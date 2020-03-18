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 Политика Украины
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 Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - парламент.

На этом акцентировала в Facebook нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время она уточнила, что это касается отмены деятельности ВР и передачи полномочий кому-то другому.

Депутат процитировала статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную".

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"Этот принцип существует с XVII века, на нем строится любое государство. Его отсутствие означает в лучшем случае россию, в худшем - Северную Корею. Вот там Ким Чен Ын и судья, и министр, и парламентарий.

То, что новый премьер-министр Украины открыто предлагает передавать функции законодательной ветви власти - другим, а министр МВД это радостно поддерживает… ну, это даже не банановая республика. В автократии хоть пытаются сделать вид, что разделение властей существует", - подчеркивает Бобровская.

По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".

"А еще это значит, что печальный пример "папірєдників" их ничему не научил", - отметила парламентарий.

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Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от Голоса Бобровская 01

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3182548
 
   
 Топ комментарии
 
Шмыгаль, Пукаль и Какаль - лучшие люди Зелюковича.
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По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".
Золотые слова, Барышня...
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Шмыгаль, Пукаль и Какаль - лучшие люди Зелюковича.
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так он не успев попой уппастьв кресло предложил нашим людям Путина давать водичку он же полный дебил и мразь .. ... я считал что пандемии убирают биомусор с планеты и даунов...
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судя по курсу рубля - завтра доллар по 29..29.10 грн будет...
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Нихрена, Дешовая нефть гривне помагает. Будет, но иза паники баранов.
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Я уже раньше писал - народу вирус, корону - Вове.
Этот принцип, пусть и не сам Зеля, но его окружение сейчас и пытаются пробить..
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судя по любителю Куршавеля, кловану тоже болт...
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протянет ли до августа, чтоб стать "августейшим" Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8074
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За такие вещи мало даже по шмыгалке надавать!!!
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...бачылы очи шо выбыралы... кушаем отара, и не тявкаем... Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 6796..
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По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".
Золотые слова, Барышня...
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Vladimir Zavgorodn

Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
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Депутат процитировала статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную"Источник: https://censor.net.ua/n3182548

А еще в Конституции написано,что продажа земли запрещена.
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С такой "удачей", этот Шмыгаль долго не протянет. Интересно сколько соберут в бюджет в марте?
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швидше,б, закінчувалися,всі ці -недовго
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Крысы зеленого - коломойского - пинчука против человека ахметова.
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Просто будет ЧП и власть хотят раздербанить даже депутат Арахамия будет при власти - это уже мафия. После окончания ЧП (если оно кончится) то власть назад вряд ли вернуть или вернуть, но как и кто будет отвечать за дебит-кредит.
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тут явний склад злочину: спроба державного перевороту
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Нужно идти к Коломойскому и Ахметову в гости, а Авакова убирать пока не поздно, ни в одной цивилизованной стране нету нацгвардии, молиции, МЧС и погранцов в одних руках, это опасно.
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Ну ось куратор Зе говорить, що продовжувати контракт Коболєва не можна. Впевнений, Вова вже приступив до виконання команди. Кобалев под защитой 6 флота США уже. Газ пошел в Европу.

Вот как истирит путин хло об флоте США в Украине.Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 8090
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Махim.Gaiduk

@im19780616


Грозный Совфед РФ... который официально вводил 2 марта 2014-го войска в Украину... попросил Запад снять санкцыйи. ... Которые смешные искандерам и которые полезные для экономики РФ. А все почему ? Патамушта сейчас 2020й и очень кюшать хоцца
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А только у меня впечатление шо нелох уже не при делах так "нормальный пасажир"?
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Я олихарха Коломойского посадю,а Ахметова уже весной засадю Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 990873 % процента быдла мне Мандат дали
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Джерело Березовця повідомляє, що ще у двох нардепів позитивний тест на коронавірус. Сподіваюсь не з ЄС. Ви думаєте,що в Раді коронавірус є, а в маршрутках немає?Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 3275
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Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (С)
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Вспоминаем чего хотео ху*ло? Оно хотело чтобы Украина дала власть регионам. Чем и занимется под прикрытием коронавируса засланный казачек Ахметова - Шмыгаль!
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Там не понятно он вроде не хочет отдавать власть не каким ЧП структурам и местным баронам
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ВОТ основное
У випадку введення надзвичайного стану нас можуть чекати такі обмеження. Все б нічого, якби не зустріч у Мінську 25 березня. Чекаю, що оголосять про її скасування. Люди повинні мати право на протест проти здачі країни.
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...щоб жить, ні в кого права не питають
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Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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Для Шмигаля,ст. 85,92 Конституції:
До повноважень Ради належить затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення надзвичайного стану в Україні.Режим НС визначається виключно законом. Тоді прийміть вже закон, що Конституція скасовується,
а Зе царь.
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Как всегда Голос разума, единственная настоящая народная партия, бенины клоуны топят за дефолт, боты стецькива им помогают ради голосов для Пороха, что хорошо, но Порох это не рарод, а шмыгаль топит за Ахметова. Больше союзников НАРОДА в раде нету.
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Это тот народ что за путина хла топит - пинчуки- кучмы
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Тот же голос ловит свою рыбку в мутной воде не говоря что там решают
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ну хіба що із правом вільного володіння і носіння вогнепальної зброї для громадян. ну щоб кожен, хто президент міг теж об'явити стан президенту ЗеленськомуШмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская - Цензор.НЕТ 7648
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ИТОГ
Легализация ОРДЛО под маской карантина

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Гончарук хоч самокритично назвав себе профаном, а наступник навіть до рівня Мілованова не дотягує.
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Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их. Б. Береза..
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Вакарчук опять перед рускими олигархами выступать уехал?
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