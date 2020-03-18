 Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.

В сообщении отмечается: "Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.

Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все стране должны консолидироваться и стать одной семьей.

Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".

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"Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.

Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.