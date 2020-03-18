 Зеленский: Страшилки про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь

Об этом он сказал в обращении вечером 18 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки про 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь", - сказал Президент.

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительству, Верховной Рады, Офиса Президента Украины.

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