 Шестая годовщина незаконной аннексии Крыма Россией: органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в более 800 уголовных производствах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОГП, по результатам предварительного расследования органы прокуратуры направили в суд 241 обвинительный акт, из которых 220 - в порядке специального заочного досудебного расследования.

На данный момент судами вынесено 34 обвинительных приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины) и государственную измену (ст. 111 УК Украины).

В общем органы правопорядка осуществляют досудебное расследование в 800 уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированной территории: умышленные убийства, похищения, пытки, незаконные обыски, принудительные милитаризация и депортация тому подобное.

Доказательства нарушения РФ и ее оккупационной администрацией норм международного права систематически передаются в Офис Прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС). С 2014 года уже направлено 7 таких информационных сообщений. В своих последних отчетах ОП МКС определяет ситуацию в Крыму, как международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией.

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"Каждый, кто способствовал вторжению РФ на полуостров Крым и совершил преступление на временно оккупированной территории, будет привлечен к ответственности в меру своей вины. Мы реагируем на все противоправные действия и ищем новые подходы в расследовании преступлений данной категории.

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурораначал работу по восстановлению хронологии событий, то есть исследуется вся информация с момента захвата полуострова. Это даст нам возможность выяснить новые обстоятельства оккупации Крыма. Такой подход касается и событий на Донбассе", - заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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