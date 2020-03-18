 Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская

На этом акцентировала в Facebook нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время она уточнила, что это касается отмены деятельности ВР и передачи полномочий кому-то другому.
Депутат процитировала статью 6 Конституции Украины: "Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную".
"Этот принцип существует с XVII века, на нем строится любое государство. Его отсутствие означает в лучшем случае россию, в худшем - Северную Корею. Вот там Ким Чен Ын и судья, и министр, и парламентарий.
То, что новый премьер-министр Украины открыто предлагает передавать функции законодательной ветви власти - другим, а министр МВД это радостно поддерживает… ну, это даже не банановая республика. В автократии хоть пытаются сделать вид, что разделение властей существует", - подчеркивает Бобровская.
По ее мнению, в Кабмине рассчитывают, что на фоне пандемии коронавируса такие инициативы "люди в панике должны съесть".
"А еще это значит, что печальный пример "папірєдників" их ничему не научил", - отметила парламентарий.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании Кабмина в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти.
Этот принцип, пусть и не сам Зеля, но его окружение сейчас и пытаются пробить..
Золотые слова, Барышня...
Что ж, настал этот момент.Сейчас, когда страна стоит перед лицом угрозы невиданной по своим масштабам эпидемии, мы должны сплотиться вокруг нашего лидера президента Зеленского и его команды, и прежде всего не допустить в стране хаоса и потери управляемости.Нет ничего опаснее, чем если государство утратит своё руководство, и страна погрузится в беззаконие и впадёт в панику. Поэтому прежде всего нам необходимо позаботиться о высшем руководстве страны.Президент, его советники, кабинет министров и народные депутаты (в частности, представители монокоалиции партии "Слуга народа") находятся в категории повышенного риска. Каждодневные встречи с другими высокопоставленными лицами, заседания, совещания, рабочие поездки - всё это создаёт повышенную угрозу заражения коронавирусом.
Поэтому.
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.Немедленно, в турборежиме, принять постановление о введении принудительного карантина для президента Зеленского и его окружения, кабинета министров, РНБО, депутатов Верховной Рады из числа монокоалиции.Обеспечить их полную изоляцию не менее чем на 3 (три) месяца во избежание угрозы заражения, что привело бы к потере страной управляемости. Немедленно разработать и принять особые процедуры для обеспечения эти гражданам внепланового оплачиваемого отпуска в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Категорически исключить любые встречи, принятие участия в заседаниях и совещаниях - во избежание заражения.И временно (минимум на 3 месяца) заменить президента Зеленского бывшим президентом Порошенко, а кабмин Шмыгаля - бывшим кабмином Яценюка, потому что их не жалко.ЛАЙК, РЕПОСТ, ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ОТ УГРОЗЫ ЭПИДЕМИИ!
А еще в Конституции написано,что продажа земли запрещена.
Гарна новина
Вот как истирит путин хло об флоте США в Украине.
Махim.Gaiduk
@im19780616
Грозный Совфед РФ... который официально вводил 2 марта 2014-го войска в Украину... попросил Запад снять санкцыйи. ... Которые смешные искандерам и которые полезные для экономики РФ. А все почему ? Патамушта сейчас 2020й и очень кюшать хоцца
На что он руку поднимал!.. (С)
У випадку введення надзвичайного стану нас можуть чекати такі обмеження. Все б нічого, якби не зустріч у Мінську 25 березня. Чекаю, що оголосять про її скасування. Люди повинні мати право на протест проти здачі країни.
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
До повноважень Ради належить затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення надзвичайного стану в Україні.Режим НС визначається виключно законом. Тоді прийміть вже закон, що Конституція скасовується,
а Зе царь.
Легализация ОРДЛО под маской карантина