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 Зеленский: Страшилки про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь

Президент Владимир Зеленский назвал ложью страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине.

Об этом он сказал в обращении вечером 18 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Укринформ". 

"Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки про 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь", - сказал Президент.

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительству, Верховной Рады, Офиса Президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182551
 
 
 Топ комментарии
 
ти про Еріку краще розкажи, давай Моніка......
Зеленский: Страшилки про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь - Цензор.НЕТ 499
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Всё трындец ЗЕбилке больше срать мимо унитаза не будет! Если бубочка сказал что страшилки то заболевших около миллиона!
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Самым умным дураком в мире считают доктора Геббельса,ну типа Скакбееву. Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 8693Хотя после Геббельса прошло 80 лет,но его не опроверг до сих пор ни один историк мира,дохтар ты Лжец.
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АНОНИМ, [18.03.20 16:27]

Киевский врач признала быстрое распространение коронавируса в столице

В реанимации Киева начали поступать пациенты с пневмониями, однако руководства медучреждений экономят тесты на коронавирус и проводят их только в крайних случаях.
Об этом на своей странице в Facebook написала врач одной из киевских клиник Татьяна Рослякова. Она отметила, что крайне высокой группой риска по коронавирусу, у которых инфекция спровоцирует самые тяжелые осложнения, являются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с онкологией, иммунитет которых ослаблен химиотерапией.
Врач привела в пример ситуацию с пациенткой, находящейся в одной из реанимаций Киева.
Пожилая женщина находится в клинике с двухсторонней пневмонией 5 дней, однако тест на
COVID 19 ей долго не делали, поскольку их «получили всего 11». Руководство клиники решилось «расходовать» тест на пенсионерку только после долгих раздумий. В результате коронавирус у пенсионерки подтвердился.
Соответственно, как отмечает Рослякова, в течение 5 дней с зараженной женщиной контактировал персонал клиники, родственники и друзья. В связи с этим количество инфицированных в Киеве может существенно увеличится.--------------------------------------
зе правий..
.400 000 -явно завищена цифра..
статистика після аналізу динаміки поширення каже про 200 000 інфікованих в Україні 'на сьогодні' МАКСИМУМ.
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НА ЖАЛЬ,БІЛЬША ЧАСТИНА З НИХ ІДЕ ЗА СТАТИСТИКОЮ ГРВІ (


Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019-17.05.2020)Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.


За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).
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Ты, зелень клята, сама по себе есть ложь.
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Гумор добре допомагає від будь яких вірусів Зеленський: Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус - це брехня - Цензор.НЕТ 282
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Анекдот вспомнил древнего совка.
Кафе на Арбате.За столиком сидят Карл Маркс,Энгельс и Джугашвили с чЛениным.
Таак,чуваки,говорит чЛЕНИН,мы мировую революцию сочинили? Сочинили,ваша задача убедить 73 % быдла,что Мировое гоффно лучшее в Мире.
Сралин закурил трубку и говорит : товарищ чЛенин прав,быдло надо мочить в сортире,иначе оно не понимает задачи ПАРТИИ..
Маркс и Энгельс скромно промолчали....
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зейло ти так забрехався зі своїми лизунами, що народ України, свідомий, тобі не вірить!!!!
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Зєля, Моніка, найвеличніший постраждалий, бубочка, клован, пустоголовий... і т.п., і т.д.... Фейк - це ти в кріслі Президента!
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