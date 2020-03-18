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 Политика Украины, Здоровье
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 Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послом Китая в Украине и обсудил получение помощи от КНР в борьбе с коронавирусом .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера. 

В сообщении отмечается: "Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.

Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все стране должны консолидироваться и стать одной семьей.

Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны готовиться к возможному экономическому кризису в Украине, - Шмыгаль

"Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.

Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182553
 
 
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экстренную?так шо ,зеля збрехав,шо 400 000 брехня?
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))) отрицание отрицания имеет значение "истинно"
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экстренную?так шо ,зеля збрехав,шо 400 000 брехня?
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))) отрицание отрицания имеет значение "истинно"
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у власти в Украине - попрошайки, только воровать и попрошайничать могут))
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Терминология русвесны и канала Кривой
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А куди так поспішають ?
Нам є чого боятись ?
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Я так розумію, мова про мільйон китайських тест систем. Якщо це так, вони не будуть зайвими за будь яких умов.
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Шмыгаль а где реально маски украинские и антисептики и что Вы курва делаете чтобы наполнить ними аптеки придурки конченные
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Придурок что я должен маски печатать а нахера тогда Шмыгаль и его пердуны Михаилы Платиновы точнее лизоблюды Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4185
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китайцы готовы продать маски, которые раньше закупили в Украине, по классической формуле Д-Т-Д'.
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и никто не удивится, если завтра узнают, что в кулуарах они оба целовались в дёсна.
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лучше бы крадуцкого привлекли за то,что оставили Украину без средств защиты, а не позорно вымогали у китайцев))
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Сколько тыс. гектаров земли пообещали?
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с языка сорвали. Не дай бог...
Испоганят желтолицые украинскую земельку, ох испоганят..
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Ну и как долго собираетесь протянуть на подачках?
Во всяком случае, не укусите руку дающего.
И не закидайте груз камнями.
Из Китая ведь, как -никак...
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во всю в новостях обсуждается сокращение зависимости от китайских лекарств....
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Китай! Помоги же державам от СВОЕГО вируса! Не буди гнев у вашего Будды и прочих богов.
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В Китаї вірус пригальмував, на потеплінні до +27 в Ухані, карантині. Або ЦК КПК просто вирішила що збитки від паніки значно більші за збитки від вірусу, та всіх годує "лапшею".
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китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp., являющаяся одним из крупнейших тамошних импортеров энергоресурсов, категорически отвергла возможность принимать любые грузы, так или иначе связанные с российской компанией «Роснефть»
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