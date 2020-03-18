EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Здоровье
  589  3
Материалы по теме:
Все про:общежитие (110) Мондриевский (3) COVID-19 (1155) коронавирус (21)

 В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях, - КГГА

Несмотря на то, что все учебные заведения, подчиненные властям Киева, выполнили противоэпидемические мероприятия и своевременно отпустили студентов из общежитий по домам, студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, разрешено проживание в столичных общежитиях на период карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил профильный замглавы Киевской горгосадминистрации  Валентин Мондриевский.

"Жизнь и здоровье детей на первом месте. Мы максимально разгрузили общежития, избегая скопления молодых людей в зданиях. Те же, кто остался, будут в безопасности и под усиленным контролем. Руководителям высших учебных заведений поручено усилить санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в общежитиях. Ученикам и студентам обеспечивают максимально комфортные условия проживания с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА в среду вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выселение студентов из общежитий на период карантина недопустимо, - Минобразования

Он подчеркнул, что учреждения обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, увеличено количество влажных уборок, оборудовано помещение для изоляции соискателей образования в случае обнаружения у них признаков заболевания. Введен обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медицинскими работниками.

"В общежитиях Киевского университета им.Бориса Гринченко состоянию на 11 марта (до введения карантина) проживали в целом 668 студентов. После введения карантина в трех общежитиях университета остались 68 студентов: дети-сироты, иностранные студенты - слушатели подготовительного отделения, студенты из временно оккупированных территорий, дети из многодетных семей (если в семье есть случаи острых респираторных заболеваний), студенты, трудоустроены в учреждениях, обеспечивают жизнедеятельность Киева во время карантина", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вузам Киева поручили отправить студентов из общежитий домой, - КГГА. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182549
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора начинать великую стройку. Где там Голик?
 показать весь комментарий
 
Функція влади -Забезпечувати!!! Контролювати,будь-який телепень здатен В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 8196 В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 8196 В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 8196
 показать весь комментарий
 
 
Надо понимать, что вентиляцию киевского метро давно не ремонтировали (как всегда зажали денег на кондиционеры и системы вентиляции), поэтому в нем спертый воздух. И оно опасно - можно задохнуться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх