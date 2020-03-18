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 За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 475 человек. Это максимальные дневные потери в стране с начала эпидемии в 20-х числах февраля. заболе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об это сообщило министерство здравоохранения Италии. 

Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2978 человек.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 35 713 (+4207 по сравнению со вчерашним днем): 28 710 человек продолжают болеть (+2648 со вчерашнего дня), 4025 человек выздоровели (+1084). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 12 090 человек находятся в домашней изоляции (+982), 14 363 (+1469), еще 2257 человек лежат в реанимации (+197).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Италии от коронавируса умерли 368 человек, 369 - выздоровели

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

Также читайте: Гражданка Украины Малышева скончалась от коронавируса в Италии, - соцсети

Источник: https://censor.net.ua/n3182545
 
 
 Топ комментарии
 
Ну хуже чем при Порошенко не будет да Зебилы? Так хуже уже небудет или нужно ещё подождать!
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это максимальная цифра с начала пандемии..

Погодите пару недель... Украина побьет рекорд. Сука зеленая по всей стране без карантина распускает людей, которых свозит со всего мира.
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IN UA 7395a7cc В Италии каждые пол часа от короны умирает человек.
Скажи сколько в 6тидесяти миллионной Италии каждые пол часа умирает человек?
По среднеевропейской статистике каждые пол часа 21 пожилой человек которые без короны.
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Зебилка, во первых цифры смертности от короны 1 человек в пол часа - не по всей Италии, а в двух провинциях Бергамо и Ломбардии. Остальная Италия на жестком карантине. Во вторых засунь в свой задний карман статистику всей многомиллионной Европы.
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А сколько в Украине людей в день умирает? От "пневмонии", "гриппа" и т.д.? Никто не знает?! Правильно, и не узнаете. Только включите голову и думайте. Сколько тестов на коронавирус сделано фактически? Десять, может 20? И то после большого кипиша родственников, или помазанникам Божим. Тестов нет, мед персонал защищен масками, купленными за свои деньги в аптеке. Кто не спрятался-- вирус не виноват.
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