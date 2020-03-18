 Зеленский: Страшилки про 400 тысяч заболевших коронавирусом - это ложь

Об этом он сказал в обращении вечером 18 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".
"Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки про 400 тысяч больных коронавирусом в Украине - ложь", - сказал Президент.
Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздраву, правительству, Верховной Рады, Офиса Президента Украины.
Киевский врач признала быстрое распространение коронавируса в столице
В реанимации Киева начали поступать пациенты с пневмониями, однако руководства медучреждений экономят тесты на коронавирус и проводят их только в крайних случаях.
Об этом на своей странице в Facebook написала врач одной из киевских клиник Татьяна Рослякова. Она отметила, что крайне высокой группой риска по коронавирусу, у которых инфекция спровоцирует самые тяжелые осложнения, являются пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также люди с онкологией, иммунитет которых ослаблен химиотерапией.
Врач привела в пример ситуацию с пациенткой, находящейся в одной из реанимаций Киева.
Пожилая женщина находится в клинике с двухсторонней пневмонией 5 дней, однако тест на
COVID 19 ей долго не делали, поскольку их «получили всего 11». Руководство клиники решилось «расходовать» тест на пенсионерку только после долгих раздумий. В результате коронавирус у пенсионерки подтвердился.
Соответственно, как отмечает Рослякова, в течение 5 дней с зараженной женщиной контактировал персонал клиники, родственники и друзья. В связи с этим количество инфицированных в Киеве может существенно увеличится.--------------------------------------
зе правий..
.400 000 -явно завищена цифра..
статистика після аналізу динаміки поширення каже про 200 000 інфікованих в Україні 'на сьогодні' МАКСИМУМ.
НА ЖАЛЬ,БІЛЬША ЧАСТИНА З НИХ ІДЕ ЗА СТАТИСТИКОЮ ГРВІ (
Прогноз епідемічного сезону 2019/2020 (01.10.2019-17.05.2020)Протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.
За розрахунками ВООЗ, упродовж нового епідемічного сезону в Північній півкулі циркулюватимуть віруси грипу, подібні до A/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2), B/Colorado/06/2017 (лінія B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88).
Кафе на Арбате.За столиком сидят Карл Маркс,Энгельс и Джугашвили с чЛениным.
Таак,чуваки,говорит чЛЕНИН,мы мировую революцию сочинили? Сочинили,ваша задача убедить 73 % быдла,что Мировое гоффно лучшее в Мире.
Сралин закурил трубку и говорит : товарищ чЛенин прав,быдло надо мочить в сортире,иначе оно не понимает задачи ПАРТИИ..
Маркс и Энгельс скромно промолчали....