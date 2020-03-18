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Все про:карантин (447) COVID-19 (1155) Емец Илья (11)

 Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия, - глава Минздрава Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступил с обращением в связи с усилением ограничений во время карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава. 

Емец заявил: "Уважаемые украинцы! Власти ввели карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких.

Запишите: карантин - это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!

Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ.

Друзья, заботьтесь друг о друге".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Страшная давка в киевском транспорте во время эпидемии. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3182543
 
   
 Топ комментарии
 
Верните Супрун зебильные сволочи!
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Навіщо? Зебіли нарешті отримали доктора смерть!
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мудила, выплачивай мне мою зарплату - и я носа из дома не высуну.
не можешь? - так чего тогда пи...ишь?
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На втором- люди сели в маршрутку, соблюдая указания зебилов по закрытию метро. Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 2733
Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 1719
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Шо-то я никакого усиления карантина, которого и небыло вовсе, вообще не видел.

Вижу попытки ограничения прав и свобод граждан! -- с целю посягнуть на существующий Государственны Строй...
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А покушать Емец принесет или Бог подаст?
Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 3499
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Деб**ы, вы когда впускали в страну тысячи зараженных коронавирусом с Италии, Франции, Польши, без карантина, чем бл*** думали. Сборище долб****
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Думали про Зелін рейтинг, спасітєля чілавєчіства.
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Ну, это ж старая и неизменная песТня из серии "там же наши люди"(с) и "любой ценой", не заботясь о разумном наполнении конкретных действий.
К слову, посление "великие решения" в т.ч., гласят: в контексте короновируса прекратить верификацию людей из ОРДЛО, получающих украинские пенсии
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Воно блазнює в країні,де більшість за межею бідності й награні виживання Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 5766 Перед людьми вибір смерті з голоду ,чи від вірусу...Кожен змушений вирішувати,як може
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Купи два револьвера, и стреляй плохих янелохов. Теперь ты сам по себе. Так говорил зелепупа.
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судя по коментам - даже если половины избравших этих дибилов не станет - мир ничего не потеряет. Тут дело даже не в зеленском - я за него не голосовал, и не проголосую - но в данном случае он прав - хер с ней зарплатой , работой - все можно пережить, главное ЗДОРОВЬЕ .Уже начинается карточный домик - в Украину завезли вирус - коварный, невидимый враг, которому подвержены и взрослые, и дети. Да дети легче переносят, но последствия в отдаленной перспективе после этого вируса не изучены! Может не быть потомства, могут быть неврологические проблемы, могут быть хронические последствия. Не рискуйте! Впрочем.. кому я пишу - если вам те 10 000 грн дороже собственного здоровья, если кидаетесь на дешевые турпоездки когда мир на грани выживания, когда в вашей стране убивают ваших же сограждан росийская погань, вы едите в гребаное турне по зараженным странам - То вы этого заслужили, и эту власть и этого клоуна и даже если подхватите вирус, набившись как селедка в маршрутку - не скулите потом как побитые собаки.
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Прыгать и потом скулить- это у них всегда)
как идти по дороге, выстланной граблями и наступать на каждые.
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Все вірно, здоров'я, і життя дорожче за будь яку зарплату та роботу. Хто має розум той зробить висновки, тим більше коли є сумні приклади Китаю, Італії, Іспанії, Франції.
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Где маски из госрезерва которые должны были раздавать населению бесплатно?
Где костюмы для медперсонала которыми государство обязано было укомплектовать больницы...бесплатно??
Почему молчишь скот? В доле с морадером радуцким?
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маски не помогают, успокойся)
А все остальное там, где ваши налоги-которые вы не платите.
Откуда этому всему взяться?
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Если они не помогают...то почему зеленый скот принял закон что без масок в общественный транспорт вход запрещен?
Что скажешь зебил? Как еще попытаешься отмазать зеленое стадо?
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Мне с тобой говорить не о чем.
Научись себя вести, оставь моду обзывать людей.
Обратись вежливо, я может быть тебе объясню понятно, что к чему.
Если ты так не можешь, то что поделать-
как говорили в моей юности, попробуй укусить себя за йух.
Должно помочь.
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вас ЗЕбилов скоро ногами по лицу будут бить,тупые мрази.
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Зебил не человек...а скот...вежливо с ним нельзя...только ломом меж рог...тогда начинает понимать..
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дуже сумнівна в цього пана філософія. Заради справедливості скажу, що як би зараз керував шоколадний боров, то було би то саме. Не зовсім зрозуміло, чому я маю обмежувати розвиток своїх дітей в угоду можливим жертвам міфічного Covid-19. Хто компенсує мені всі і напряги та збитки? я не розумію, чому не пустити того віруса хай собі гуляє. Як хтось старший та є в групі ризику хай сидить вдома. Створити умови йому. А не знищувати світову економіку паралічем всього.
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ви вважаєте, що можна допустит масовий мор людей? навіть у віці?
Обмеження потрібні, але розумні. Те, що відбувається - непродумано, хаотично. Але , думаю, влада внесе коррективи.
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Обмежувати треба групу ризику, а не школу, садочок та потяги.
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Сербія толково зробила - людям більше 65 років - не вештатись по вулицям взагалі! в селі 70 років.
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Британія також обмежувала старших. А тут знищили економіку і ніякого толку, бо немає гарантій , що після 03 квітня вірус пропаде. Як не пропаде, то знов ніхто не буде працювати? Скільки? РІк? Я перепрошую, але якщо буде вибір не ходити дітям до школи, або помруть старші люди, то хай мруть.
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От тут - підтримаю. Як британці. Які, зрозуміло, ніяк не дурніші за украінців, а по можливостям - не порівняти.
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Залишається "пана" процитувати:
"дуже сумнівна в цього пана філософія"
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вижу типичного украинского обывателя, с телевизором в голове. Ничего ведь страшного, все хорошо, а умрут кто то но не Я. ... не видим дальше следующего дня. ... То что твориться в Канаде, еще цветочки, и тут предприняты невиданные меры по предотвращению распостранения. А вот что в европе, просто нет слов, и вирус этот довольно опасный не только для стариков и инвалидов. В Украине, будет еще хуже, потом, что подобные вам не видят проблемы и им мешают жить.
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Не треба фантазувати в мене немає телевізора. Від пневмонії щодня помирає 2000 людей. Від туберкольоза 3000. Весь той вірус , на цьому фоні , виглядає як повна фігня.
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поехал в магазин вчера, машин на паркинге в разы меньше чем обычно, но есть.
смотрю а возле входа народ стоит на безопасном расстоянии друг от друга и не заходит,
даже не вьехал сначала чего они топчутся, потом дошло, они уже идут как раньше одни туда другие оттуда, а как на перекрестке, по очереди - один оттуда, потом один туда, шо бы в дверях боками не тереться, такие вот дела...
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А как должны?
Как в киевском автобусе после распоряжения закрыть метро?
Они ж на этом паркинге не отбитые на голову.
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Именно так и надо.
Плюс вести себя соответственно.
Переживем и эту напасть.
Было хуже.
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выше тут вон писали, что им жить мешают, перекрывают все. Нужно все разрешить, ... ну так чтобы как обычно все, а кто умрет, тому такая судьба. ... Сколько же имбицилов в Украине, просто трудно представить
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Мне их искренне жаль.
Не ведают, что творят.
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ждем 2 недели, смотрим на небывалое количество трупов и массовую панику. ... А потом поиски виноватых, кто все это устроил
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Харьков, на перекрестке Клочковской с Новгородской стоит улик-гендэлик , возле него - алконавты-трутни .... человек 15... утро, 8.00. Гул стоит как в трансформаторной будке- настроение приподнято-алконафтическое, выпили, пообнимались и в трамвай... Что Киев, то Харьков - падут одними из первых.... так сложилось, что с россии сюда больше всего замещено население русским быдлом, которому плевать на свое здоровье, на здоровье своих детей и окружающих. Может, с горечью стоит признать - что вирус изменит расстановку сил....кто знает?
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конечно все изменилось и не в лучшую сторону, непривычно все ето и напряженка висит в воздухе...
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легкомысленно Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 3711 у влади було два місяці на забезпечення областей тестами для виявлення інфекції і що? з областей до сихпір відправляють аналізи до Києва.
19:18Женщина умерла от осложнений гриппа на Ивано-Франковщине, у нее подозревают коронавирус, - и.о.председателя ОГА Федорив
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статистика занижена в сотни раз, это прорвёт со дня на день
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у нас статистика така як на росії,є сумніви що померлих будуть перевіряти на віруси.
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я думал это товарисчь Брежнев на фотке а это новые лица товарисчь Емець



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Гандон. Где уволеным брать деньги на аренду и еду? Вирус будет год. Переболеют 70 процентов. Год сидеть?
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Ну так киньте минималку каждому на карту. Есть люди у которых нет сбережений живут от зп до зп. И все дома месяц посидят запросто. А то умничать с зп министра конечно можна
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місяць?дай то Бог що б там був місяць а не рік-два.потрібно допомогти але не дадуть,бюджет за Зеленського так зростав що там не знайшлося грошей навіть на копійчану індексацію пенсіонерам.
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так не пойдет...
должен сам Гнусавый выступить весь в белом....
Рассказать про дикунов с Средневековья, которые не хотят пешком ходить на работу за 20 км...
Пристыдить народец так сказать... - измазать его в дерьме...
Что бы стыдно стало народцу... Многие восприняли усиление карантина легкомысленно и пренебрегают правилами. Самоизоляция - это новая жизненная философия , - глава Минздрава Емец - Цензор.НЕТ 1706
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Министр наверное не понимает что для большинства украинцев перестать ходить на работу= здохнуть м голода. А в целом совет неплохой
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фяВыбор есть всегда - Вырастить что-то свое , посадить либо ждать подачки и ныть ожидая зарплаты... в конце концов мир диджитализировался - освойте новые технологии, поменьше смотрите сватов, самосовершенствуйтесь и даже через неделю уже можно начать работать дистанционно.... Проводить конференции по Zoom, Skype, Откріть свои курсі видеомонтажа, технологий , языков, 3Дграфики, программирования, бухгалтерии , делиться тем, что умеете лучше всего....Если не умеете ничего - научить можно и мартышку.... даже программировать станки с ЧПУ, печатать на 3Д принтере либо прозводить что-то .... если есть извилины и там не засел квартал95..
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вырастить то можно - но цикл роста - минимум 3-4 месяца.
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расслабтесь - это надолго! после коронавируса большая рецессия - экономика всех стран при самом лучшем раскладе на 40 % просядет.....какое-то количество тех, кто не мог перетерпеть и срочно хотел прошвырнуться по базару прийдется заменять на рабочих местах...наверняка прийдется перепрофилироваться и гибко реагировать на потребности рынка или то что от него останется....Как бы там нибыло - урок будет знатный что олигархам, что избирателям - думать о своем государстве , выборе и сверхдоходах - которые ничегошеньки в данном случае не стоят...
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олигархична экономика может закончить своё существование. Они сейчас завопят - государство помоги нам, мы на грани банкротства. С оффшоров не вытянут ни доллара.
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после просадки - будет взлёт - особенно, медицинских приборов и всяких медицинских штук.
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Ты не понял! "...курсі видеомонтажа, технологий , языков, 3Дграфики, программирования, бухгалтерии..." сейчас нахрен никому не будут нужны.
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3д графика - нужна в любом случае - мир изменился и даже простейшая ложка, болтающаяся в вашей чашке с кофе,чаем, хербатой, соком (нужное подчеркнуть) требует цикла проработки - изготовления штампов, пресс-форм, и минимального оборудования - от холодноковочного пресса либо экструзионной машины и ЧПУ фрезерного станка, который воплотит эту 3Д ложку в штамп или пресс-форму. Мир не перестанет делать орудия труда, орудия производства либо орудия самоуничтожения из-за какого-то там вируса....
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_Ложка! У нас пандемия, а мы про ложку говорим? Серьёзно? Ложки человечество уже давным-давно научилось делать. Без всяких компьютеров...
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Это если жрать нечего, клиент не жрачку искать будет а "повышать уровень своей образованности " как почтальйон Печкин?
Его будут интересовать видеомонтаж, язык под соусом, 3Дграфика, програмирование, бугалтерия... Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 3067
Попробуй дня три не жрамши, вместо обеда, всем вышеперечисленным позаниматься! Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 2483
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в день дистанционно обслуживаю до 20 клиентов, от переустановки программ до обучения с ними работать, вплоть до программирования станков с ЧПУ. Да, купил недешевую лицензию иногда 300 грн в час бывает иногда 300 грн в день.... но это кроме основных двух работ.... дерзайте! Я не пишу инструкцию по выживанию в условиях всемирного кризиса. охватившего земных обитателей по причине их одноклеточного мозга, верхом которого после работы является просмотр ток-шоу, кварталов и прочего лайна. а лишь привел пример.... плохой или хороший - но он мой с достоинствами и недостатками
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при Пеце плохо жилось, всё тратили на еду и одежду. При Зеленском - нету еды и нету одежды, зарплаты нету!!! зарплата не платится на время карантина, тысячи людей покидают Киев и едут в родные сёла, экономика на нуле. И ведь это началось не вчера! помоему 21.04.19 это началось, а задорный кретин предлагает потраха**ся
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Этот новый МОЗ - кардиохирург. А нужен
Э-П-И-Д-Е-М-И-О-Л-О-Г!
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В Великобританії голова Банку Англії говорить про те щоб друкувати гроші і давати їх напряму громадянам. Мабуть на час карантину і кризи.
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А теперь вспомним, кто развалил санитарно-эпидемиологическую службу и ликвидировал должность санврача? Кто был президентом в 2017-м?
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Балда, у нас парламентско-президентская республика, и ликвидацию санэпидслужбы в 16 году проводил Яйценюк. У Порошенко конечно есть свои грехи, но это не его парафия.

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А государство будет оплачивать зарплаты тем кто не выйдет на работу ? Заплатит аренду за съемную квартиру ? Оплатит коммуналку вместо граждан? Доставит мне продукты если я не пойду в магазин ? Выделит автомобиль чтобы люди могли по делам съездить или оплатит такси ? Нет, а значит сиди там и не пи*ди дятел.
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Люди сами могут проверить, не заразились ли они коронавирусом.

Об этом в блоге сообщила врач Лидия Рота Вендер.

Она объяснила: новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, до которых невозможно узнать, заражен ли человек. Но когда жар проявляется, в легких наблюдается 50% фиброза, и это слишком поздно для превентивного лечения.

Тайваньские эксперты предлагают каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте дыхание на 10 секунд. Если это делаете без кашля, без затруднений и/или чувства удушья, это говорит о том, что в легких нет фиброза, что указывает на отсутствие инфекции.

Врач рекомендует: в период активного распространения вируса необходимо проводить такое управление каждое утро в среде с чистым воздухом.

Это советуют также японские врачи, которые эффективно лечат COVID-19. Мы все должны следить за тем, чтобы у нас во рту и горле всегда было влажно, вы должны пить глоток воды, по крайней мере, каждые 15 минут.

Это объясняется тем, что даже если вирус попадает в воду или другие жидкости через рот, он проходит через пищевод прямо в желудок, где желудочные кислоты разрушают вирус, если регулярно не принимать достаточное количество воды, вирус может попасть в трахею, а это опасно.
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Маски и антисептик самоизолировались,😁
в Китае.
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и чего ржешь совсем не смешно при этой зебильной мрази во главе с оманским ослом Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 6222
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корона вирус не причем, но почему у него такая мерзкая морда ?
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Кабинет министров от ЗЕбила давно самоизолировались,они живут как бы на своей ЗЕпланете.
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а что насчет самоудовлетворения ? ))))
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Можна.Тільки руки мить,до лиця не торкатись.
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ну у меня не настолько длинный хобот, что бы до лица себе дотянуть )))))))))))
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Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких.Источник:https://censor.net.ua/n3182543

В Ухане журналист пробрался в больницу -In Wuhan, an undercover journalist sneaked into a hospital https://www.youtube.com/watch?v=IIC6usHNl9w&feature=emb_logo
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Дохтур СМЕРТЬ - " все пенсионеры вымрут ,, я сказал ." ...... Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 8426 .

Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 2785 .
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"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"©
Если бы государство оплачивало жильё и питание, то можно было бы посидеть дома и месяц, и два, и годик. А если люди вынуждены добывать это себе сами, то сидеть дома не получится.
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От був же непоганий хірург ! Спробував же у Яника 10 років тому-не вийшло,ну немає тяги до організаційної роботи,вирішення системних проблем.
Ну який бевзь знову дістав його з нафталіну ???
Ще більш жорсткий режим ? Ну звичайно ! 25 березня збираються з терористами угоду підписувати,де рф уже буде не стороною конфлікта,а спостерігачем-от і вся причина !
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не похож он на врача - злобное лицо, Зеля своих подбирает . Илья - еврейское имя.
и как он смог сразу поступить в Киевский медвуз из Воркуты сразу после школы? В то время это было очень сложно. Еврейская диаспора наверно помогла
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Ну звісно - винні холопи! Але є одне але - якщо вони так і далі будуть заявляти, то ці "холопи" скоро почнуть вішати на стовбах таких "ораторів", як Ємець. ЗеВлада показал свою неефектиність у всій красі, але продовжує тявкати, що вони щось там вирішують, борються із вірусом, допомогають українцям, які застрягли десь у чорта-на-куличках із "собачками"...Одночасно і смішно, і боляче дивитися на цих циркачів-профанів, як іпросто знищують все до чого вони торкаються!
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и как он мог сказать, что "все пенсионеры умрут". потом поправился после того, как замечание сделала журналистка молодая! такое мог сказать только очень злобный человек, и не врач.
саму же давно на пенсии 65 годиков
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"Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу."

Багато хто сприйняв посилення карантину легковажно і нехтують правилами. Самоізоляція - це нова життєва філософія, - глава МОЗ Ємець - Цензор.НЕТ 6489



там есть хотя бы один - НЕ дебил? И они, считая себя умными, хер оттуда сами уйдут...
Их можно выгнать только сраной метлой...


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Когда, если не миллионы, то сотни тысяч заробітчан со всей Европы и нетолько попрут в незалежну, они навезут этого корнавируса - хватит на всех, аж из глаз потечёт. Учитывая украинские реалии с готовностью медицины, обеспеченностью карантина и прочими делами, может понадобиться иранская философия - 90-метровые траншеи с тоннами извести. Кстати, если, не дай Бог, потребуются эти траншеи, то сами собою они не выкопаются и известь сама собою не завезётся.
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