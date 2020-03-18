 Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.
В сообщении отмечается: "Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.
Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все стране должны консолидироваться и стать одной семьей.
Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".
"Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.
Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Нам є чого боятись ?
Испоганят желтолицые украинскую земельку, ох испоганят..
Во всяком случае, не укусите руку дающего.
И не закидайте груз камнями.
Из Китая ведь, как -никак...
За даними експерта, на Харківському заводі медпрепаратів, людина, схожа на радника президента викупила весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника, в результаті, на руках у фельдшера Радуцького виявилося 28 мільйонів захисних засобів.