от нашего потребления.

Он уверен, что такой импорт физического воздействия на энергосистему он не имел.

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"Физическое влияние имеют "зеленые", которые этой весной будут производить более 10%, сначала будут выжимать с работы угольные ТЭС, а затем и блоки АЭС. Можно еще 100 сюжетов показать на ТРК "Украина", но все равно 10% стохастической дорогой генерации "зеленых" больше влияет на энергосистему, чем 0,2% импорта, впускаемого диспетчерами Укрэнерго только в нужные нам часы (пиковые)", - отметил Герус.

По его мнению, решение Кабмина вряд ли приведет к подорожанию электроэнергии, но точно не удешевит ее до европейского уровня, "а там сейчас в 2 раза дешевле, чем у нас".

Нардеп подчеркнул, что максимально заинтересованы в дешевой электроэнергии угольные шахты, "потому что она составляет до 40% себестоимости угля". То есть дорогая электроэнергия "будет делать шахты еще более убыточными".

"Уголь марки Г и уголь марки Т (тощак) идет под одним УКТВЭД. Следовательно, также накладывается пошлина на тощак, который в Украине не добывается. А значит его придется импортировать из ЮАР, что увеличит себестоимость Дарницкой ТЭЦ (левый берег Киева), Черниговской ТЭЦ, Сумской ТЭЦ и тому подобное. Итак, это означает, что произойдет повышение тарифа на тепло и горячую воду в соответствующих городах", - прогнозирует Герус.

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По его информации, на марке Т работают несколько блоков Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" (78% в собственности государства). "Они остановятся, их выработка перейдет к другим участникам рынка, а точнее - к ДТЭК", - отмечает депутат.

"Слуга народа" сообщает, что Черкасская ТЭЦ, работающая на марке Г, ранее импортировала уголь только по одной причине - "ДТЭК, который контролирует 90% добычи угля, выставлял цену, которая была существенно выше импортной альтернативы".

"Для понимания цены угля в Роттердаме сейчас около 1100 грн. ДТЭК же свой уголь продает на "Центрэнерго" по цене 2000 грн за тонну. Я раньше удивлялся, почему ДТЭК не договорится по цене с Черкасской ТЭЦ, а теперь понял - сейчас Черкасскую ТЭЦ принудительно загоняют в ДТЭК покупать по "немонопольной цене".

Примечательно, что на коксующийся уголь, который добывается и на украинских шахтах, никакое пошлины на импорт из РФ не введено. Крупным импортером коксующегося угля является "Метинвест", который также принадлежит Р.Л.Ахметову", - пишет Герус.

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И подводит итог: "Итак, проигрывают от такого решения Черкасская ТЭЦ, Дарницкая ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и жители соответствующих городов. Также проигрывает государственное ПАО "Центрэнерго". Поскольку некоторые блоки Змиевской ТЭС не могут работать на марке Г, а могут только подмешивать марку Г к марке Т, то просто остановятся, следовательно и государственные шахты частично потеряют свой сбыт (марки Г).

Выигрывает от этого решения - ДТЭК, увеличит долю рынка и увеличит влияние на цену. Дополнительная выгода - несколько миллиардов гривен в год.

В общем, конечно, поддерживаю патриотические чувства нового правительства, но хочу отметить их избирательность. На следующий Кабмин готовлю письмо о пошлине 65% на импорт картофеля из Российской Федерации. Импорт картофеля из РФ бьет все рекорды: за июнь-декабрь 2019 составил 231 тыс. тонн, что в 506 раз больше, чем в сезоне 2018/19 годов и в 2800 раз больше, чем за такой же период 2017/18 годов. В конце прошлого года импорт из РФ составлял до 50% картофеля, продаваемой в супермаркетах (а не 0,2%). Сначала украинских селян надо защищать, а потом бизнес олигархов, уверен, здесь с правительством мы единомышленники".

Он приводит таблицу с ценой на электроэнергию у нас и соседних европейских странах.

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От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и Центрэнерго, а выиграет ДТЭК, - слуга народа Герус 01

От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и Центрэнерго, а выиграет ДТЭК, - слуга народа Герус 02

Напомним, 18 марта Кабинет Министров, среди прочего, принял решение о введении специальных пошлин на импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3182554
 
 
 Топ комментарии
 
ДТЕК - українська компанія, де працюють українці, то нехай виграє.
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а раиська?проиграет или выиграет?или ее вообще в расчет не берут?
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Герус - говорящая голова, вернее одна из, папы Бени

От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и "Центрэнерго", а выиграет ДТЭК, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 3303
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ДТЕК - українська компанія, де працюють українці, то нехай виграє.
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Это Бенина обезьянка, у хозяина гешефт сорвался
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а раиська?проиграет или выиграет?или ее вообще в расчет не берут?
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Конечно берут. Только наоборот - они же дружить хотят, и не хотят злить кацапов.
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1 Ноября 2019. "Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии". Як же ж, бідненьке, про нарід турбується
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От решения Кабмина о введении спецпошлин на электроэнергию и уголь из России проиграют 4 ТЭЦ и "Центрэнерго", а выиграет ДТЭК, - "слуга народа" Герус

Уже трубач без почестей умолк,
Не слышно меди, только звон железа,

Ах, славный полк, надежный верный полк,

В котором сплошь одни головорезы.

Но нет, им честь знамен не запятнать,

Дышал фельдмаршал весело и ровно,-

Чтоб их в глазах потомков оправдать,

Он крикнул: "Кто-то должен умирать -

А кто-то должен выжить,- безусловно!" (с)
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Может «слуге народа» напрямую Рашке патронов купит?
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Похоже у Геруса здесь свой интерес - особый..
(как говорил известный Глеб Жеглов)
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Беня и Рыжий - страну делят. Вова следит, чтобы все поделили по-честному.
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Таблица глупым порохоботам не поможет. Они пять лет правления свиньи, одни победы видели и рост жизни и экономики-они ж тупые, не образованные. Просто 92% обратили внимание, что их в бомжей превратили, а свиньи в грязи счастливы были.
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Это тот Герус , что с Ляшко подрался за торговлю с парашостаном, за торговлю на крови, сначала торговля с оккупантом электроэнергией, а чем она хуже торговлей водой Крыму?, а чем она хуже поставок воды рашиским воинам которые на Донбассе убывают украинцев. Резюме. Если Герус и ему подобные долбоебы, то это навсегда и короновирус тут не поможет.
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Любое уменьшение торговли с РФ шаг в правильном направлении.
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кацапи не повинні продавати в Україні нічого!! А хто там в Україні від цього постраждає, та кпо логіці це кацапські торговельні партнери.
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