 Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия, - глава Минздрава Емец

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Емец заявил: "Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких.

Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!

Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ.

Друзья, заботьтесь друг о друге".

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