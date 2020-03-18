 Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия, - глава Минздрава Емец

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Емец заявил: "Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких.
Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!
Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ.
Друзья, заботьтесь друг о друге".
Вижу попытки ограничения прав и свобод граждан! -- с целю посягнуть на существующий Государственны Строй...
К слову, посление "великие решения" в т.ч., гласят: в контексте короновируса прекратить верификацию людей из ОРДЛО, получающих украинские пенсии
как идти по дороге, выстланной граблями и наступать на каждые.
Где костюмы для медперсонала которыми государство обязано было укомплектовать больницы...бесплатно??
Почему молчишь скот? В доле с морадером радуцким?
А все остальное там, где ваши налоги-которые вы не платите.
Откуда этому всему взяться?
Что скажешь зебил? Как еще попытаешься отмазать зеленое стадо?
Научись себя вести, оставь моду обзывать людей.
Обратись вежливо, я может быть тебе объясню понятно, что к чему.
Если ты так не можешь, то что поделать-
как говорили в моей юности, попробуй укусить себя за йух.
Должно помочь.
Обмеження потрібні, але розумні. Те, що відбувається - непродумано, хаотично. Але , думаю, влада внесе коррективи.
"дуже сумнівна в цього пана філософія"
смотрю а возле входа народ стоит на безопасном расстоянии друг от друга и не заходит,
даже не вьехал сначала чего они топчутся, потом дошло, они уже идут как раньше одни туда другие оттуда, а как на перекрестке, по очереди - один оттуда, потом один туда, шо бы в дверях боками не тереться, такие вот дела...
Как в киевском автобусе после распоряжения закрыть метро?
Они ж на этом паркинге не отбитые на голову.
Плюс вести себя соответственно.
Переживем и эту напасть.
Было хуже.
Не ведают, что творят.
Пусть живут себе.
19:18Женщина умерла от осложнений гриппа на Ивано-Франковщине, у нее подозревают коронавирус, - и.о.председателя ОГА Федорив
должен сам Гнусавый выступить весь в белом....
Рассказать про дикунов с Средневековья, которые не хотят пешком ходить на работу за 20 км...
Пристыдить народец так сказать... - измазать его в дерьме...
Что бы стыдно стало народцу...
Его будут интересовать видеомонтаж, язык
под соусом, 3Дграфика, програмирование, бугалтерия...
Попробуй дня три не жрамши, вместо обеда, всем вышеперечисленным позаниматься!
Э-П-И-Д-Е-М-И-О-Л-О-Г!
Об этом в блоге сообщила врач Лидия Рота Вендер.
Она объяснила: новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, и это слишком поздно для превентивного лечения.
Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и/или чувства удушья, это говорит о том, что в легких нет фиброза, что указывает на отсутствие инфекции.
Врач рекомендует: в период активного распространения вируса необходимо проводить такое управление каждое утро в среде с чистым воздухом.
Это советуют также японские врачи, которые эффективно лечат COVID-19. Мы все должны следить за тем, чтобы у нас во рту и горле всегда было влажно, вы должны пить глоток воды, по крайней мере, каждые 15 минут.
Это объясняется тем, что даже если вирус попадает в воду или другие жидкости через рот, он проходит через пищевод прямо в желудок, где желудочные кислоты разрушают вирус, если регулярно не принимать достаточное количество воды, вирус может попасть в трахею, а это опасно.
в Китае.
В Ухане журналист пробрался в больницу -In Wuhan, an undercover journalist sneaked into a hospital https://www.youtube.com/watch?v=IIC6usHNl9w&feature=emb_logo
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Если бы государство оплачивало жильё и питание, то можно было бы посидеть дома и месяц, и два, и годик. А если люди вынуждены добывать это себе сами, то сидеть дома не получится.
Ну який бевзь знову дістав його з нафталіну ???
Ще більш жорсткий режим ? Ну звичайно ! 25 березня збираються з терористами угоду підписувати,де рф уже буде не стороною конфлікта,а спостерігачем-от і вся причина !
и как он смог сразу поступить в Киевский медвуз из Воркуты сразу после школы? В то время это было очень сложно. Еврейская диаспора наверно помогла
саму же давно на пенсии 65 годиков
там есть хотя бы один - НЕ дебил? И они, считая себя умными, хер оттуда сами уйдут...
Их можно выгнать только сраной метлой...