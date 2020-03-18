 В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.
Режим ЧС на территории страны или региона вводится, когда нарушены нормальные условия жизнедеятельности во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.
Власть организует:
- определяется руководитель или штаб, ответсвенный за ликвидацию ЧС
- штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для ликвидации ЧС
- информирование населения
- постоянный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации
- выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация
- режим карантина: в т.ч. запрет массовых мероприятий, ограничение движения общественного транспорта
- остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС, и ограничение доступа людей в такие зоны
- комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий
- дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники
- усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов
- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинский и противоэпидемических учреждений
В МВД подчеркивают, что существует большая резница между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".
У вівторок на роботі було неважно, колеги подумали, що я просто сьогодні зла і не чіпали. Cкасувала плани після роботи, пішла додому лежати. Ну все, захворіла.
У перший робочий день добровільно з колегами "здалися" на гарячу лінію 1551, як такі, що приїхали з зони-яку-не-можна-називати. Тим часом кількість випадків Х в зоні за добу збільшилась майже вдвічі, 800 підтверджених хворих на 4,5 млн населення. Сімейна лікар і медсестра поліклініки Шевченківського району мені дзвонили по алгоритму двічі і раз на день, відколи я зареєструвалась в списку "падазрітєльних". От я їм і повідомила, що хвора.
З моїх симтомів - температура, кашель, задишка, все. Ні тобі горло, ні соплі, ні лихоманка. Cвою сімейну лікарку я половині фб вже радила, вона мені дуже подобається і антибіотиків сходу не призначає. Розказала, що робити і не переживати, сон, Netflix і чай, і парацетамол, коли треба, дзвонить досі двічі на день.
Колись давно вагалась щодо декларації із лікарем, але в результаті сто разів не пошкодувала. З моєю лікаркою я від усього вакцинована і проінформована.
На третій день температури і сухого кашлю лікар викликала мені швидку, просила не панікувати і зібрати необхідні речі. Я не протестувала, бо останній раз, коли хворіла в червні 2019, переконалася що з температурою жарти погані (хто не слідкує за моїм бурхливим лікарняним життям - я лежала з корем в реанімації, а після - вдома з пневмонією, через останнє - в зоні ризику).
Швидка приїхала досить оперативно. Домофон зламався, спустилась з 4го на 1ий шоб впустити, супер задихалась, хоч я і бігунка. Поміряли температуру -38*, тиск - ок, сатурація (насичення крові киснем) - нижній поріг, 95%. Сімейна лікарка на гучномовці тим часом розповідала лікарям швидкої про історію хвороби. Добалакались, що підозра на коронавірус, треба брати на тест в інфекційну лікарню.
Хто не знає, інфекційне відділення - це коли тобі не можна вийти навіть в коридор, нікому не можна тебе провідати, відповідно ніхто здоровий не може прийти, побачити, що там відбувається, і якось відреагувати чи допомогти. Вся надія на себе.
Cказали везуть в лікарню №9. О ні, це ж там мене запам'ятали як дивну дівчинку, яка в напівпритомному стані знімає на телефон весь неадекват, що там коїться, і розказує шось про права. Після реанімації (до якої мене довели халатністю), мене виписали іронічно знову туди. Рівень сюру зашкалював настільки, що я через верхній поверх, а потім запасний вихід звідти втекла. І от мене знову везуть туди. Треба було терміново щось робити, але лікар швидкої спокійним басом сказав мені, що тут точно не я вирішую.
На щастя, доки мене трусило в багажнику по вибоїнах на київських дорогах, лікарям по телефону прийшла інструкція везти мене в Олександрівську клінічу лікарню (стара назва - Жовтнева), фух, хороша лікарня, думала я. - https://medium.com/@mariyarudko/%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-3751f6c8ba0f
Дорогою в лікарню, я себе налаштувала, що буде непросто, але я ж за півроку значно помудріла. То я вирішита проявити humility (смиренність?), не зашкварютись з порогу, слухати, мовчати і розвивати толерантність. Бо якщо пандемія дійсно суне в Україну, то не час і не місце на оце "я жила в Швеції, я знаю, як правильно".
Більше години сиділа в машині швидкої, доки там шось вирішували, сиджу, мовчу, покашлюю. Нарешті забрали в кабінет прийому, почали довго шось розпитувати, записували, міряли.
Поверхом прокотилося: "пропав номер ліфтьора! шукайте номер ліфтьора! там хворі застрягли в ліфті!"
Олександрівка була заявлена як флагманська лікарня в боротьбі з COVID-19. Довкола суматоха, на вулиці кияни і блогери хочуть увірватись і подивитись, як відбувається тестування на коронавірус. В приймальню кожні 2 хв телефонують з такими ж питаннями - хтось прохально, хтось агресивно. Дехто відверто закошмарює медсестр. Отут до речі можна побачити які "привітні" у Олександрівській лікарні працівниці. Події відбувалися, якраз коли я сиділа в приймальній.
Люди, не створюйте невиправданих перешкод медичним працівникам. При всіх недоліках системи, вони в cвоїй більшості насправді стараються. Золоте правило: не можеш допомогти - не заважай.
З лікаркою швидкої довго говорили наодинці без мене, і тут вона, яка в мене вдома казала "підозра на коронавірус!", вже пише в свому заключенні "ОРВИ". А моїй сімейній лікарці, як я дізналася, перепало на горіхи від керівництва, що вона мене зарепортила. В Україні ж нема коронавірусу.
Коридором лунає: "ну шо там ті в ліфті, досі сидять? Та да, ліфтьор приїхав п'яний в зюзю".
Мене рекомендували до госпіталізації, дали підписати папери, що я розумію, де я знаходжуся і не втечу, і о 17:58 забрали кросівки, куртку (дороги назад нема) і сказали, що забирають наверх в палату. Інфекційка в Олександрівці, треба віддати належне, відчутно краща за зубожілу (чи то недофінансовану, чи обікрадену) "cестру" в лікарні #9. Чисто, тепло, ремонт.
сраная "влада" просто хайпует на тренде.все.нет никаких угроз эпидемии или пандемии.
смертность в пределах 10%-это намного меньше чем по ДТП,ССС заболеваний и рака.
весь Киев взаполнен аленями в масках.на вас,алени,и ориентируется "власть".
тьху,блдь,страна Аления.