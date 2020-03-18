 Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская

На этом акцентировала в Facebook нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время она уточнила, что это касается отмены деятельности ВР и передачи полномочий кому-то другому.

Депутат процитировала статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную".

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"Этот принцип существует с XVII века, на нем строится любое государство. Его отсутствие означает в лучшем случае россию, в худшем - Северную Корею. Вот там Ким Чен Ын и судья, и министр, и парламентарий.

То, что новый премьер-министр Украины открыто предлагает передавать функции законодательной ветви власти - другим, а министр МВД это радостно поддерживает… ну, это даже не банановая республика. В автократии хоть пытаются сделать вид, что разделение властей существует", - подчеркивает Бобровская.

По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".

"А еще это значит, что печальный пример "папірєдників" их ничему не научил", - отметила парламентарий.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.